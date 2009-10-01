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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Общество >> Человек и общество
«Партнер» №5 (272) 2020г.

Этюд о коронавирусе

Сегодня нет более актуальной темы, чем коронавирус, и я подумал, почему бы мне не откликнуться на запрос времени. А время, действительно, не самое радостное. На улице бушует май, цветы и деревья стоят в полном великолепии, птички щебечут и вьют гнезда, а мы сидим взаперти дома и боимся выйти на улицу, чтобы, не дай бог, не повстречать какого-нибудь прокаженного (тьфу, инфицированного). С близкими людьми не встречаемся лицом к лицу, а общаемся только по телефону или по скайпу.

 

Ну, и что? В конце концов, пребывание в домашнем заточении – не самое плохое времяпровождение, если тебя снабжают продуктами и работает телевизор. И всё-таки... Никто не знает, сколько продлится вынужденное безделье, а для людей деятельных безделье опаснее коронавируса.

Английский писатель Бернард Шоу высказал такую мысль: «Быть занятым – самое дешевое лекарство на земле и одно из самых лучших». Из этого следует вывод, что сидя дома нужно искать и находить любую полезную работу (бесполезная тоже сгодится). Увлеченно занимаясь работой, мы отвлекаемся от страха и беспокойства, которые, как известно, ни к чему хорошему не приведут. Они вызывают заболевания сердца, расстройство пищеварения, бессонницу, головные боли. Согласно статистическим данным, вероятность подхватить коронавирусную инфекцию в настоящее время сравнительно невелика, а вероятность получить перечисленные болезни при наличии страха и беспокойства достаточно высока.

 

Я – не медик, и мне не следует давать медицинские советы, типа: делайте то или не делайте это. Я не знаю, нужно ли, выходя на улицу, одевать маску и предохраняет ли она от заражения коронавирусом или не предохраняет. Кстати, с 27 апреля по всей Германии каждый человек, находящийся в общественном месте (в магазине, в транспорте и т.п.) обязан надевать защитную маску (Maskenpflicht). Одолеем и это, хотя...

 

Хочу привести немного статистики. На момент написания этой статьи в Дортмунде, городе моего постоянного проживания, насчитывалось около 300 инфицированных при населении около 600 тысяч человек. Следовательно, вероятность случайно встретить инфицированного человека примерно равна одной двухтысячной, т.е. 0,05 %. На самом деле вероятность меньше, потому что, как минимум, половина зараженных находится на излечении в больнице. Кстати, на момент сдачи статьи, т.е. 23 апреля, официальное количество инфицированных в Дортмунде составляет менее 100 человек, а число умерших от коронавируса – 5. Это ли не основание для осторожного оптимизма?

 

Я не знаю, надо ли жевать имбирь для повышения иммунитета или всё-таки лучше жевать шоколад: он, по крайней мере, вкуснее и к тому же поднимает настроение. Однако я знаю абсолютно точно: паника и страх – не самые лучшие советчики в любом деле. Кроме того, по утверждению врачей, они заметно снижают сопротивляемость организма любой – не только коронавирусной – инфекции.

Чтобы закончить статью на оптимистической ноте, привожу отрывок из стихотворения, приписывемого А.С.Пушкину. Якобы, он написал это стихотворение в Болдино, где был заточен в связи с карантином, вызванным эпидемией холеры в 1830 году.

 

На помощь разум призовём,

Сметём болезни силой знаний

И дни тяжёлых испытаний

Одной семьёй переживём.

 

Мы станем чище и мудрей,

Не сдавшись мраку и испугу,

Воспрянем духом и друг другу

Мы станем ближе и добрей.

 

Во всяком плохом всегда найдется и что-то хорошее. В частности, сидя дома, мы экономим деньги и бензин. У нас нет свободы выбора, и мы спокойно плывем по течению. Нам остается только беречь себя и думать о чем-нибудь приятном, например, о том времени, когда эта напасть минует и мы сможем спокойно ходить или ездить куда захотим. А я, в частности, мечтаю о том, что мы соберемся нашей большой семьей и отметим это событие как самый светлый праздник, что-то вроде выхода евреев из египетской неволи.

А в заключение лозунг момента: будьте здоровы, 36,6!

 

Григорий Калихман (Дортмунд)


<< Назад | №5 (272) 2020г. | Прочтено: 11 | Автор: Калихман Г. |

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