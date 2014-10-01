История >> Память

«Партнер» №5 (272) 2020г.

Слава и смерть Владислава Листьева

К двадцатипятилетию со дня убийства

1 марта 1995 года в подъезде дома был застрелен всенародный любимец, известный на всю страну телеведущий, генеральный директор ОРТ Владислав Николаевич Листьев. Исполнителями преступления «назначили» братьев Агейкиных, которые успели благополучно сбежать в Израиль, а заказчиков громкого убийства так и не нашли. Достоверно установлено, что это не было убийство с целью ограбления, потому что в портфеле у Листьева были ценности и крупная сумма наличных денег, которые остались нетронутыми. Поэтому рассматривались следующие версии: убийство на почве деловой или политической активности и убийство на личной почве (известно, что Листьев был не только всенародным любимцем, но и любимцем женщин). Много лет спустя бывший сотрудник КГБ высказал одну из возможных версий убийства. Итак, всё по порядку.

Мальчишка

Владислав Листьев родился 10 мая 1956 года в Москве. Его отец работал мастером в гальваническом цехе на заводе «Динамо», мать - копировщица на том же заводе. После окончания школы Владислав отслужил срочную службу в Таманской гвардейской дивизии под Москвой. Увлекался спортом: был чемпионом СССР по бегу на 1000 метров среди юниоров. Работал инструктором физкультуры спортобщества «Спартак». После подготовительного отделения поступил на факультет журналистики МГУ.

Студент МГУ

Ни для кого не является секретом, что в те «благословенные» времена КГБ протягивало свои щупальцы во все слои общества, ну а в престижные вузы – тем более. Именно здесь произошла встреча Листьева с вербовщиками КГБ. Эти сведения я взял не «с потолка», а из книги «КГБ играет в шахматы», которую написал бывший сотрудник этой «конторы», благополучно сбежавший на Запад. В книге приведены фамилии и должности всех кураторов Листьева.

В престижных московских вузах в подавляющем большинстве учились дети советской и партийной элиты и творческой интеллигенции. Небольшому числу выходцев из простых советских семей, пробившихся в такие вузы, а именно таким студентом являлся Владислав Листьев, было понятно, что их возможности после окончания вуза резко отличаются от возможностей студентов, имеющих влиятельных родственников. Наиболее интересные и перспективные направления на стажировку в процессе учебы и на работу после окончания вуза получали дети элиты. Соответственно, их дальнейшая карьера и жизнь складывались достаточно хорошо и успешно. Тем же, кто не имел поддержки со стороны родственников, приходилось рассчитывать на свои собственные силы или пытаться обрести поддержку путем вступления в брак с представителями элитарных слоев.

Иные же неожиданно для себя обретали эту поддержку в лице КГБ, вливаясь в число агентов и доверенных лиц этой организации. При отборе кандидатов для последующей вербовки в качестве сотрудников органов безопасности осуществлялась своего рода социальная селекция. Представители высшей партийной и советской номенклатуры и члены их семей не могли быть завербованы в агентурную сеть в соответствии со строгими указаниями на этот счет. Эти же ограничения распространялись на родственников состоящих на службе офицеров госбезопасности.

При выборе кандидата на вербовку не только изучались возможности будущего агента по добыванию информации, представляющей интерес для КГБ, но также принималась во внимание социальная среда, которую он представлял, и наличие влиятельных родственников. Поэтому агенты, завербованные из числа студентов вузов, в большинстве своем были выходцами из средних и низших слоев общества. Они полагали, что, оказывая помощь органам госбезопасности, тем самым демонстрируют свою лояльность советскому строю и могут рассчитывать на помощь в становлении карьеры. И действительно, КГБ активно продвигал свою агентуру, создавая «агентов влияния», занимающих видное место в политической и общественной жизни страны.

Общительный и спортивный студент факультета журналистики МГУ Владислав Листьев не мог не привлечь внимания кураторов из КГБ. Так началось его длительное сотрудничество с этой организацией. С помощью куратора факультета он смог попасть (а это было нелегко – желающих было много) в группу для углубленного изучения иностранных языков, а через пару лет – перевестись на только что созданный факультет международной журналистики, куда стремились попасть очень и очень многие, в том числе и имевшие весьма влиятельных родственников. Звонки шли на уровне ректора университета и декана факультета. Для всех было очевидно: новый факультет открывает прекрасные перспективы для будущих его выпускников в плане работы за границей (предел мечтаний многих советских людей). При отборе на этот факультет решающее слово было за КГБ.

