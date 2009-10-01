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«Партнер» №5 (272) 2020г.

Александру Ногаллеру – 100 лет

Студенту пятого курса 1-го Московского медицинского института Александру Ногаллеру исполнился всего давадцать один год, когда началась война. Недолго продлились занятия на последнем, выпускном курсе. Осенью 1941 года, когда фашисты стояли под Москвой, выпускникам института в срочном порядке, безо всяких экзаменов выдали дипломы об окончании института с присвоением звания врача.

Молодой хирург был назначен старшим (а фактически – единственным) врачом 703-го истребительного противотанкового артиллерийского полка 5-й танковой армии. За четыре года войны Ногаллер спас, вылечил, прооперировал несколько тысяч солдат и офицеров. Он видел смерть, страшные увечья, участвовал в эвакуации раненых, не раз с санитарным эшелоном попадал под бомбежки, был контужен в начале 1942 года.

Победный май 1945-го гвардии майор медицинской службы Александр Ногаллер встретил в Берлине в должности начальника отделения 180-го армейского хирургического полевого подвижного госпиталя 2-й танковой армии. За годы войны был награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, несколькими почетными знаками и медалями.

По окончании войны Александр Михайлович наряду с врачебной работой занялся еще и научной деятельностью. Работал в клиниках Пятигорска, Астрахани, Рязани. Стал кандидатом, а затем и доктором медицинских наук, профессором. А еще его избрали членом Нью-Йоркской академии наук и Международной академии информатизации.

В 1996 году Александр Михайлович с семьей переехал на постоянное место жительства в Германию. Несмотря на солидный возраст, наш юбиляр ведет очень активный образ жизни. Он увлекся историей медицины, в общей сложности опубликовал более 500 научных работ и 22 монографии, в том числе и посвященные выдающимся деятелям советской врачебной науки. Он стал активным автором журнала «Партнёр» и сайта «Воспоминания» на онлайн-портале журнала. Его рассказы о войне – это непредвзятый и очень личный взляд на военные события 75-летней давности, на послевоенную историю. Много строк в воспоминаниях Ногаллера уделено учителям, наставникам нашего автора, его сокурсникам – медикам и боевым товарищам. Есть интересная статья о встречах Александра Михайловича с известными людьми – деятелями культуры, искусства.

Отдельную статью Ногаллер посвятил теме долголетия. «За четыре года войны, – пишет он, – мне приходилось видеть много людей, умиравших от полученных ранений. Уже после войны, работая в клинике, я считал странным и недопустимым, что люди погибают не от ранений, а от каких-то там болезней...» И еще одна цитата из его воспоминаний: «Специалисты-геронтологи считают, что человеческий организм как биологический вид в состоянии прожить 120 и 150 лет...». В статье дано много конкретных советов и рекомендаций по здоровому образу жизни. И наш юбиляр своим собственным примером доказывает, что 100 лет человеческой жизни – это не предел.

Члены редакции журнала «Партнёр» желают Александру Михайловичу Ногаллеру в день его 100-летнего юбилея крепкого здоровья, активной и деятельной жизни, оптимизма и, конечно, новых интересных публикаций!

Е. Грош