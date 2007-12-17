Политика >> Европейский Союз

«Партнер» №6 (273) 2020г.

Меркель и Макрон разрубили гордиев узел

18 мая президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выступили с совместным предложением создать фонд помощи странам Евросоюза в размере 500 млрд евро.

Кратко о содержании инициативы

Долги стран ЕС будут обобществлены, и эта общеевропейская задолженность будет включена в рамки бюджета ЕС. Помощь наиболее пострадавшим от кризиса странам будет предоставляться не в виде кабальных кредитов, а в виде дотаций.

Этот план должен быть одобрен всеми 27-ю странами-членами ЕС. Французский лидер заявил, что это важный этап в развитии франко-германских отношений. По словам Ангелы Меркель, эти двусторонние отношения призваны обеспечить единство в Евросоюзе. «Цель состоит в том, чтобы Европа вышла из этого кризиса сильнее, сплоченнее и солидарнее», – сказала Меркель.

За пару дней до этого всё было иначе

Решение Федерального Конституционного суда ФРГ о превышении Европейским Центробанком своих полномочий при скупке гособлигаций стран-членов ЕС, принятое 5 мая, в течение двух недель было хитом публикаций СМИ.

Вот как реагировал на это на страницах румынской ежедневной газеты Adevărul бывший депутат Европарламента Траян Унгуряну: «Германия и её сателлиты всеми силами сопротивляются тому, чтобы помочь Италии и Испании. ... На самом деле ЕС – это просто организация, которая, не переставая, жмёт на газ ради того, чтобы обеспечить экономический успех Германии, и немедленно прячется в гараж, когда речь заходит о врачевании ран других государств»

А вот что писала немецкая Tagesschau: «На сей раз, если дело пойдёт совсем худо, речь будет идти о выживании – или же полном крахе ЕС как такового: если экономики Италии и Испании рухнут, то они увлекут за собой в пропасть всё сообщество».

У евроскептиков наступил звездный час. Они с большей или меньшей долей злорадства куковали о несостоятельности Евросоюза и еврозоны и об их скорой кончине. На полном серьезе обсуждались преимущества возврата к благословенным 90-м, когда страна стояла на трех китах стабильности: индустриальной культуре, D-Mark и Bundesbank.

Многие обратили свои взоры в прошлое. «Früher war alles besser!» («Раньше всё было лучше»), – гласит немецкая поговорка.

В самом деле, в 80-90-х мигрантов было меньше, покупательная способность национальной валюты – выше, да и тогдашняя сметана гораздо лучше способствовала любому 25-летнему хлопцу в плане эрекции (умели делать), чем теперешняя ему же, только уже 60-летнему, ностальгирующему, что «раньше всё было лучше».

Но не правильнее ли вспомнить, каким гарантом надежности для Европы была в 80-90-х Америка? Кто гарантировал мир и стабильность в Европе во время югославского кризиса и объединения Германии? Конечно, США делали это не для нас, а исходя из собственных интересов – граница с главным возможным врагом, блоком Варшавского договора, проходила в Европе. По ту сторону Тихого океана у Америки не было такого сильного конкурента, какой есть сегодня. Теперь европейские дела перестали быть для Америки главным приоритетом – Америку больше заботят дела азиатские.

В одиночку Германия (и любая другая европейская страна) станет легкой добычей гегемонов из США, России и неизменно улыбчивого Китая. Евросоюз – нелегко строящееся сообщество, но европейцы обречены держаться вместе.

Если Германия в какой-то момент перестала бы делать взносы в ЕС, на следующий день она проснулась бы богаче. И с этого же дня она стала бы день ото дня беднеть. Почему? Да потому что падение уровня жизни в большинстве стран Европы, неминуемого при распаде Евросоюза, обрушило бы потребительский спрос в этих странах и, соответственно, спрос на немецкие товары. В таких условиях Германия быстро утратила бы статус мирового рекордсмена по экспорту.

Вот почему немецкий бунт в части покупки гособлигаций пострадавших стран ЕС выглядел тупиком для Евросоюза. Целых две недели – до 18 мая.

Сочтутся славой?

Как это получилось, что два лидера, чьи позиции в последнее время выглядели скорее удаляющимися друг от друга, вместе произвели революцию в Евросоюзе? Уместно привести цитату из французской экономической газеты Les Echos: «О Евросоюзе нередко говорят, что он способен на решительные действия лишь в условиях чрезвычайной ситуации».

Извне создавалось впечатление, что Макрон уже больше года не играет в тандеме с Меркель, подчеркнуто предлагая только многосторонние проекты, в которые Германия могла бы при желании участвовать. На прошлогоднем саммите G7 в Биррице он провел переговоры с Дональдом Трампом и иранскими руководителями, о чем проинформировал Меркель постфактум. В ноябре в интервью Economist он сделал заявление о «смерти мозга НАТО», что чувствительно задело немцев. Советники Макрона говорили: «Мы должны уйти от нарратива, что у нас с Германией всё безоблачно и мы друзья неразлей-вода».

