Анонсы мaйского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



Коней на переправе не меняют - ренессанс CDU/CSU

Если до кризиса могли быть какие-то сомнения, что канцлером Германии станет лидер «союза», то теперь таким сомнениям нет места. Посмотрите, как выросла популярность «черных» в стране. Если бы выборы состоялись в день Пасхи, CDU набрал бы 37%. Ангела Меркель начинала деятельность в должности канцлера на отметке популярности партии 35%, а рекордный в XXI веке результат был в 2013-м году – 41%. Можно не сомневаться, что этот рекорд будет побит, ведь рост доверия к «союзу» продолжает расти, и это тем более радует членов партии, что к началу кризиса ее поддержка колебалась на отметке 20%, и не факт, что не съехала бы еще ниже. Но даже эти крутые цифры меркнут перед тем, на какую вершину взобрался Маркус Зёдер в Баварии. Его деятельность одобряют 94% жителей этой федеральной земли! И сравнивать-то не с кем, не с Китаем же и КНДР ставить на одну доску демократическую Германию! Когда-то, в далеком уже 2003-м , 75% было у Эдмунда Штойбера – долгие годы это казалось чем-то недостижимым… А.Кротов Читать полностью >>



Германия держит удар

У Германии есть все шансы оказаться в числе стран, которые выйдут из пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса с наименьшими потерями. Однако определенного снижения уровня и качества жизни избежать не удастся. В любом случае всех нас ждут более или менее значительные изменения в повседневной жизни. Всем хочется знать, когда же мы вновь заживем привычной жизнью. Да, Германия имеет хорошие шансы оказаться в числе стран, которые с наименьшими человеческими и материальными потерями наиболее быстрыми темпами восстановят относительно нормальную повседневную и экономическую жизнь. Основанием для такого прогноза служат опыт двух месяцев борьбы с COVID-19 и сочетание целого ряда объективных факторов. Ведь до сих пор Германия в целом весьма успешно держит удар. Да, она несет потери, в том числе невосполнимые, человеческие, но они исчисляются тысячами жизней, а не десятками тысяч, как в Италии, Испании, Франции, Великобритании, США. Да, экономика впала в рецессию, как практически повсюду, но в основе своей она вполне здоровая. Государство в роли кризисного менеджера… Что ждет нас после коронакризиса? Курс Консалтинг Читать полностью >>

Лекарства от COVID-19. Есть ли надежда

Во всем мире ученые пытаются найти лекарства от COVID-19, но пока больных коронавирусом лечат препаратами, которые доказали свою эффективность в борьбе с другими недугами. К сожалению, эти результаты пока не позволяют делать окончательные выводы об эффективности. Необходимы более масштабные исследования. Биотехнологическая компания Gilead Sciences спонсировала исследование с 2400 пациентами по всему миру, у которых подтвердили COVID-19. Правда, испытания не включают контрольную группу, поэтому медикам будет сложно точно определить эффективность этого лекарства. Мир пытается найти средства от COVID-19... А. Иванов Читать полностью >>

Маскарад продолжается

Маски срочно изготавливаются и закупаются по всему миру, их нужны миллиарды. Мировое сообщество (за исключением Китая) оказалось не готово сразу всех обеспечить масками. Из последних событий на масочном фронте: NRW перевело миллионы швейцарской фирме-посреднику под заказ многих миллионов масок, за ними снарядили в Голландию 52 грузовика, но маски исчезли (если вообще были). Еще один подобный конфуз случился в Кении, через которую должны были быть доставлены самолетами Бундесвера 6 миллионов заказанных масок. О защитных респираторных масках... С. Мучниk Читать полностью >>

Приложение к короне

Не так давно мне попалось немецкое слово «Smartphone-Zwang», то есть принуждение к смартфону. Действительно, всё больше служб, сервисов, продавцов, учреждений желают общаться с нами только посредством смартфона, этого носимого компьютера-телефона. Человек без оного всё в большей степени вынужденно чувствует себя в современном обществе неполноценным. То же относится и к наличию интернета: вне сети жизнь для большинства просто не представима, даже если мы просто смотрим дома в монитор старенького компьютера. И вот грянула эпидемия… Смартфоны и борьба с коронавирусом ...

С. Мучник Читать полностью >>

Коронованный фейк

Главенствует фейк о возникновении и распространении коронавируса – это его злонамеренное создание. Тут широкое поле для конспирологов, стоящих за этим фейком. Первый вариант: коронавирус создали в военном бактериологическом центре в Ухане, откуда он ускользнул на свободу и, начиная именно с Уханя, распространяется по миру. Тут очевидная правда (вирус этот происходит из Уханя, и да, там действительно есть бактериологический институт) приправлена ложью об искусственном его происхождении. Первое – правда, второе – собственно фейк, который, оседлав правду, въезжает в наше сознание ... С. Мучник Читать полностью >>

Kurzarbeit и Kurzarbeitergeld в период коронакризиса

Kurzarbeitergeld (или сокр. KUG) – это пособие биржи труда, выплачиваемое в связи с полным («Kurzarbeit null», когда присутствие на рабочем месте сводится к нулю) или частичным (например, Kurzarbeit 50%) сокращением рабочего времени в результате определённых объективных причин. Благодаря этому финансовому инструменту работодатель может избежать увольнения своих работников, которым он не в состоянии платить зарплату из-за недостатка денежных средств, не поступающих на его банковские счета вследствие обвала рынка, отсутствия заказов и прочих экономических катаклизмов, связанных, например, с сегодняшним корона-кризисом ...

