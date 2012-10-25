Досуг >> Спорт

«Партнер» №5 (272) 2020г.

Что будет со спортом после кризиса?

Что нужно народу? Хлеба и зрелищ, – написал на заре нашей эры римский поэт Ювенал. А что нужно народу, когда на Земле случилось то, что случилось? Народу нужны вакцина и лекарства …

Футбольная индустрия на грани катастрофы?

Беда коснулась всех видов спорта, о футболе я буду говорить как о самом характерном примере, тем более что футбол успел сыграть негативную роль в стремительном марше пандемии. Как именно?

19 февраля в Милане состоялся матч лиги чемпионов между «Аталантой» из Бергамо и испанской «Валенсией». Оставим за кадром спортивную сторону вопроса – она была на первом плане до тех пор, пока в Ломбардии не начался кошмар. Тогда еще не понимали, что эпицентр эпидемии находится в Бергамо, и десятки тысяч болельщиков, радостно приветствовавших победу своей команда на Сан-Сиро, привезли с собой смерть.

А в Англии тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал преступлением проведение игры его команды с мадридским «Атлетико» на переполненном «Энфилде» в тот момент, когда параллельные игры Лиги чемпионов проводились при пустых трибунах.

В марте мировой футбол, как и почти все сферы общественной жизни, стал на якорь. Карантин парализовал не только проведение национальных чемпионатов почти во всех странах, но и тренировочный процесс – тренироваться можно только по двое, и многие команды пошли по такому пути. Но разве такие занятия можно назвать тренировочным процессом?

Убытки клубов таковы, что те, кто победнее, вслух говорят о скором банкротстве, а те, кто побогаче, сокращают зарплаты игрокам, чтобы избежать сокращений кадров среди персонала.

Национальные федерации действуют по принципу лебедя, рака и щуки – одни хотят в мае-июне доиграть чемпионаты в скоростном режиме и без публики, другие собираются подвести черту, объявив текущее положение в таблицах окончательным, третьи – завершить турниры, объявив их результаты аннулированными.

УЕФА издает один циркуляр за другим. На сегодня установка такая: чемпионаты по любым сценариям доиграть – в противном случае клубы из стран, где первенства не доиграны, не будут допущены к предстоящим европейским турнирам. Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы 2019/2020 УЕФА пока планируется завершить по сокращенной формуле: матчи 1/8 и 1/4 финала провести без разъездов – по одному на нейтральном поле, после чего образовать финальные пульки, где по четыре команды разыграют Кубки в какой-нибудь одной стране.

Итоговых убытков от всего случившегося прогнозировать никто не берется.

А нужна ли миру такая индустрия?

В качестве пролога позволю себе фразу из фейсбука одной женщины, вирусолога по профессии.

«Мне звонят и спрашивают, когда будет лекарство, когда будет вакцина, что делать сейчас, пока их нет, какая может быть профилактика и как укрепить иммунитет? – и я отвечаю, – моя зарплата – 1800 евро в месяц, на эти деньги и спрашивайте с меня, остальные вопросы – к Месси и Роналду, они получают миллионы, значит, они важнее для вас».

Этот крик души – он ведь не столько об ее зарплате в 1800 евро, сколько о наших с вами приоритетах. Пока не пришла беда, нам вроде бы и дела не было до того, какие немыслимые гонорары получают футболисты, хоккеисты, гольфисты, исполнители попсы и кинозвезды. Они же уникумы, пусть же «каждому воздастся по делам его» (это уже не Ювенал, это Матфей). А медсестра, пожарный, работник службы по уходу за пожилыми и немощными, кассирша в магазине – это же каждый может, вот пусть и довольствуются тем, что имеют.

А когда беда пришла, жизнь расставила всё по местам – кто в этом мире нужнее. Скромные труженики оказались героями, а миллионеры индустрии зрелищ в это время сидят на карантине и ждут, когда всё вернется на круги своя и можно будет снова получать свои миллионы.

Зададимся вопросом: может быть, беда планетарного масштаба для спорта вообще и футбола, в частности, станет чистилищем? Может быть, в спорте снова станет оборачиваться меньше миллиардов, а станет больше самого спорта, чем политики, бизнеса, хулиганства, интриг?

Деньги, пришедшие в спорт, превысили все разумные пределы. В августе 2017 года футбольный мир был буквально оглушен: «Пари-Сен-Жермен» приобретает у «Барселоны» бразильца Неймара за 222 млн евро!

С некоторых пор в европейский футбол пришли баснословные деньги, в первую очередь, деньги нефтяных магнатов. Что такое 200 миллионов для катарских шейхов?

В Европе образовалась элитная лига «больших кошельков». Кубок европейских чемпионов в обозримом будущем не поедет в Бухарест, Белград, Бирмингем, Роттердам, Глазго, Марсель, Гамбург, Ноттингем, где он бывал в ХХ веке. Успех предопределяют деньги, и вырваться из этого круга сегодня – безнадёжное дело.

А может быть, это вчера оно было безнадежное, а сегодня уже появился шанс?

Чиновники от футбола торопятся завершить чемпионаты до 1 июля, когда откроется трансферное окно, и снова потекут миллионы и миллионы за переходы игроков.

А я вспоминаю интервью Кристофа Крамера, которое он дал пару лет назад. Того самого Кристофа Крамера из Мёнхенгладбаха, чемпиона мира, которого дважды чуть не убили в финале ЧМ-2014 в Рио. Кристоф сказал: к чему эти зарплаты? Для нормальной жизни в Германии человеку хватает примерно 8 тыс. евро в месяц, остальное – беситься с жиру. Браво, Кристоф Крамер …

Александр Кротов (Эссен)

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