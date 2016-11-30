Путешествия >> Путешествия по Германии

«Партнер» №5 (272) 2020г.

По интересным местам с детьми

Ну, вот мы и дождались частичного ослабления карантинных мер. И теперь снова, хоть и с соблюдением всех предосторожностей, можно ездить на прогулки и посещать интересные для малышей места. Понятно, что пока карантин не снят полностью, собираясь куда-либо, лучше сначала позвонить, узнать, в каком режиме там сейчас работают, и открыты ли они вообще.

А мы с Тёмой (2) и Алисой (4) обошли большое количество разных таких мест еще до коронавирусной истории, и вот, на наш взгляд, самые интересные из них. Наша семья – большой любитель культурного отдыха. Если мы не креативим дома, то нас можно найти в каком-нибудь интересном месте. Холод? Дождь? Не проблема – проведем день либо под крышей какой-нибудь выставки, либо же найдем места соответственно погоде.

Xanten – милый и уютный старинный городок с большой красивой площадью и уникальным Собором, который, кстати, в Северной Германии является самым большим после Кёльнского. Наигравшись у большого дракона, охраняющего детскую игровую площадку, мы поднялись на действующую мельницу Kriemhildmühle, после чего направились в ArchäologischerPark к амфитеатру. Расположившись на трибунах, вмещавших в свое время до 10 тыс. зрителей, дети подкрепились бутербродами, после чего, полные энергии и сил, были готовы с радостными визгами носиться по узким туннелям внизу. Алиса с Артемом весело бежали вперед, как вдруг остановились, услышав грозный рык. Что это? Кто это? Так это же медведь! Не настоящий, конечно, всего лишь видеопроекция, но от неожиданности вздрогнули и мы с мужем. В нишах стен, закрытых крепкими прутьями клетки, когда-то держали диких зверей, привезенных сюда специально для боев и для людской забавы, голодных и злых, готовых разорвать любого. А по длинным коридорам, по которым сейчас шли мы, когда-то шли гладиаторы, готовые сражаться за свою свободу. И вот, посмотрев еще на несколько выставленных в стеклянных витринах экспонатов, выходим на саму арену. Носиться по песку, падая в него и садясь, пока мама с папой делают несколько памятных фото – самое счастье для детей. Мы еле смогли уговорить неугомонных двигаться дальше. Ведь впереди – руины темпеля и музей.

BurgLinn (Krefeld) – построенная в конце XII столетия крепость завораживает. Мы с детьми поднялись на донжон – прекрасную смотровую площадку, заглянули вниз сквозь колодец на тюрьму с сидящим в ней узником, и прошлись по стене в рыцарский зал, в котором нас ждала очень классная штука – очки с виртуальной реальностью! Надеваешь их – и всё перед тобой преображается. Раз – и ты в огромной зале с горящими на стенах факелами и большим трапезным столом посередине, два – и уже во дворе кидаешь топор в бегающих по нему кур. То, что видишь ты, отображается на большом экране на стене. Алисе с Темкой такое еще, конечно, рановато, но как же они радовались, наблюдая за папиной игрой, как за мультиком. Нам повезло: мы еще и на выставку, посвященную сказкам, попали (выставки проходят здесь регулярно) – Артем примерил рыцарский шлем, ну, Алисе, конечно же, тоже надо, после чего она заявила, что хочет быть рыцарем. Потом мы еще немного побродили по залам, теперь Алиса представляла, что она королева. «А я – король!» – вторил ей Темик. Интересно и обойти саму крепость вокруг. В одном месте там растет огромный дуб. Мы присели на скамеечку отдохнуть в его тени, вслух размышляя с малышами о том, сколько он повидал.

Рядом с крепостью находится Охотничий домик. Старинная мебель, коллекция музыкальных инструментов и множество зеркал – очень атмосферно. Любители интерьера 18-19 веков определенно его оценят. Дети, конечно, и здесь неустанно носятся и хотят все потрогать, так им нравится это всё. Успокоить их смогли лишь фарфоровые колокольчики на фасаде здания – несколько раз в день они играют чудесные мелодии.

Не забыли мы заглянуть и в музей истории. Помимо экспонатов времен Римской Империи и предметов быта средних веков, внимания заслуживают рисунки на стенах, выполненные таким образом, что, фотографируясь на их фоне, можно создать довольно забавные композиции, сливаясь с ними в одну картину.

