Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №5 (272) 2020г.

Спад пандемии. Надежда на коллективный иммунитет

Многие эксперты сейчас предполагают, что новый коронавирус останется, и COVID-19 станет постоянным спутником человечества. Поэтому очень важно создать коллективный иммунитет против него у населения.

Существует консенсус, что пандемия закончится только с установлением так называемого коллективного иммунитета. Это происходит, когда достаточное количество людей в сообществе защищены от патогена, который не может удержаться и вымирает.

Есть два пути к этому результату.

Первый – иммунизация. Исследователи должны разработать вакцину, которая окажется безопасной и эффективной против коронавируса, а органы здравоохранения должны будут предоставить ее достаточному количеству людей.

Второй путь – более мрачный: коллективный иммунитет возникает после того, как значительная часть сообщества заразится патогенным микроорганизмом и таким образом выработает устойчивость к нему. Этот путь предполагает большее число летальных исходов.

Сколько времени потребуется для достижения необходимого порогового уровня, будет зависеть от мер, которые принимают правительства в ответ на пандемию. Без жестких ограничений это произойдет быстрее, но с перегрузкой системы здравоохранения. Некоторые исследования показывают, что фактическое количество инфекций намного выше, чем подтвержденные случаи. Если это правда, то страны ближе к коллективному иммунитету, чем нам это кажется.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания, необходима вакцинация большего количества. Так, например, если большинство детей имеют прививку против кори, то даже у непривитых детей риск заражения минимальный. А если количество вакцинированных детей в популяции слишком мало, у вируса кори есть шанс распространиться, так как количество детей, имеющих иммунитет, слишком мало.

До вспышки нового вируса людей, имеющих против него иммунитет, не было. Вот почему и произошло заражения большого количества людей на таких крупных мероприятиях, как карнавалы, футбольные матчи или т.п.

В случае с новым вирусом эксперты полагают, что общество будет иметь коллективный иммунитет, если 60 -70 % населения получит иммунитет. Для Германии это значит, что его должны приобрести более 50 млн человек.

Это, правда, в том случае, если данный иммунитет устойчив, и люди будут невосприимчивы к повторному заражению. Но РНК-вирусы, к которым относится SARS-CoV-2, формируют более слабый иммунитет. Обычно его хватает всего на несколько месяцев.

На это указывают многочисленные случаи в Южной Корее. Там пациенты, переболевшие COVID-19 и получившие при выписке отрицательные результаты тестов на коронавирус, заболевали им вновь. Но это не значит, что они заразились повторно, болезнь, возможно, была просто не долечена. Директор Института генетики Университетского колледжа Лондона Ф. Баллу (F. Balloux) считает, что вирус никогда не исчезал у них полностью. Он остался бездействующим и бессимптомным – как «хроническая инфекция» (например, герпес).

Дело еще и в самих тестах на антитела. В ВОЗ подвергают сомнениями сам процесс тестирования в Южной Корее. Есть вероятность и «ложного срабатывания» тестов, выявляющих антитела, не связанные с COVID-19.

Таким образом, данные об иммунитете COVID-19 остаются, к сожалению, очень противоречивыми, что ставит под вопрос использование антител к инфекции в качестве диагностического инструмента.

Сколько времени займет разработка вакцины? До сих пор нет доказанного эффективного препарата против Sars-CoV-2. Вспышка для этого слишком молода, вирус известен лишь в течение короткого времени.

Десятки компаний и университетов по всему миру работают над созданием вакцины. Разработка вакцины обычно представляет собой длительный и сложный процесс, который включает в себя годы испытаний для обеспечения безопасности и эффективности прививок. Некоторые игроки утверждают, что разработают вакцину через 12-18 месяцев. Помимо использования проверенных подходов, ученые полагаются на новые технологии. Целый ряд специалистов по вакцинам считает, что правительства, граждане и инвесторы должны умерить свой оптимизм.

Некоторую надежду возлагают на плазмотерапию. Инфицированным людям делают инъекции плазмы крови тех, кто переболел COVID-19 и выздоровел. Но опять же, пока слишком мала доказательная база!

В конце апреля Институт Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Institut) дал разрешение на клинические испытания вакцины, разработанной компанией Biontech (г. Майнц). Первые результаты ожидаются в июле. Известно, что кроме этой вакцины в клинических испытаниях по всему миру тестируются еще три.

Наберемся терпения и будем надеяться, что коллективный иммунитет мы приобретем с помощью вакцинации.

А. Иванов (Дортмунд)

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