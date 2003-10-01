Культура >> Выставки и музеи

«Партнер» №5 (272) 2020г.

«Я поведу тебя в музей!» Обзор виртуальных выставок





Эта строчка из детства звучит в голове всё чаще в дни пандемии коронавируса. Мир сел на карантин и ищет новые формы досуга…

Многие сегодня повторяют: «Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». В последние годы посетила я крупные выставки Босха (Мадрид), Брейгеля, Клода Моне, Пиросмани. Дюрера (Вена), Леонардо да Винчи, Тулуз Лотрека, Эль Греко (Париж). Собралась в бельгийский Гент на выставку «Ван Эйк. Оптическая революция». Заказала гостиницу в Брюсселе: заодно посмотреть на местный модерн, собрание Королевских музеев изящных искусств, музеи Магритта и Орта, могилу Питера Брейгеля... Купила билеты на поезд, изучила расписание на Гент и Брюгге (ну, как без прекрасного города и любимого Мемлинга). Взяла билет на «Пиковую даму» в «La Monnaie». Даже список кафе и ресторанов набросала. План вышел хоть куда!

Казалось бы, ничто не предвещало… И вот! Пришлось всё отменить и погрузиться в виртуальные экскурсии по музеям, выставкам, городам. Мировая культура вошла в мой дом с экрана компьютера. Электронная версия не заменила встречу с произведением в музее или галерее, где и свет, и запах, и настроение, и восприятие – всё иное. «Мона Лиза» в Лувре не равна своей компьютерной копии. Но (!) «за неимением гербовой пишем на простой».

Музей изящных искусств Гента (MSK) позволил виртуально рассмотреть несколько шедевров (всего их 11 – из 20-ти уцелевших). Эти работы, как и копии пропавших картин Ван Эйка, работы его учеников и других европейских современников из собраний Бельгии, Великобритании, Австрии, Румынии, Испании, Италии, Голландии, Германии, США, можно увидеть, набрав в поисковике «Выставка ван Эйка». Помогут и ссылки:

Выставка «Ван Эйк Оптическая революция» в Генте (видео)

Гениальный фламандский живописец эпохи Ренессанса Ян ван Эйк (видео)

Панели «Гентского алтаря» станут центром ретроспективы Ван Эйка в Генте

На экране монитора возникнут «Портрет мужчины с голубым шапероном», «Святой Франциск Ассизский, получающий стигматы», «Мадонна у фонтана», «Портрет Маргариты ван Эйк». И, конечно, Гентский алтарь (1432): восемь отреставрированных внешних панелей и неотреставрированные изображения Адама и Евы. Искусствоведы помогут сравнить светящуюся поверхность работ ван Эйка с матовой, более сдержанной по цвету флорентийской живописью и золотым фоном сиенских мастеров, заметить влияние фламандского гения на масляную живопись, изображение пространства, лиц и фигур, библейских символов, архитектуры, скульптуры. Виртуальное знакомство можно завершить тестом.

Не удалось посетить и римскую выставку «Raffael», посвященную 500-летию со дня смерти Рафаэля Санти и собравшую 120 его работ (всего представлено 204 экспоната). Это «Мадонна Грандука», «Мадонна Альба», «Мадонна с розой», «Донна Велата», «Экстаз святой Цецилии» «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне», «Автопортрет с другом» и др. А ещё рафаэлевские гравюры, чертежи, манускрипты, скульптуры и гобелены. Показаны и произведения художников, претерпевших его влияние. Уникальный проект поддержали галерея Уффици, Ватиканские музеи, Лувр, Лондонская национальная галерея, Британский музей, Музей Прадо, венская «Альбертина», Национальная галерея искусств в Вашингтоне и др. И эту, одну из главных выставок Европы, приостановили (к огорчению кураторов и 70-ти тыс. владельцев билетов). Осталось включить видео

Выставка Рафаэля в Риме 2020: музейный марафон с Ириной Кравченко

Рафаэль Санти (видео, рассказывает Илья Бузукашвили)

Блистательный сюжет искусствоведа Паолы Волковой «Рафаэль Санти»

Документально-игровой фильм «Рафаэль. Принц искусства»

Проникнуть в мир искусства, не вставая с дивана, несложно. YouTube-каналы предлагают поклонникам живописи лекции, ведущие музеи – мобильные приложения и виртуальные туры. Самая крупная интернет-платформа, вобравшая сотни экспозиций, «Google Arts & Culture» открывает доступ к произведениям искусства с высоким разрешением, к панорамным съемкам из залов, лекциям и встречам с художниками и т. д.

Подобный сервис предлагают и крупнейшие художественные собрания мира.

Государственная Третьяковская галерея приглашает на онлайн-экскурсии, лекции, дискуссии и презентации. В «Гостиной Новой Третьяковки» ок. 400 роликов. А по флэшмобу на Facebook #третьяковкадома каждый день показывают одну известную картину. В социальных сетях можно выбрать, какой зал посетить завтра. Третьяковка – лидер среди тизеров («завлекалок»): ролик к выставке В. Серова, «ожививший» «Девочку с персиками», посмотрели 260 тыс. зрителей. Тизеры ГТГ из серии «Искусство XX века: это надо видеть» рассказали о собрании на Крымском Валу.

На канале ГМИИ им. А.С. Пушкина экскурсии ведут специалисты и члены «Клуба юных искусствоведов». После теста можно получить подарки от музея. Авторский взгляд отличает музейные тизеры (мультфильм ко дню рождения ГМИИ, ролики к выставкам «Олимпия», Л. Бакста, А. Марке). «Пройтись» по уникальной онлайн-выставке «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» с гидом позволяет видеосюжет «Открытый музей» .