Düsseldorf. В столице нашей замечательной Nordкhein-Westfalen однозначно есть что посмотреть. Помимо «кривых» домов, телебашни и всевозможных музеев довольно увлекательной может оказаться и прогулка в аэропорт. Кто сказал, что туда можно ехать, только если и когда куда-то улетаешь сам или кого встречаешь? Уже от железнодорожной станции Düsseldorf Flughafen начинается целое приключение для ребят. Сначала мы ждем вагончики подвесной дороги Schwebebahn, занимаем места в первом у самого окна и мчим до конечной. Дети в восторге! Это ж как интересно: по воздуху едешь! Пробегающие под нами кролики доставляют особую радость Алисе. Вдоволь наносившись по аэропорту, рассматривая яркие витрины киосков и магазинов и перекусив в кафе, мы идем на обзорную платформу – какое же это чудо! Прямо перед глазами садятся и взлетают самолеты. Настоящие, те, которые в небе мигают огоньками, оставляя за собой длинный белый след, здесь, большие и так близко. Много, разные. Артем с восхищенным «О!» провожает взглядом каждую железную птицу, тыкая пальчиком вверх.

Ballorig (Venlo). Нам повезло – мы живем совсем рядышком с нидерландским Фенло. Чудесный маленький городок, в котором, кроме рынка, старого города и набережной Мааса, есть на что посмотреть.

Здесь мы нашли самую лучшую из посещенных нами крытую детскую площадку. Темик с Алисой просто обожают прокатиться под потолком на вертолетах, приводимых в движение педалями (с помощью мамы с папой, конечно), осматривая территорию. После чего мы идем прыгать на батутах. Вот здесь небольшая проблемка – дети делят батут, так как вместе на одном прыгать не хотят, благо, батутов тут много, всем хватит. Ну, а теперь можно и с горки скатиться. Только вот с какой начать? Алиса бежит направо на надувную, а Артем рвется налево – с нее можно съехать на штуке, похожей на ледянку. Накатавшись вдоволь, все вместе дружно лезем по высоким лабиринтам. Здесь папа показывает детям, как метко умеет стрелять разноцветными шариками из специальной пушки. А шарики тут везде. Энергия бьет ключом. Усталость? Нет, не слышали! Зато слышим, как жужжат машинки картинга, и мелодию небольшой карусели с лошадками. До карусели мы, пожалуй, доедем на велосипедах, минуя стол с аэрохоккеем и обогнув футбольное поле. А собираясь домой, не забудем отметиться в фотозоне – большом, стоящем на подиуме, кресле, под рыжим нарисованным на стене котом – логотипом этой игротеки.

Phänomania (Essen) – Музей физических явлений. Сначала я сомневалась, будет ли там интересно малышам, а не только нам с мужем. Но все сомнения вмиг улетучились, как только мы вошли. Музей этот интерактивный, что означает – потрогать там всё разрешается. А что еще детям нужно? Ведь просто смотреть совсем не интересно. Место действительно удивительное. Здесь можно послушать свое эхо, залезши с головой в каменную нишу, что сразу же и сделала Алиса; посмотреть в кривые зеркала, а сколько радости подарили ребятне горшочки! – выставленная в ряд глиняная посуда наполнена различным содержимым, угадать которое предлагается наощупь, засунув внутрь руку. Здесь Алиса и Темик задержались надолго, перебирая пробки, щетки, расчески и разную другую мелочь своими пальчиками. Тут есть «Световая комната» с разноцветными тенями и помещением, где невозможно различить цвета. Алиса была в легком замешательстве, когда ее синяя курточка и розовая плюшевая Скай вдруг стали одинакового непонятного цвета. Интересна и «Комната звуков» с коридором между стенами. На одном его конце за окошком стоят две свечи, которые можно зажечь лежащей рядом зажигалкой, на другом – большой барабан, по мембране которого надо бить молоточком, что создает сильную вибрацию воздуха и гасит свечи. Алискиных сил хватило, она старалась.

Вот от чего детей было не оттащить – большой, весом 250 кг, подвешенный к потолку камень. Если сесть на него, качнуть и закрыть глаза, то можно ощутить себя в невесомости. Артема не интересовала собравшаяся за нами уже длинная очередь – уходить он не собирался.

Музей действительно замечательный, чего там только нет – Зеркальный калейдоскоп, деревянные пазлы (папе было собирать их не менее интересно), сосуды с песком и жидкостями, колбочки с запахами, оптические иллюзии, всевозможные головоломки, велосипед, крутя педали которого и вырабатывая тем самым электричество, можно запустить направленную на тебя видеокамеру – лишь малая часть экспонатов. Всего и не перечислишь – это нужно увидеть самому. И ехать с большим запасом времени – здесь определенно захочется задержаться подольше. Часть музея находится под открытым небом, где можно пожарить на костре булочки, подняться на смотровую платформу и изучить различные инсталляции из мира физики. Туда мы уже не успели. Значит, будет повод вернуться.

Это, конечно, всего лишь малая часть нашего постоянно пополняющегося списка интересных для посещения мест. Домоседы, поднимайтесь, отрывайте ваши попы от мягких диванов и вперед к ярким впечатлениям и незабываемым эмоциям! Проведите время весело, интересно и с пользой, не забыв прихватить с собой памятные сувениры!

Янина Бошманн (Мёрс)

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