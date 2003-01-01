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«Партнер» №5 (272) 2020г.

Ойтин и Готторп. Из путешествия в Гольштейн

Гольштейн – Голштиния – весёлое, знакомое русскому уху название. Еще бы! В памяти сразу же выплывают по-детски романтичные и сказочные слова «герцогство»... «герцог». Во всей Германии, наверное, нет места, более связанного с Россией, чем Гольштейн. Почти триста лет назад, в 1721 г., двадцатилетний Шлезвиг-Гольштейн-Готторпский герцог Карл Фридрих прибыл в Россию по приглашению Петра I, чтобы жениться на его средней дочери Анне. Брак являлся династическим. Стремясь породниться с важными европейскими монархами, русский император рассылал во многие столицы живописные портреты своих красавиц-дочерей. Так, мечтал выдать со временем младшую Елизавету за ее ровесника короля Франции Людовика XV. Голштинский же герцог заслуживал брака с его дочерью, потому что как племянник недавно умершего короля Карла XII он имел реальные шансы получить со временем шведскую корону. А Карл Фридрих в свою очередь искал прочного союза с Россией в надежде вернуть с ее помощью отнятый датчанами Шлезвиг.

Невестy o coгласии не спрашивали. В ноябре 1724 г. в присутствие Петра I был заключен брачный договор и состоялось обручение. Венчание – 21 мая следующего года, уже после смерти императора. Свадьба, которой распоряжался князь А.Д. Меншиков, прошла, согласно свидетельствам современников, по-русски и по-царски щедро, торжественнo и пышнo, за пиршественными столами сидело 400 гостей, а сам пир длился три дня.

Именно этот брак положил начало тесной династической связи России и Германии. Прожив в Петербурге два года, чета (с воцарением Петра II) покинула Россию и переехала в Голштинию, поселившись в герцогской резиденции в Киле.

Здесь 10 февраля 1728 г. у них родился сын – Карл Фридрих Ульрих, которому позже, в 1742 г., выпала участь быть привезенным в Россию и в 1762 г. стать императором Петром III. Отныне династия российских императоров стала именоваться Гольштейн-Готторп-Романовы.

Однако вскоре после родов Анна Петровна сильно простудилась и умерла, молодой, в двадцать лет. На корабле ее перевезли в Петербург и похоронили в Петропавловском соборе вместе с отцом. Кстати, одна из известных российских наград – орден св. Анны – был учрежден в ее честь. Сначала как династический орден Гольштейна, а в 1796 г. введенный в российскую наградную систему. Герцог Карл Фридрих прожил после смерти жены 11 лет и cкoнчaлся тоже нестарым, тридцатидевятилетним.

Два красивых замка, связанные с именем Карла Фридриха, стоят в Гольштейне до сих пор, превратившись в симпатичные музеи. Первый, в котором герцог жил – древний, средневековый, по-домашнему уютный Ойтинский замок (EutinerSchloss), окруженный просторным романтичным парком, на берегу живописного озера Ойтин. Выстроенный еще в XIII веке как резиденция любекского князя-епископа, замок несколько раз перестраивался, горел во время Северной войны (в начале XVIII в.), потом был поновлен в барочном стиле.

Второй – это замок Готторп, огромный и по-северному аскетичный, поэтому скучноватый. Давший имя династии Гольштейн-Готторпов и бывший их родовой резиденцией, этот замок расположен сегодня аккурат на границе с Данией. В Северную войну был захвачен датчанами и разорен (а позже даже превращен в казармы). Карл Фридрих здесь не жил, оставаясь в Ойтине, а его сын Карл Фридрих Ульрих пребывал неподалеку в собственном замке в Киле, однако эта резиденция не сохранилась. Киль – крупнейший порт, верфь, военно-морская цитадель Германии – был стёрт с лица земли американской авиацией в 1943-1945 гг. От него не осталось ничего. Большой, но удивительно безликий сегодня город, который, как может даже показаться, не возродился до сих пор, хотя никаких руин нет. Не осталось следа и от герцогского замка.

С Ойтинским замком (или дворцом) связана жизнь еще нескольких очень важных исторических лиц. А именно: в нём прошло детство Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской принцессы Иоганны Елизаветы. Она оставалась здесь до пятнадцати лет, когда была увезена в Штеттин, где выдана замуж за «старого» (37-летнего) прусского генерала князя Кристиана Августа Ангальт-Цербстского. Имя этой одной из многочисленных принцесс (у голштинских герцогов всегда преобладали дочери) не было бы для нас интересно, если бы она не приходилась Карлу Фридриху Ульриху двоюродной теткой. А главное – эта женщина была матерью принцессы Софии Августы Фредерики, которую в 16 лет выдала замуж за Карла Фридриха Ульриха (Петра III) и которая стала русской великой княгиней, а потом – императрицей Екатериной II. София Августа Фредерика не раз приезжала с матерью в Ойтин, чтобы проведать родственников. И именно здесь, еще ребенком, она в первый раз увидела своего будущего мужа.

Еще одному жителю Ойтина пришлось оказаться (и умереть) в России – это принц Шлезвиг-Гольштейн-Готторпский Карл Август (герцог Карл Фридрих, о котором говорилось в начале, был его двоюродным братом). Он тоже намеревался жениться на дочери Петра I. И после того, как весной 1727 г. получил из Петербурга от кузена живописное изображение младшей сестры Анны – 18-летней красавицы царевны Елизаветы Петровны, юноша поспешил отправиться в Петербург. Была назначена свадьба, приготовления к которой к всеобщей радости пошли полным ходом. Но всего за две недели до этого дня принц неожиданно заболел и вскорости умер, двадцатилетним. Его похоронили потом в Любекском кафедральном соборе рядом с отцом, князем-епископом Любека Кристианом Августом Шлезвиг-Гольштейн-Готторпским… дедом по материнской линии Екатерины II.

Если бы не эта трагедия, если бы бедняга Карл Август остался жив и счастливо женился на Елизавете Петровне, то увез бы её в Голштинию, в Ойтин, и российская история пошла бы во многом по-другому, потому что Елизавета не стала бы русской императрицей. Скорее всего, она оказалась бы королевой Швеции, потому что принц (тоже племянник Карла XII) был в то время основным претендентом на шведский трон. А так, никогда не вышедшая замуж Елизавета Петровна через тринадцать лет взошла на российский престол. И именно при её решающем участии в Санкт-Петербург прибыла Иоганна Елизавета с дочерью Софией Августой Фредерикой (в православии Екатериной Алексеевной), выданной здесь замуж за великого князя Петра Фёдоровича (Карла Фридриха Ульриха) и в будущем ставшей императрицей Всероссийской Екатериной II, Великой.

Владимир Воловников (Бохум)

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