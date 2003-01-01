Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №5 (272) 2020г.

Коронованный фейк

Когда-то я написал статью о фейках, это было новое понятие. Прошло несколько лет, и сегодня это слово известно всем, у президента Трампа – одно из самых употребляемых. Фейк – это, упрощенно говоря, фальшивая новость. Размножаются фейки через СМИ, но особенно – через интернет (блоги, социальные сети, YouTube…). Оказалось, что интернет обеспечивает массу преимуществ для распространения фейка: анонимен, почти всегда приписывается уважаемому автору, распространяется как вирус (цепная реакция – каждый заражает несколько других и т.д.).

Врали, конечно, всегда. В СМИ курсировали «газетные утки», пропаганда, особенно в странах с тоталитарным режимом, таких как нацистская Германия и СССР, была круто замешана на лжи, на Западе бурно цвела «желтая», она же бульварная пресса. Но, тем не менее, оголтелая ложь в СМИ в свободных странах не принята и не выгодна – дорожат репутацией и тиражом, доверием читателей, боятся разоблачений, поскольку «что написано пером...» за то могут и к ответу притянуть. В случае скандалов корреспондентов, телеведущих, авторов новостей просто вышвыривают.

Но интернет изменил правила игры. Каждый оголтелый конспиролог, каждый человеконенавистник, просто любой придурок-нарцисс выставляет себя в социальной сети, легко находит единомышленников и последователей, гадит от души и еще и зарабатывает на этом. Притянуть к ответственности лжецов очень непросто, тем более что многие из них анонимны.

Считается, что фейки редко возникают сами собой, как следствие редакционной ошибки, например. Есть относительно безобидные фейки, «для прикола». Но чаще – для привлечения трафика, для рекламы, словом, в коммерческих целях, что усиленно маскируется. Если раньше доход от публикаций получали сами издательства, печатные органы, то теперь доход имеют агрегаторы новостей, и не от читателей, а от рекламодателей. Чем больше кликов собрала новость, тем она выгоднее, а мораль тут не причем.

Фейк сегодня также – мощный пропагандистский инструмент («девочка Лиза», «распятый мальчик»...) для создания образа врага и отбеливания собственных преступлений. Политические противники непрерывно обвиняют один другого в фейковой пропаганде, особенно это было видно во время последних выборов в США.

Ну, а во времена пандемии коронавируса для размножения фейков сложились абсолютно уникальные условия. Я бы разделил коронавирусные фейки на несколько категорий:

Просто выдумки, ложь

Советы «экспертов»

Неоднозначная информация, способствующая неуверенности и панике.

Какие же цели преследуют создатели этих фейков и их распространители?

Тут выявляется огромное поле преступных интересов, ибо фейки – это отнюдь не проказы расшалившихся пользователей интернета, которые от нечего делать выдумывают небылицы.

Вот московская газета сообщает об исчезновении с прилавков имбиря (Ingwer), а заодно и чеснока с лимонами. За внезапной любовью россиян к этим продуктам – коронавирусный фейк, распространяемый в интернете. Ходит по сети ролик с доктором-шарлатаном, проповедующим волшебные свойства имбиря. Тут очевидна явная выгода для торговли в условиях свободного рынка, а также и для «эксперта». Допустим, что эти продукты даже в больших количествах не вредны, но ведь найдутся легковерные люди, которые своевременно не обратятся к медикам, пренебрегут защитными мерами, дезинфекцией, заразятся в итоге сами и заразят других.

Фейк – это всегда манипуляция, вас заражают ложной информацией и побуждают к неадекватным действиям. Например, жрать имбирь. Или выбирать партию популистов. Или протестовать против капиталистов, иностранцев, левых, правых, погоды, однополых браков или их запрета. И в каждом случае вы будете поступать в соответствии со своими убеждениями, но... на основе искаженной информации, фейка.

Недаром глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сказал: «Мы боремся не только с эпидемией, но и с инфодемией. ...Фейки распространяются быстрее и проще, чем вирус. И они точно так же опасны».

Главенствует фейк о возникновении и распространении коронавируса – это его злонамеренное создание. Тут широкое поле для конспирологов, стоящих за этим фейком. Первый вариант: коронавирус создали в военном бактериологическом центре в Ухане, откуда он ускользнул на свободу и, начиная именно с Уханя, распространяется по миру. Тут очевидная правда (вирус этот происходит из Уханя, и да, там действительно есть бактериологический институт) приправлена ложью об искусственном его происхождении. Первое – правда, второе – собственно фейк, который, оседлав правду, въезжает в наше сознание.

Сей фейк имеет вариации в зависимости от того, кто его распространяет и с какой целью. Кому-то неинтересно валить выдуманную вину на китайцев, принявших на себя первый удар, для фейков российского разлива предпочтительнее назначать создателями коронавируса американцев. Тут грязному воображению нет пределов. Точно так же ранее, еще во времена до интернета, был распространен фейк о том, что СПИД – разработка ЦРУ. Интернет же на порядок ускоряет распространение ложной информации.

