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«Партнер» №5 (272) 2020г.

Есть ли надежда на летние каникулы?

Коронакризис. Есть ли надежда на летние каникулы?

Вероятно, коронавирусный кризис ограничит нормальную жизнь Германии и ее граждан на гораздо больший срок, чем на несколько недель. Летние каникулы 2020 года также могут стать «жертвой» коронавируса. Каково положение в любимых местах отдыха немцев?

Тот факт, что пандемия расстроила планы на пасхальные праздники, был принят большинством как неизбежноe. Но как быть, если поездки за границу будут невозможны и во время основного курортного сезона с июня по август? Значит ли это, что вся Германия должна оставаться летом дома?

Что говорят в Германии?

«Исходя из нынешней ситуации, я считаю, что вероятность летнего отдыха в других странах маловероятна», – заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

Федеральный министр иностранных дел Хaйко Маас считает: «Пока во многих странах введен комендантский час, отпуск там проводить нельзя». И добавил: «Мы будем принимать решения от недели к неделе в зависимости от ситуации».

Крупные туроператоры в Германии считают, что летний туристический сезон, который длится до октября, еще не потерян окончательно. Лидер туристической отрасли Tui настроен оптимистично. «Мы предполагаем, что в летнее время мы снова отправим гостей в разные места нa отдых», – сказал представитель компании.

«Этим летом путешествия, безусловно, будут отличаться от прошлых лет, – заявил президент Немецкой туристической ассоциации Норберт Фибиг. – Ослабление ограничений на поездки будет постепенным и мудрым. Изначально каникулы могут быть возможны только в определенных регионах Германии».

В странах – традиционныx местax летнего отдыха

Греция. Пассажирскиe авиарейсы из Германии в Грецию отменены до 15 мая. С середины марта закрыто большинство отелей. Есть надежда, однако, что многие из них снова откроются в июне.

Президент Греческого союза хотельеров Григорис Тасиос в интервью «Greek Reporter» сказал, что он надеется начать туристический сезон 1-го июля: «В эти времена очень сложно планировать заранее, потому что мы не знаем, как долго продлится страх перед коронавирусом. Всё будет зависеть от развития ситуации с пандемией».

Вице-министр туризма Греции Манос Консолас заметил, что полноценное возобновление туристической индустрии ожидается в 2021 году.

Ситуация в Греции на 21 апреля: инфицированных – 2245, умерших – 116.





Египет. Пляжи Хургады и Шарм-эль-Шейха пустынны. На популярных морских курортах Египта сложены шезлонги, под зонтиками не видно ни одного туриста. Из-за пандемии отдыхающие уехали, гостиницы и рестораны закрыты.

«Отели укомплектованы только самым необходимым персоналом, – говорит Марсель Лаук, управляющий баром в Хургаде. – На улицах просто ничего не происходит. Вы видите только нескольких бегунов. Пляжи закрыты, вход в море запрещен».

Египет живет туризмом. Более 13 миллионов отдыхающих посетили эту североафриканскую страну в 2019 году. Многие немцы регулярно едут сюда, чтобы отдохнуть на прекрасных пляжах или заняться дайвингом. Всё это теперь разрушено коронавирусом. Туристическая отрасль теряет около 1 млрд долларов в месяц из-за кризиса. Перспективы на 2020 год не радужные.

Ситуация в Египте на 21 апреля: инфицированных – 3333, умерших – 250.





Турция. Обнадеживающие новости приходят из Турции. Уверенным тоном Осман Айик из Турецкой федерации отелей заявил, что Европа уже находится на пути к выздоровлению, что неизбежно приведет к снятию ограничений. Поэтому в июне гости могут снова начинать потихоньку путешествовать. Осман Айик полон осторожного оптимизма – его страна сможет снова принимать отдыхающих уже в этом году. Глядя на положение с коронавирусом в Турции, верится в это с трудом.

Ситуация в Турции на 21 апреля: инфицированных – 90.980, умерших – 2.140.





Австрия. Mинистр туризма Австрии Элизабет Кестингер заявила о готовности обсудить с Германией возможности путешествий летом. «Ограничение свободы передвижения останется на ближайшие несколько месяцев», – сказала она в интервью газете «Die Presse» 19 апреля. Кестингер подчеркнула: «Но если страны находятся на очень хорошем и позитивном пути, например, Германия, то, безусловно, существует вероятность достижения двусторонних соглашений».

Ситуация в Австрии на 21 апреля: инфицированных – 14.795, умерших – 470.





Испания, одна из самых популярных туристических стран, делает мрачный прогноз. Bечеринка на Майорке? НЕТ! Oтдых на Канарских островах? НЕТ!

Туризм в Испании не начнется до конца года, предупредило правительство в Мадриде. Пресс-секретарь правительства Мария Хесус Монтеро заявила, что страна возобновит туристическую деятельность только в том случае, если будут «гарантии абсолютно безопасных условий».

Ситуация в Испании на 21 апреля: инфицированных – 200.210, умерших – 20.852





Франция. Индустрия туризма ожидает, что в 2020 году миллионы иностранных туристов останутся без летнего отдыха. Министр здравоохранения Оливье Веран подчеркнул, что во время пандемии и даже сразу же после нее международныe поездки и путешествия – не самое разумное занятие. Правительство недавно посоветовало не бронировать туристические поездки, потому что ситуация всё еще остается слишком неопределенной.

Ситуация во Франции на 21 апреля: инфицированных -114.657, умерших – 20.265





Италия. Коронавирусный кошмар, постигший Италию, заставил множество людей потерять покой и сон. Конечно, всё, что связано с туризмом, отошло на второй план. И всё же...

Tуризм дает стране десятки тысяч рабочих мест. Поэтому возникают всевозможные полуфантастические идеи о том, как можно гарантировать более безопасное пребывание на пляже и, тем самым, спасти летний сезон. Обсуждаются ограничение доступа (?) на пляжи, а также дезинфекция шезлонгoв, необходимость ношения маски во время принятия солнечных ванн… Но вряд ли кто-то всерьез ожидает возобновления туризма этим летом. «Мы можем открыться только тогда, когда будет гарантирована абсолютная безопасность. Да и кто захочет лежать на пляже и одновременно думать, не заболеет ли он», – сказал Мауро Ванни из Ассоциации курортного здравоохранения городка Римини.

Ситуация в Италии на 21 апреля: инфицированных – 181.228, умерших – 24.114

Ситуация пока остается не ясной. Даже в случае снятия ограничений на поездки в какую-либо страну каждый должен решить сам, что для него предпочтительнее – потерять один летний сезон или рисковать заболеть. Думайте сами, решайте сами...

О. Нахт (Дортмунд)

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