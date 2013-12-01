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«Партнер» №5 (272) 2020г.

О несвободе передвижения накануне отпускного сезона

А я еду, а я еду за короной...

Раз уж на ум приходят старые песни, то как не вспомнить еще одну: «На границе тучи ходят хмуро». Граница, как известно, на замке – а лето на носу, и наступает время отпусков. Как же быть?

Германия и практически все европейские государства закрыли свои границы из-за пандемии, вызванной коронавирусом. Карантинные ограничения постепенно ослабевают. Но, во-первых, не отменены. А во-вторых, в любой момент могут быть вновь ужесточены.

Самое логичное в этой ситуации – по-прежнему оставаться дома и не затевать дальние поездки, особенно заграничные. Но обстоятельства бывают сильнее нас. К тому же много летних поездок было оформлено и оплачено еще зимой. Если поездки отменены (например, по решению турфирм-организаторов), на какие компенсации могут рассчитывать потребители? И что вообще нужно знать о режиме путешествий при режиме карантинном и послекарантинном?

Рассмотрим типичные ситуации с подтверждаемыми и отмененными поездками, с проблемами, которые породил коронавирус в туристском бизнесе, и разберемся, каков выход из этих тупиков. В основе – положения закона, рекомендации и разъяснения министерства иностранных дел и министерства здравоохранения, советы центров защиты прав потребителей, информация туроператоров и турагентств.

Можно ли за границу?

До конца пасхальных каникул действовало ограничение на выезд. Министерство иностранных дел, предупреждая граждан, исходит из того, что определенные (скорее всего, значительные) ограничения будут действовать и в последующий период. Так, закрыли границы, по предварительной информации, до мая (с возможным продолжением) Австрия, Дания, Люксембург, Франция, Чехия, Швейцария. Италия, Франция, Австрия, Испания, швейцарские кантоны Тичино (Tessin), Во (Waadt), Женева (Genf), Египет, Иран, некоторые районы Южной Кореи, американские штаты Калифорния, Вашингтон (не путать со столицей, городом Вашингтоном в федеральном округе Колумбия), Нью-Йорк и Нью-Джерси отнесены к пандемическим регионам особого риска.

Одновременно МИД осуществляет широкую программу возврата граждан Германии из различных стран, в которых они находились к началу кризиса и из которых не могут выехать из-за прерванного воздушного или железнодорожного сообщения.

Сегодняшние поездки, если они вообще возможны, могут иметь аналогичное «продолжение»: новый скачок заболеваний в стране пребывания – и отрезанный путь назад.

Имеются ли запреты внутри страны?

В разгар пандемии запретной зоной стали курортные места на северном побережье Германии. Туристам запретили въезд в Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Переднюю Померанию. В Нижней Саксонии отпускников попросили с остфризских островов в округе Аурих. Таким образом, Северное и Балтийское море стали недоступными. Минздрав настоятельно рекомендует воздержаться от отпускных поездок внутри Германии – не исключено, что и на летний период тоже.

К тому же надо понимать, что отпускная инфраструктура бездействует, отелям запрещено принимать и размещать гостей, кемпингплацы заперты, рестораны и кафе не работают. Откроются – понадобится еще время на «реабилитацию», на вхождение в нормальный деловой ритм.

Состоится ли, тем не менее, моя поездка?

Вопрос следует адресовать конкретному туроператору. При сохранении неопределенной ситуации поездка будет скорей всего отменена. Так, еще мартовским решением отменены все паушальные туры (включающие в себя доставку, трансфер, проживание на месте, питание и т.п.), начальная дата которых приходится на срок до 30 апреля. На этот же период отменены все круизы. Отели минимум до мая остаются закрытыми.

На своих сайтах турфирмы размещают постоянно актуализируемую информацию об отмененных маршрутах.

Возможен ли полный возврат денег за отмененный тур?

Такая возможность была объявлена до конца апреля – бесплатное шторно (Stornierung) паушальных заграничных туров. Бесплатное – это значит полный возврат заплаченных денег, без удержания сборов.

С мая вновь возвращается практика удержания сборов, поскольку ситуация с коронавирусом уже не является «внезапной».

И все же, если вы опоздали, проясните вопрос об условиях шторно со своим туроператором (турагентством). Некоторые идут клиентам навстречу и сохраняют на дальнейший период гарантию полного возврата денег. Некоторые предлагают выбор: либо шторно с удержанием сбора, либо перенос оплаченной поездки на более поздний срок. Есть и такие, кто предлагает вместо денег гутшайн с открытой датой на такую же поездку, которая в нынешних условиях отменена.