Образовательный онлайн-проект «Эрмитажная Академия» Государственного Эрмитажа знакомит с такими темами, как «Искусство Италии», «Искусство Фландрии», «Галерея драгоценностей Эрмитажа», «Жилые покои главной императорской резиденции», «История Эрмитажа, его зданий и коллекций» и др. Приведены статьи и фотографии экспонатов, каталоги выставок, онлайн-библиотека. Огромная подборка с участием директора музея М. Пиотровского представлена на канале «Мой Эрмитаж» (56 выпусков).

Полтора миллиона зрителей собрал экспериментальный фильм «Эрмитаж» (5 часов, 45 залов, 588 шедевров), отснятый одним дублем на iPhone 11 Pr на фоне чарующей музыки. Съёмочная группа представила день музея, соединив новейшие технологии и современное восприятие искусства.

Канал «Виртуальный Русский музей» раскрывает оцифрованные коллекции, онлайн-лекции, конференции и семинары, образовательные тексты. Самые интересные плейлисты: «Школа музейного дела» и «Творческие встречи».

В проекте «GARAGEMCA» музея современного искусства «Гараж» –рассказы об искусстве XX–XXI вв.: лекции, интервью, круглые столы, беседы с профессионалами, словарь современного искусства. Актуальны ролики плейлиста «Самоизоляция». Открывают виртуальные двери и крупнейший в России частный музей современного искусства «Эрарта», «Московский Мультимедиа Арт Музей», галерея «JART».У каждого из нихсвой«почерк».В российские музеи (в т.ч. региональные) приглашает мегапроект «Культура.рф»: это почти тысяча роликов с участием ведущих искусствоведов.

YouTube представляет всемирно известные собрания:

Метрополитен-музея «The Met»,

Музея современного искусства (MoMА)

«The Museum of Modern Art»,

галереи «Tate»,

Музея Виктории и Альберта,

Амстердамского Рейксмузеума и др. (на английском языке).

А сколько «открытий чудных» готовят развлекательно-образовательные каналы! «The Art Assignment» приглашает на встречи с художниками, в художественные «места силы», на кулинарные шоу по рецептам живописцев. Проект «Smarthistory. art, history, conversation» знакомит с музейными экспонатами от палеолита до современности (есть русский перевод). Истории, направлениям, жанрам живописи посвящены онлайн-курс «Пусть это послужит вам уроком» (Йельская галерея искусств). проекты «KhanAcademy», «Арт-Бланш», «OH MY ART», «Artifex Ru», «Открытая библиотека», «OP_POP_ART», «ArtWithin» и др. Стильные ролики популярного канала «Хэй Винсент!» раскрывают секреты шедевров за 6 минут.

Онлайн-университетом прозвали любители искусства удобный и красивый образовательный портал «Arzamas Academy»: открыт доступ к видеороликам,подкастам, дайджестам. Многих привлекает канал «Parfenon» (Л. Парфёнов), своего рода дневник событий и размышлений, в т.ч. и о выставках и художниках. Например, авторский фильм «Глаз божий» повествует о великих собирателях искусства И. Цветаеве, С. Щукине, И. Морозове.

Фильмотек по искусству хватит на годы: «BBC: Всемирная история живописи», «Look At Mе» и др. Документальный сериал «Сила искусства» (ВВС) зовёт стать свидетелем рождения великих произведений Караваджо, Пикассо, Тернера, Давида, Ван Гога, Ротко, Рембрандта. Коллекция «Art Documentary» представляет фильм «Флоренция и Галерея Уффици». Оригинален анимационный фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент», (первый написанный маслом: 100 художников создали тысячи кадров). Популярны документальные сериалы: «Постимпрессионисты», «Художники Франции», «Лувр. Самый большой музей мира», «Великие эпохи европейского искусства» Уникальны киноэссе «Тайна Пикассо», «Рой Лихтенштейн», «Мсье Рене Магритт», «Жоан Миро: Театр Мечты» и др.

Среди известных игровых картин о художниках:

«Андрей Рублев»,

«Грех» (Микеланджело),

«Тайны „Ночного дозора“» (Рембрандт),

«Девушка с жемчужной серёжкой» (Вермеер),

«Мельница и крест» (Брейгель),

«Караваджо»,

«Модильяни»,

«Уильям Тёрнер»,

«Женщина в золоте» (Климт),

«Модернисты»,

«Дикарь» (Гоген) и др.

Безусловный лидер арт-презентаций на ТВ – телеканал «Культура». В выпусках «Academia. Искусство» есть лекции о русском футуризме, православной иконе, итальянском Ренессансе и многом другом. Уникальны лекции Паолы Волковой «Мост над бездной» (Эль Греко, Рублёве, Босх, да Винчи, Микеланджело, Ван Гог и др.,). Авторские программы Ирины Антоновой «Пятое измерение» и Михаила Пиотровского обращены к истории мировой культуры. Об образах Святого Писания в живописи рассказывают программы «Библейский сюжет». Об изобразительном искусстве в выпусках: «Открытый музей», «Больше, чем любовь», «Гении и злодеи», «Любовь в искусстве» и др.

Передачи об искусстве телеканала «Arte» доступны на Youtube, Facebook, Twitter (на немецком, французском, испанском, английском).

Ну, а те, кто захочет на досуге создать из подручных предметов пародию на знаменитую картину, зайдут в инстаграм-аккаунты covidclassics, #tussenkunstenquarantaine, #сфоткайтипаРембрандт или группу в Facebook #изоИзоляция. И тогда, как в любимой песенке: «И улыбка, без сомненья, //Вдруг коснется ваших глаз//И хорошее настроение//Не покинет больше вас».

Галина Цесарская (Ганновер)





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