Вскоре Владислав был включен в состав группы студентов, которых намечалось послать в Никарагуа или на Кубу для прохождения преддипломной практики. Кандидаты на выезд в такие страны подвергались особо тщательной проверке. В отношении выезжающих в указанные страны впервые, как правило, проводилась так называемая «установка по дому», в ходе которой собирались данные об образе жизни и родственниках кандидата на выезд за границу. Проводилось наружное наблюдение (слежка) за объектами оперативной заинтересованности. В результате проверки Листьев был выведен из состава группы студентов, направляющихся за границу, поскольку были получены сведения, характеризующие его не с самой лучшей стороны. О каких сведениях идет речь, в источнике не указано.

Небольшое «лирическое отступление». Я учился в Киевском политехническом институте. Вполне возможно, что среди наших студентов тоже были какие-то осведомители, но они «стучали» не выше парткома и деканата. Однако на распределение явились официальные представители КГБ и предложили некоторым моим соученикам работу в этой организации. С тех пор мы утратили с ними контакт и больше ничего о них не слышали.



Журналист

При отборе кандидатов на работу в средства массовой информации, прежде всего на радио и телевидение, их кандидатуры в обязательном порядке согласовывались с органами госбезопасности. Перевод на более высокую должность, как и прием в другие массмедиа, также проходил под контролем КГБ. Кураторы КГБ не забывали Листьева. С их помощью, несмотря на серьезные проблемы в личном плане, он был принят на работу в редакцию иностранного вещания Всесоюзного радио, куда был самый строгий отбор.

Несмотря на небезупречную биографию (периоды длительного запоя, попытку самоубийства и уход из семьи), Листьев не только не потерял работу на радио, но и смог оказаться в группе молодых журналистов, которых пригласили на телевидение. Немало способных журналистов за гораздо меньшие прегрешения теряли работу в идеологических организациях, к каковым относились СМИ. Совсем по-другому обстояли дела с Листьевым. В отношении его действовал принцип всепрощения. Редактор телевидения Лысенко вспоминал: «Тогда в Верховный Совет выдвинули Любимова, Политковского и Мукусева. Выдвинули и Влада, но он напился пьяным и на собрание не пришел… Однажды за пьянку мне пришлось его уволить. Причиной увольнения были постоянные срывы программ, а однажды он вообще не явился на прямой эфир».

В 1987 году отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС инициировал создание на Всесоюзном телевидении ряда новых программ, призванных позитивно воздействовать на умы и настроение советских граждан в период происходящих в стране небывалых изменений. Чуть позже в редакции передач для молодежи и юношества была создана программа «Взгляд». Для работы в новой программе были приглашены молодые и способные журналисты: Листьев, Вакуловский, Любимов, Захаров, Мукусев и другие. Эти люди впоследствии стали народными героями, олицетворявшими дух перемен внутри страны.

Вдохновленные успехом программы «Взгляд», Листьев и его коллеги основали телекомпанию ВИД («Взгляд И Другие»). С 1991 года Листьев – генеральный продюсер этой компании, а с октября 1993 года – ее президент. В период работы в телекомпании ВИД он был автором и первым ведущим таких телепередач, как капитал-шоу «Поле чудес», «Тема», «Час пик», а также создателем программ «Звездный час», «Серебряный шар», «Угадай мелодию». Как это нередко бывает, со временем его «понесло» – он стал нетерпим к критике, начались конфликты с партнерами по компании. В конце концов, он был смещен с должности президента компании, его место занял Александр Любимов.

Генеральный директор ОРТ

В январе 1995 года Листьев ушел из телекомпании ВИД и стал генеральным директором ОРТ, которое в конце 1994 года было приватизировано. В те годы, которые впоследствии назвали «лихими девяностыми», телевидение представляло собой эдакий Клондайк, причем золото добывалось открытым способом с помощью рекламы. Рекламодатели приносили сумки, полные наличных денег. Естественно, там, где крутятся большие деньги, появляются криминальные «авторитеты». Листьев неоднократно ходил на «стрелки» с ними. Ходил всегда один и удивлялся, что его «контрагенты» появляются в сопровождении множества охранников. Настал момент, когда он решил изменить существующую практику. Он объявил мораторий на рекламу на Первом канале. Это решение вызвало панику среди многочисленного круга лиц, зарабатывающих на рекламе.

