Новости >> По материалам европейских СМИ

«Партнер» №5 (272) 2020г.

Новости апреля 2020

Евровидение 2020. «...но что война для соловья …»

Конкурса Евровидения в этом году не будет, но тем не менее, это шоу пришло в каждый дом. Уже с 3 апреля по пятницам на YouTube выходит онлайн-шоу Eurovision Home Concerts, которое должно объединять страны и народы, что всегда провозглашалось главной традицией Евровидения. Конкурсанты разных лет, не покидая мест изоляции, исполняют свои песни и делают кавер-версии песен других участников. Европейский вещательный союз EBU планирует в день, на который планировался финал конкурса (16 мая), провести онлайн-шоу под названием Europe Shine a Light. Прямая трансляция будет длиться два часа и вести ее будут те же ведущие, которые готовились вести конкурс, если бы он состоялся офлайн. Ожидается участие исполнителей из 41 страны.

Китай: экономика худеет, люди толстеют

В результате пандемии коронавируса экономика Китая впервые за многие годы «просела». Пекинское статистическое управление сообщает, что валовой внутренний продукт в первом квартале сократился на 6,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это первый такой случай с 1992 года, когда КНР начала публиковать квартальные отчеты по экономике. С другой стороны, согласно социологическому опросу, 73% китайцев прибавили в весе во время коронавирусного кризиса по причине нездорового образа жизни в домашней изоляции.

«Большая коалиция» теперь и в Израиле

Лидеры израильских партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» решили, что ситуация с пандемией – неприемлемое время для четвертых внеочередных выборов. Жизнь вынудила лидеров партий, главу переходного правительства Биньямина Нетаньяху и спикера Кнессета Бени Ганца, прийти к компромиссу. После нескольких недель переговоров они объявили о создании большой коалиции и подписали Соглашение о создании правительства народного единства. Соглашение предусматривает ротацию лидеров партии на должности премьер-министра: ближайшие полтора года во главе Кабинета министров будет Нетаньяху, после чего это кресло перейдет к Ганцу.

Дональд Трамп умеет торговаться

Еще в ходе предвыборной кампании Трамп объявил всему миру: хотите быть под американской защитой – платите! Дошла очередь и до Южной Кореи, которая, к своему несчастью, на севере имеет не вполне вменяемого соседа, систематически запускающего новые баллистические ракеты, пока, правда, в противоположном направлении. В Южной Корее размещены 28 500 американских военных, и Трамп считает, что один миллиард долларов, которые платит Штатам Сеул, – сумма, несоразмерная с американскими расходами, при том что Южная Корея – страна далеко не бедная. Какую прибавку предложили корейцы американскому президенту, доподлинно не известно, зато известно, что Трамп стал в позу Собакевича, и сказал примерно то же, что и гоголевский герой: «Стыдно вам и говорить такую сумму! Вы торгуйтесь, говорите настоящую цену!». И тут же назвал свою – пять миллиардов. Торговля продолжается.

Австрия решительно уходит от углеводородов

Австрия стала восьмой по счету европейской страной, полностью отказавшейся от ископаемого угля – самого «грязного» топлива в сфере энергетики. Это решение принято в рамках реализации плана перехода к 100-процентному использованию в энергетике возобновляемых источников. Последней электростанцией на угле была тепловая станция, обеспечивавшая теплом и электричеством город Грац в течение 34 лет.

США набирают новое поколение астронавтов

Амбициозные цели, которые ставит перед собой американское космическое агентство НАСА, требует новых людей. Набор кандидатов в астронавты прошел со 2-го по 31-е марта, в нем участвовали 12 000 человек.

Год назад НАСА анонсировало программу исследований Луны «Артемида». Программа разбита на три этапа. Первый из них запланирован на вторую половину 2020 года и представляет собой полет беспилотного корабля вокруг Луны и его возврат на Землю. Второй – в 2022 или 2023 году – полет с экипажем из четырех человек с облетом Луны по траектории свободного возврата.

После этого планируется построить лунную орбитальную платформу, запустив для этого несколько коммерческих ракет. Третий – в 2024 году осуществить полет с высадкой на Луну двух астронавтов, которые проведут на спутнике Земли около недели. На 2025-2028 годы запланированы следующие программы, которые должны будут заложить фундамент для освоения Марса.

Чище воздух – дольше живешь

Ученые указывают на связь между уровнем содержания двуокиси азота в воздухе и смертностью от коронавируса. Исследование, опубликованное университетом Мартина Лютера в Галле-Виттенберге, представило конкретные данные, подтверждающие, что в регионах с постоянно высоким уровнем загрязнения воздуха смертность от COVID-19 значительно выше, чем в регионах, где воздух чище. Диоксид азота является веществом, которое повреждает дыхательные пути. Известно, что он может способствовать развитию многочисленных респираторных или сердечно-сосудистых заболеваний.

Королева попросила не салютовать в день ее рождения

По просьбе королевы Елизаветы II 21 апреля в день ее 94-летия не будет традиционного праздничного салюта. Королева и ее муж, принц Филипп, удалились в Виндзорский замок недалеко от британской столицы. По причине своего возраста оба считаются особенно уязвимыми во время пандемии. Их сын, принц Чарльз, заразился коронавирусом, но у него, к счастью, развились только легкие симптомы болезни.

Короткие новости:

В Москве за месяц построена новая инфекционная больница на 800 коек. В ней будут работать более 1000 медиков, для которых рядом построено общежитие, поскольку больница находится далеко от центра города. В настоящее время больница будет принимать только больных с COVID-19, а по окончании пандемии она станет стационаром для лечения всех инфекционных заболеваний. О строительстве подобных клиник в других городах России сведений пока нет.

Министр финансов РФ Антон Силуанов привел данные о состоянии Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сегодня в нем примерно 11 триллионов рублей (по сегодняшнему курсу – 142,7 млрд долларов), к концу года ФНБ сократится до 7 триллионов. При сегодняшних ценах на нефть ресурсов фонда хватит до 2024 года.

В Беларуси, президент которой Александр Лукашенко долго не мог разглядеть коронавирус, после весенних каникул вернулись в школы только от 30 до 40% учеников. В школах рекомендовано ношение защитных масок, и учителя получили инструкцию отправлять детей домой, если у них будет замечено болезненное состояние.

Лесные пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области сделали столицу Украины печальным рекордсменом: в апреле Киев вышел на первое место в мире среди городов по степени загрязнения воздуха.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику заверил население страны, что опасения «некоторых политиков» по поводу отсутствия средств для выплаты пенсий и социальных пособий – не более чем спекуляции. В апреле-мае правительство выполнит финансовые обязательства перед пенсионерами и инвалидами.

Украинская полиция на Пасху зарегистрировала 19 нарушений карантинных правил в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата. Заведены пять уголовных дел.

Александр Кротов (Эссен)