И вот в начале апреля министр финансов Франции Бруно ле Мер представил предложение о совместном фонде восстановления экономики, обращаясь непосредственно к Германии. Ангела Меркель – дипломат от бога. Ее не проймешь «прыжками и ужимками». Есть конструктивное предложение – значит, будем разговаривать. Она в течение полутора месяцев вела телефонные переговоры с Макроном, пока стороны не пришли к соглашению, которое устроило обе стороны и которое можно предложить всем партнерам по ЕС – и тем, кому оно очевидно выгодно, и тем, которых оно ударит по карману.

Сегодня оба лидера ведущих стран не претендуют на единоличное авторство в проекте фонда. Важно одно – надо спасать Евросоюз.

Путь к «сверхдержаве» открыт?

Нельзя сказать, что вся Европа однозначно отнеслась к образованию фонда, но положительные отклики явно преобладают над скептическими.

«Евросоюз наконец-то обретает прочную основу, – пишет Les Echos, – приверженностью принципу обобществления долгов Макрон и Меркель закладывают важный камень в фундамент европейской интеграции. Они придают этому процессу новое, доселе неведомое в ЕС измерение – измерение солидарности, а именно – Евросоюза, способного преодолеть региональные интересы и отстоять своё место в противостоянии с двумя сверхдержавами – Китаем и США».

Итальянская La Repubblica подчеркивает, что новый проект отличается от всех предыдущих пакетов помощи тем, что не затрагивает достоинство и независимость того, кому оказывается помощь. Еще один, сугубо итальянский фактор: этот «ход конем», предпринятый Францией и Германием, сметает фигуры с доски итальянских популистов, которые держали в прицельной рамке Европейский стабилизационный механизм и условия его функционирования.

Правящие итальянские и испанские политики единодушны в высокой оценке инициативы. «На ура» принята она и во Франции. Бывший экономический консультант Макрона Жан Пизани-Ферри написал в газете Liberation, что коронакризис неожиданно дал мощный импульс ускорению европейской интеграции, а газета Le Monde назвала инициативу Германии и Франции «революцией в Европе»: Германия этим шагом преодолела сразу два своих табу: неприемлемое для нее ранее обобществление долгов и существенный рост трансфертных платежей.

Ложка дегтя

Сразу после совместной пресс-конференции Меркель и Макрона канцлер Австрии Себастиан Курц написал в своем Твиттере, что он обменялся мнениями со своими коллегами из Дании, Швеции и Нидерландов, и все они придерживаются позиции, что страны, наиболее пострадавшие от коронакризиса, должны получать поддержку через кредиты, а не через дотации. И в самой Германии уже на следующий день стали появляться публикации, резко критикующие линию Меркель-Макрона, основное содержание которых сводится к тому, что Германии впору думать о спасении самой себя, а не других.

Никто не может сказать, сколько продлится этот кризис. Зато, оглянувшись назад, мы можем сказать, что за глубокими кризисами часто следовали эпохальные обновления. Даст ли этот кризис мощный импульс для радикального обновления жизни?

По сообщению из Kanzleramt, в Германии не будет обязательной вакцинации против коронавируса – прививаться или нет, каждый будет решать сам. Но если кто-то не захочет делать прививку, то он сам и будет нести ответственность за риск заражения.

Сотрудники больниц и домов престарелых страдают от коронавируса чаще, чем люди, занятые в иных отраслях. Количество медиков, заразившихся коронавирусом, составляет примерно 11% процентам от общего числа инфицированных. Более 900 человека из сектора здравоохранения были госпитализированы, более 60 умерли в результате заболевания легких COVID-19.

Ограничения, связанные с коронавирусным кризисом, затронули и бордели, которые закрыты с середины марта. Женщины, которые там работали, внезапно потеряли свой доход. Государство сочло возможным помочь проституткам пережить тяжелые времена. Профессионалка из Румынии, которая работала в борделе в Штутгарте, рассказала, что она обратилась за экстренной помощью и за три месяца потери заработка получила от государства компенсацию в 4500 евро.

Бундестаг принял закон о том, что надругательство над символикой стран ЕС, а также государственными флагами других стран будет наказываться денежным штрафом либо лишением свободы на срок до трех лет. По заявлению минюста, «Сжигание флагов в общественных местах не имеет ничего общего с мирным протестом. Такие действия лишь разжигают ненависть, ярость и агрессию».

Представители немецкого туристического бизнеса опасаются, что им грозит коллапс и безработица. В настоящий момент порядка 70 % работников получают пособие по системе «Kurzarbeit». Общие потери отрасли оцениваются почти в 11 млрд евро до середины июня, ситуацию ухудшает то, что клиенты требуют возмещения еще от 3 до 4 миллиардов». Турбизнес предоставляет рабочие места 3 миллионам человек. Сейчас, как минимум, одному миллиону угрожает безработица.

Александр Кротов (Эссен)

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