Э. Мармер Читать полностью >>

Италия, Испания, Египет... Есть ли надежда на летние каникулы ?

Вероятно, коронавирусный кризис ограничит нормальную жизнь Германии и ее граждан на гораздо больший срок, чем на несколько недель. Летние каникулы 2020 года также могут стать «жертвой» коронавируса. Каково положение в любимых местах отдыха немцев за границей? Пляжный отдых на Адриатике, походы в Австрийские Альпы или просто короткая экскурсия в Париж – что будет возможно этим летом? До сих пор нет ответа на этот вопрос. Тот факт, что пандемия расстроила планы на пасхальные праздники, был принят большинством как неизбежноe. Но как быть, если поездки за границу будут невозможны и во время основного курортного сезона с июня по август? Значит ли это, что вся Германия должна оставаться летом дома?

О. Нахт Читать полностью >>

Вместе с Тёмой и Алисой по музеям и интересным местам

Ну, вот мы и дождались частичного ослабления карантинных мер. И теперь снова, хоть и с соблюдением всех предосторожностей, можно ездить на прогулки и посещать интересные для малышей места. Понятно, что пока карантин не снят полностью, собираясь куда-либо, лучше сначала позвонить, узнать, в каком режиме там сейчас работают, и открыты ли они вообще. А мы с Тёмой (2) и Алисой (4) обошли большое количество разных таких мест еще до коронавирусной истории, и вот, на наш взгляд, самые интересные из них: Xanten — милый и уютный старинный городок, Burg Linn (Krefeld) — построенная в конце XII столетия крепость, Phänomania (Essen) — Музей физических явлений…. Активный досуг с малышами: обзор интересных мест... Я. Бошманн Читать полностью >>

Дигитализация быта. Эстонское чудо

В Эстонии электронным путем доступно почти всё. Удобно людям, выгодно государству: подсчитано, что информационная технология ежегодно экономит 800 лет чиновничьей работы, не говоря уже о времени, убиваемого посетителями в очередях. Персональные данные при этом хорошо защищены, «любопытство» ведомств и служб строго ограничено их профилем. Любой несанкционированный доступ к персональным данным немедленно виден владельцу, детально отслеживается и уголовно наказуем. Потому эстонцам чужд страх утечки данных, столь распространенный в Германии. Эстонское чудо...

Л. Когосов Читать полностью >>

Сладкие истории

Однажды министр иностранных дел Австрии князь Меттерних устраивал в своем замке прием. Поварам было дано указание в качестве десерта сделать что-нибудь особенное. Как на грех, заболел придворный кондитер. Положение спас 16-летний сын управляющего замка Франц Захер, который в течение трех лет уже осваивал кулинарное мастерство. Франц взялся за дело, и через несколько часов торт, который назвали его именем (Sachertorte), был готов. Это был круглый шоколадный бисквит, на который укладывался слой абрикосового джема. Всё это покрывалось шоколадной глазурью. И никаких кремовых «рюшей»! К торту были поданы взбитые сливки без сахара... А. Иванов Читать полностью >>

«Опять весна на белом свете…»

Мы, дети фронтовиков, последнее поколение, которое помнит их молодыми, веселыми, полными сил. Но их юность, сгоревшую на страшной войне, никто не в силах вернуть... И даже те из них, кому посчастливилось выжить под огнем и не задохнуться в дыму послевоенных репрессий, все равно уже никогда не были юными и беспечными. Я была на 5-м курсе, когда один наш преподаватель рассказал, что хорошо помнит моего отца – они учились в параллельных группах. «Серьезный такой был», – сказал он, пришедший в Политехнический со школьной скамьи. А мой папа вовсе не был серьезным, он любил подурачиться, посмеяться... Просто между ними стояла война. Советские писатели-фронтовики о Второй мировой ...

И. Парасюк Читать полностью >>

Слава и смерть Владислава Листьева

31 марта 1995 года в подъезде своего дома был застрелен всенародный любимец, известный на всю страну телеведущий, генеральный директор ОРТ Владислав Листьев. Исполнителями преступления «назначили» братьев Агейкиных, которые успели благополучно сбежать, а заказчиков громкого убийства так и не нашли. Достоверно установлено, что это не было убийство с целью ограбления, потому что в портфеле у Листьева были ценности и крупная сумма наличных денег, которые остались нетронутыми. Поэтому рассматривались версии: убийство на почве деловой или политической активности и убийство на личной почве (известно, что Листьев был не только всенародным любимцем, но и любимцем женщин)… К 25-летию со дня убийства... Г. Калихман Читать полностью >>

«Я поведу тебя в музей!»

Многие сегодня повторяют: «Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». В последние годы посетила я крупные выставки Босха (Мадрид), Брейгеля, Клода Моне, Пиросмани. Дюрера (Вена), Леонардо да Винчи, Тулуз Лотрека, Эль Греко (Париж). Собралась в бельгийский Гент на выставку «Ван Эйк Оптическая революция». И вот пришлось всё отменить и погрузиться в виртуальные экскурсии по музеям, выставкам, городам. Мировая культура вошла в мой дом с экрана компьютера. Электронная версия не заменила встречу с произведением в музее или галерее, где и свет, и запах, и настроение, и восприятие – всё иное. Что ж, «за неимением гербовой, пишем на простой» ... Г. Цесарская Читать полностью >>

Время читать. Б. Акунин. «Тезаурус»