Политическая подоплека фейков достаточно очевидна. Трамп и его чиновники, например, упорно подчеркивают китайское происхождение вируса, пытаясь закрепить это в официальных документах и косвенно обвинить в случившемся китайское руководство. А иранские лидеры предположили, что коронавирус – это вражеское биологическое оружие, понятно чьё.

Между тем у ученых-вирусологов причин сомневаться в естественном происхождении коронавируаса не возникло, более того, были проведены исследования для выявления источника и причин появления пандемии. Это опубликовано, но, очевидно, для отравленных фейками людей просто не дошло.

В некоторых фейках фигурирует, например Билл Гейтс, миллиардер, финансирующий мощный медицинский фонд, и якобы уже запатентовавший вакцину против CoVid-19. Среди других «героев» политических фейков вы найдете Джорджа Сороса, богача и филантропа родом из Венгрии, якобы наживающегося на эпидемиях и особенно ненавидимого венгерским правительством.

Фейки, что для них особенно характерно, распространяются по социальным сетям как цепочные письма (Kettenbriefe, chain letters), в которых в конце убедительно просят рассылать их дальше, что вызывает лавинообразный рост недостоверной информации.

Из 29 миллионов проверенных по случаю коронавируса коротких сообщений в социальной сети Twitter (твитов) 7% оказались фейковыми.

Идет, к примеру, война лекарств: то одно, то другое объявляется в условиях пандемии вредным и даже опасным. Поставлен крест на ибупрофене, аспирине, парацетамоле, то есть на классических, миллиарды раз проверенных доступных средствах. Вместо них подсовывают в лучшем случае бесполезные, а то и прямо вредные субстанции и лечебные практики. Чего стоит, например, «тест на коронавирус», заключающейся в задержке дыхания на 10-15 секунд – не закашлялись, значит, здоровы.

Помимо имбиря предлагается еще немало фейковых способов борьбы с коронавирусом: это, например, продукты с высоким содержанием цинка, или солевой раствор, уничтожающий инфекцию в четыре дня, или просто вода, которую надо пить для вымывания вирусов каждые четверть часа.

Фейки селят в людях страх, недоверие к своим правительствам и, что особенно касается ЕС, неверие в возможность согласованных общеевропейских действий. Вот ваш однополярный мир, вот ваша глобализация, открывающая границы инфекциям.

Зато в России срочно приняли антифейковый закон и уже завели первое уголовное дело.

Особое место занимают конспирологи, вообще отрицающие наличие пандемии. В Германии один такой – дипломированный медик и политик Wolfgang Wodarg, утверждающий, что пандемии собственно нет, так как подобные вирусы наблюдались и ранее. Согласно Водаргу, в мире возобладала неадекватная паническая реакция, вреда от которой значительно больше, чем от коронавируса, собственно. Причем это мнение специалиста, и поэтому оно вызывает у многих доверие. Характерно, однако, что свои позиции он отстаивает в параллельном мире, на явно конспирологических сайтах.

Конспирологи во многих странах распространяют свои идеи, не менее заразные, чем сами вирусы, в первую очередь об искусственном происхождении коронавируса, но также и об умышленно раздуваемой истерии с целью обрушить экономику отдельных стран (на выбор: Иран, Россия, Европа, Китай...). Борцы за свободу, естественно, более всего озабочены ограничениями личных свобод, запретом на собрания и сборища, для них происходящее – лишь повод наступления на свободу личности.

Как распознать фейк, маскирующийся под правду? Задайтесь для этого несколькими простыми вопросами.

Кто переслал вам сообщение и кто является его автором? Чаще всего сообщение приходит от знакомых, а источник находится в тумане. Воспользуйтесь Гуглом (мы в номере 3 / 2020 об этом подробно писали), если надо – переводчиком того же Гугла, и найдите происхождение новости.

Далее, каково центральное послание новости? Одно дело, когда просто приводятся некие факты, их вы легко проверите. Другое – когда это спорная, дискуссионная и спекулятивная тема, попытка вас в чем-либо убедить.

Содержится ли эта новость и в других источниках? Это тоже легко проверить. Если это сообщение передавалось уже и другими источниками, вызывающими доверие, то это скорее всего не фейк.

Кстати, есть сайты именно по поиску и разоблачению фейков. Вот адреса некоторых из них:

www.mimikama.at

www.tagesschau.de/faktenfinder

correctiv.org/faktencheck/

euvsdisinfo.eu/ru/

Вот типичное высказывание в блогах жертвы фейка: «За...ли людей пугать этой пандемией!!! Точнее, всеми этими рисуночками, в которые заставляют поверить, а все для того что бы обрушить фин. систему и всех чипировать (привить), и это ещё даже не цветочки, нужно готовиться в худшему».

С. Мучник (Дортмунд)

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