Убийство

В жизни за всё приходится платить, в том числе и за дружбу. За дружбу с КГБ Листьев заплатил в полной мере. Находясь под покровительством этой организации, он чувствовал себя неприкасаемым. Однако настал момент, когда покровительство кончилось. Это было связано с политической борьбой за влияние на президента, которая развернулась между владельцем ОРТ Березовским и Коржаковым, начальником службы охраны Ельцина. Само собой разумеется, Листьев выполнял указания Березовского, и его кураторы ему этого не простили. Они убрали свой «защитный зонтик», а врагов у Листьева хватало, в том числе и среди «авторитетов» криминального мира, которые тоже нуждались в рекламе.

Расследование убийства поручили группе опытных криминалистов во главе со следователем Генпрокуратуры Борисом Ивановичем Уваровым. В процессе работы следователи ощутили, что кто-то очень влиятельный тормозит их работу. Через четыре месяца Уварова отправили в принудительный отпуск, дело передали другому следователю и постепенно «спустили на тормоза».

Личная жизнь Владислава Листьева

Какой-то юморист сказал, что на свете не бывает идеальных героев: все герои, как и остальные люди, снимают брюки сначала с одной ноги, а потом с другой, и порой делают это в тех местах, где им вообще не следовало быть. Про нашего героя никак нельзя сказать, что «в порочащих его связях замечен не был». В этом нет ничего удивительного. Молодой, красивый, спортивный и состоятельный мужчина, занимающий к тому же высокий пост на телевидении, становится объектом охоты многих красавиц. И как тут устоять?

Мы остановимся только на документально подтвержденных фактах жизни Листьева. Со своей первой женой Еленой Есиной он познакомился на спортивных сборах. В 1977 году молодые сыграли свадьбу. Их первенец появился на свет слишком слабым и умер через три дня. Вторая беременность жены не остановила Влада от ухода из семьи. Этому способствовал роман с Татьяной Лялиной, которая вскоре стала его женой. Молодые люди познакомились на Московской олимпиаде, где оба работали переводчиками. У Тани уже был маленький сын, но это Листьева не остановило. Их первенец Владислав из-за врачебной ошибки стал инвалидом. В 1983 году появился на свет сын Александр, который пошел по стопам отца и в настоящее время является телеведущим. Владислав-младший ушел из жизни в 6-летнем возрасте. Смерть сына и постоянные ссоры с женой Листьев переживал очень тяжело. После очередного скандала он вскрыл себе вены, но врачи успели его спасти. Последовал развод. Листьев крепко запил. В состоянии запоя он превращался в совершенно другого человека: становился невменяемым и агрессивным. Он чуть было не лишился работы, квартиру он оставил жене, а сам жил в гостинице.

От неминуемого падения Влада спас его ангел-хранитель, явившийся к нему в лице художницы и модного декоратора Альбины Назимовой. Она стала третьей женой нашего героя. Дурные пристрастия Листьева не оттолкнули Альбину. Засучив рукава, она взялась вытаскивать мужа из многолетнего запоя – приезжала на пьянки и буквально силой уводила его домой. Она кардинально изменила среду его обитания: исчезли невнятные собутыльники, в круг друзей семьи вошли интеллигентные и успешные люди. Успехи Листьева на телевидении в эти годы – целиком заслуга Альбины. С ней он обрел душевный покой и уверенность в своих силах. Общих детей у Влада и Альбины не было.

Как известно, есть категория мужчин, которых в принципе не устраивает «покой в быту законном». Им постоянно хочется чего-то нового и неизведанного, «запретный плод им подавай, а без того им рай не рай». Последней пассией Влада стала врач-гинеколог Вера Огрызкова. Она прекрасно играла в теннис – на почве спорта они и сошлись. Альбина знала о романе мужа и даже общалась с Верой, но никаких скандалов не устраивала. Однако уйти к Вере Листьев не решился. Он как-то признался своей коллеге: «Я больше не могу начинать с нуля. У меня уже нет ни сил, ни здоровья». Последняя жена унаследовала почти всё состояние Листьева, которое по непроверенным данным составляло 18 миллионов долларов. Огромные по тем временам деньги!

Подводя итог сказанному, можно еще раз подтвердить общеизвестную истину, что не в деньгах счастье и даже не в их количестве. У нашего героя было всё, что только можно пожелать: молодость, здоровье, деньги, интересная работа, любовь миллионов телезрителей и многих женщин, а вот счастливым он себя никогда не чувствовал. Это вызвано тем, что по каким-то непонятным причинам организм этого человека не вырабатывал «гормон счастья».

... но прозвучал роковой выстрел.

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