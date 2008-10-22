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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Здоровье >> Коронавирус
«Партнер» №5 (272) 2020г.

Лекарства от COVID-19. Есть ли надежда?

Пока больных коронавирусом лечат препаратами, которые доказали свою эффективность в борьбе с другими недугами. Федеральное министерство здравоохранения Германии определило 5 активных веществ, которые врачи уже могут давать пациентам с тяжелым течением заболевания:

1.Фавипиравир. Этот препарат работает против широкого спектра вирусных агентов, включая штаммы, устойчивые к лекарствам от гриппа. Хорошо себя зарекомендовал он и против лихорадки Эбола. Препарат не очень эффективен, если пациент длительное время болеет коронавирусом, и имеет ряд побочных эффектов, связанных с негативным влиянием на беременных женщин и детей.

 

2. Камостат. Этот препарат применялся при воспалении поджелудочной железы, он блокирует проникновение вируса Sars-CoV-2 в клетки легких. Это открывает перспективы для нового варианта лечения на клеточном уровне.

3. Лопинавир / ритонавир. Комбинацию активного ингредиента этого лекарства применяют в терапии ВИЧ. У пациентов, которые принимали эту комбинацию при лечении COVID-19, быстрее происходило улучшение состояния. Но помогает он не всем.

 

4-5. Гидроксихлорохин и хлорохин. Это препараты применяют для лечения малярии, некоторых видов артрита, красной волчанки и астмы. В качестве лекарства от COVID-19 они были опробованы в Китае, США и странах Европы. По мнению вирусолога М. Бринкманна, активный ингредиент гидроксихлорохина тормозит клеточные изменения.

Одним из наиболее перспективных веществ в настоящее время считается ремдесивир, разработанный для борьбы с лихорадкой Эбола. Федеральный институт лекарств и медицинских препаратов в марте одобрил его для исследования. Мюнхенская клиника Швабинг, университетская клиника Гамбург - Эппендорф и университетская клиника Дюссельдорфа сейчас принимают участие в международном исследовании, в котором ремдесивир будет протестирован у 600 пациентов с умеренными симптомами и у 400 с тяжелыми симптомами COVID-19.

 

О положительном эффекте применения ремдесивира в США сообщил Focus online. В Чикаго проведено исследование на 125 пациентах, инфицированных Sars-CoV-2, при этом у большинства из них заболевание протекало в тяжелой форме. Через неделю почти все были выписаны из больницы. Клиническое улучшение было зафиксировано у 36 пациентов медицинского центра в Лос-Анджелесе, получавших ремдесивир. Но необходимы более масштабные исследования. Биотехнологическая компания Gilead Sciences, которая его разработала, спонсировала исследование ремдесивира с 2400 пациентами с COVID-19 по всему миру. Правда, испытания не включают контрольную группу, поэтому медикам будет сложно точно определить эффективность этого лекарства.

 

А. Иванов (Дортмунд)

 

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