Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №5 (272) 2020г.

Юваль Ной Харари и пандемия коронавируса

О недавнем выступлении известного историка

Еще недавно известный лишь в академических кругах профессор Еврейского университета в Иерусалиме Юваль Ной Харари в последнее время превратился в общепризнанного оракула, к мнению которого прислушиваются крупнейшие политики, экономисты и даже руководители государств. В нынешнее непредсказуемое время, когда мир охватила пандемия коронавируса, прогнозы Харари особенно востребованы.

Одно из его последних пророчеств, по сути, является предупреждением миру, который в ближайшее время выйдет (а с этим согласны все политологи) из переживаемой ныне катастрофы неузнаваемым, а социальные изменения, которые в ближайшее время осуществят или уже осуществляют правительства и общественные организации, определят облик мира на последующие десятилетия.

Каким же будет этот «послевирусный» мир?

Харари, как и в своих ранних произведениях, возвращается к проблемам «работы из дома» и удаленного обучения. Касаясь последнего вопроса, израильский историк отмечает, что за прошедшие годы было сделано множество попыток его решения. В университете, где Харари преподает, в этой области были достигнуты убедительные результаты, но в то же самое время были выявлены многочисленные проблемы. Впрочем, вопрос массового перехода к удаленному обучению так и не был решен организационно, но после решения правительства закрыть из-за пандемии все университетские кампусы, пришлось, и достаточно успешно, внедрить систему, которая перевела учебные занятия из аудиторий в сеть... «Я уже провел на этой неделе таким образом три занятия, и все прошло хорошо». Известно, что на такую систему обучения перешли и многие другие учебные заведения.

Харари уверен, что после того, как кризис будет преодолен и массовый карантин отменен, мир не откажется от удаленного обучения.

Массовый карантин распространился и на многие предприятия, сотрудники которых были переведены на «работу из дома». В частности, это коснулось режима работы сотрудников редакции журнала «Партнёр» и его сайта www.Partner-inform.de, сотрудники которых перешли на «работу из дома». Даже столь необходимые для координации работы сотрудников редакции редакционные совещания успешно проводятся онлайн, используя для этого платформу скайпа.

Конечно, переход «на работу из дома» потребует существенных принципиальных изменений трудового права и социального законодательства. Несомненно после окончания пандемии и сам режим «работы из дома» будет совершенствоваться.

Коронавирус обрушивает старые правила и нормы, возникают новые правила, которые определят облик мира на десятилетия вперед. Уже достаточно много времени говорят о «безусловном базовом доходе». В некоторых странах, например в Финляндии, были сделаны попытки испытать «базовый доход» на практике. Эксперимент успеха не имел, но оказалось, что в условиях временного прекращения работы ряда предприятий в связи с карантином администрация США решила выплатить всем американцам базовую зарплату в течение всего периода кризиса. Из этого можно будет сделать выводы, которые приведут к радикальным преобразованиям социально-экономических систем.

Харари не сомневается в том, что человечество справится с нынешней пандемией, но борьбу с вирусом следует начинать с объективной оценки прошлых достижений и прошлых неудач. К достижениям человечества он относит строительство и оснащение больниц, повышение уровня образования, прогресс в переработке мусора, развитие информационных систем.

К неудачам, по мнению профессора, следует отнести то, что мир не сумел достичь глобальной солидарности. Харари уверен, что с глобальными проблемами, с которыми сталкивается сегодня современный мир, будь то борьба с коронавирусом или экологический кризис, не удастся справиться одной стране, на каком бы уровне ни находилась ее экономика. «Глобальные проблемы требуют глобальных решений», - утверждает он. Путь борьбы с пандемией лежит не через изоляционизм, а через эффективное информационное сотрудничество. Например, Китай мог бы предоставить США информацию о применяемых им способах лечения коронавируса, а США – о своей научной и лабораторной базах.

Соглашаясь с мнением Харари о необходимости «глобального решения», замечу, что этот вопрос требует длительной, многолетней подготовки, ломки многолетних изоляционистских стереотипов.

Недавний опыт Европейского сообщества продемонстрировал сложность и противоречивость этого процесса. Примером такой неудачи, случившейся в ходе процесса объединения европейских стран, служит недавний выход Великобритании из Европейского союза.

Сегодня, в связи с нереализованностью глобальной идеологии мы не можем извлечь выгоду из этого сотрудничества. Впрочем, есть и немногочисленные примеры взаимопомощи в борьбе с коронавирусом.

Харари отмечает, что «современный мир отличается чрезвычайно сложной сетью институтов (больницы, школы…), которые невероятно улучшили условия жизни населения, но в то же время сделали общество более хрупким». Малейшая эпидемия требует введения экстренных мер, которые, в свою очередь, являются разрушительным ударом по этому миру, причем масштабы экстренных мер растут пропорционально его хрупкости и уровню угрозы эпидемии.

Судя по последним выступлениям профессора, сегодня его больше всего волнует проблема превращения демократии в диктатуру, вызванную введением экстренных мер. Это, по его мнению, может произойти в некоторых странах, причем целью таких превращений будет защита населения от эпидемии коронавируса.

«Даже если эта диктатура просуществует всего несколько месяцев, -утверждает Харари, ... она станет катастрофой, потому что нескольких месяцев вполне достаточно для произвольного распределения десятков миллиардов, преобразования рынка труда, образовательной системы и культурного полотна». Вполне обоснованные опасения! Слабость его доводов состоит, однако, в том, что Харари распространяет их на ситуацию, сложившуюся в современном Израиле, и конкретно – на возможную победу Нетаньяху, если последний станет премьер-министром. Здесь фантазия Харари не знает границ: например, он уверен в том, что Нетаньяху попытается закрыть парламент и будет самолично, без демократического контроля принимать экстренные декреты, ограничивающие права граждан.

Удивительно то, что Харари связывает эти ограничения с пандемией, хотя в постоянно воюющей стране у возможного «диктатора» и без эпидемии в прошлом было множество поводов навязать народу диктатуру.

Рассматривая вопросы временных и вполне необходимых ограничений демократии, Харари делает неубедительные выводы о том, что эти ограничения сохранятся и, более того, усилятся после завершения пандемии. Притягивая к этому ситуацию, сложившуюся в Израиле в ходе нынешней предвыборной борьбы, Харари утверждает, что если в этой борьбе победит коалиция Нетаньяху, то «Израиль перестанет быть демократией». Но причем здесь пандемия?

Поистине в огороде – бузина, а в Киеве – дядька.

Самуил Шпигель (Дортмунд)

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