Эксперты рекомендуют настаивать на возврате денег. Перенос срока поездки – ненадежный вариант: а если пандемия к тому времени не кончится? Гутшайн с открытой датой – тоже рискованное решение: а если туркомпания обанкротится? Печальная история с Томасом Куком подтверждает: всё возможно! Гутшайн обанкротившейся компании станет простой бумажкой.

Какие гарантии для путешествующих индивидуально?

Они слабей для тех, кто оплатил будущую поездку напрямую: отдельно проездной билет, отдельно отель и так далее. Возможность возврата денег, по крайней мере частичного, гарантирована тем, кто расплачивался с предприятиями, функционирующими в рамках немецкого права.

Если заплачено иностранным фирмам, то там правовая ситуация может быть иной. Впрочем, многие предприятия из сферы бизнеса заявляют о поддержке интересов клиентов. Так, всемирная система краткосрочной аренды жилья Airbnb пообещала полный возврат денег за отказ от забронированного проживания в период до конца мая.

Несколько иная ситуация с компаниями-перевозчиками. Так, полный возврат денег за отказ от полета возможен только в том случае, если авиамаршрут отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране или регионе назначения. Если маршрут не отменен, а пассажир лететь не хочет (какой смысл при закрытых отелях, ресторанах, пляжах?), то деньги вернут, скорей всего, не полностью.

На поездки с Deutsche Bahn распространяются довольно твердые гарантии. Впрочем, суть гарантий следует понимать правильно. Железнодорожные маршруты тоже отменяются, особенно международные. Да и на маршрутах внутри страны, особенно на дальних, поезда «выпадают». Но билеты при этом не пропадают. Те, что куплены до 13 марта, сохраняют годность на тот же маршрут без привязки к определенной дате и определенному поезду до 30 июня. Кроме того, билет, которым вы не в состоянии воспользоваться, можно обменять на гутшайн. Дорожные гутшайны сохраняют годность продолжительное время.

Оплаченные круизные рейсы – это тоже «большая тема». Все круизы были отменены до 30 апреля. Гарантий возобновления уже в мае не даст никто. Вместо «замороженного» круиза можно переоформить плавание на более отдаленное время. Перебронирование производится бесплатно. Но детальные условия – на сайтах соответствующих круизных компаний.

Чем сильна страховка, а чем слаба?

Страхование на случай отказа или преждевременного возврата из поездки (Reiserücktrittsversicherung) интересует сегодня многих. Заключать или нет такую страховку (если она автоматически не включена в условия паушального тура)? Чтобы правильно решить вопрос, нужно понимать суть страховых гарантий.

Страховка гарантирует оплату преждевременного возврата в том случае, если что-то случилось с застрахованным. Если он заболел, стал жертвой несчастного случая и т.д.

А вот если что-то случилось со страной пребывания (как сейчас – страна закрылась из-за пандемии), тут страховка, как правило, бесполезна. Она не оплачивает экстренного «эпидемического» возврата путешественников.

Тонкая ситуация: отпускник заболел, заразившись коронавирусом. Поскольку данная болезнь признана источником пандемии, страховка также не оплачивает экстренный возврат клиента. Тут должны быть задействованы другие силы: международные соглашения и обязательства государств перед своими гражданами. Напомним, что когда с началом корона-кризиса авиакомпания Lufthansa прекратила полеты в Китай и граждане Германии застряли в этой стране, для их эвакуации был специально направлен самолет бундесвера.

А вот туркомпании такой «лазейки» не имеют. Например, если путешественник не может из-за карантина своевременно покинуть страну, то туркомпания оплачивает его дальнейшее пребывание. То же обязательство и у круизных компаний: остановлен корабль в порту из-за пандемии – компания оплачивает «вынужденное безделье» пассажиров на борту.

Для индивидуальных путешественников ситуация сложней. Если застрял в стране из-за карантина, то либо живи за свой счет, либо оформляй материальную помощь у местных властей.

Держать руку на пульсе

Все, что мы рассказали, имеет «преходящую» основу, поскольку ситуация меняется, порой молниеносно.

Чтобы быть в курсе событий в той стране, которую вы (все-таки!) намереваетесь посетить, нужно следить за сообщениями на сайте министерства иностранных дел.

О текущих изменениях будет оповещать и ваш смартфон, если вы установите на нем мобильное приложение Sicher Reisen. Оно бесплатное, поддерживается операционными системами Android и iPhone.

Олег Филимонов (Ландсхут)

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