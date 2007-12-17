Политика >> Европейский Союз

«Партнер» №6 (273) 2020г.

Роль Евросоюза в выходе из экономического кризиса

Органам ЕС предстоит сыграть ключевую роль в борьбе не с пандемией, а с ее последствиями

В последние месяцы могло сложиться впечатление, что с COVID-19 европейские страны борются каждая сама по себе, а их интеграционное объединение осталось в стороне. Однако Евросоюз не может и не должен объявлять и снимать карантины. Его час наступит этим летом, когда начнется восстановление пострадавших экономик, а председательство в ЕС с 1 июля на полгода перейдет к Германии.

Таких потерь – человеческих и материальных – Европейский союз еще не знал за шесть десятилетий своего существования. Пандемия коронавируса и вызванный ей экономический кризис особенно больно ударили как раз по наиболее крупным странам Евросоюза – Франции, Италии, Испании. Серьезно пострадала и Германия, самое большое государство ЕС и локомотив его экономики. Так что начинающееся сейчас в Европе восстановление хозяйственной жизни и доходов населения будет трудным и очень дорогостоящим.

Но именно в этой ситуации, думается, и наступит час Европейского союза как крупнейшего в мире международного интеграционного объединения: выходить из кризиса всегда легче – и дешевле – совместными усилиями. Благодаря членству в ЕС 27 европейских стран имеют целый ряд весомых преимуществ перед многими другими государствами на планете.

Коронавирус застал Брюссель врасплох?

Это, в первую очередь, большой, хорошо функционирующий и, несмотря на кризис, по-прежнему весьма платежеспособный общий рынок, насчитывающий 450 миллионов потребителей. Это общая твердая валюта евро, на которую перешло большинство членов ЕС: кризис не привел к ее девальвации и не вызвал всплеска цен, наоборот, уровень инфляции в еврозоне приблизился весной к нулевой отметке. Это обладающие огромными финансовыми возможностями совместные антикризисные и инвестиционные фонды. Это, причем далеко не в последнюю очередь, отлаженные и опытные наднациональные органы: законодательные (Европейский парламент и Совет ЕС) и исполнительные, управленческие (Европейская комиссия).

С 1 июля в течение шести месяцев председательствовать в Евросоюзе и тем самым определять не только приоритеты, но в немалой степени и интенсивность работы его органов будет Германия. Понятно, что в нынешней ситуации главной темой переговоров, совещаний и саммитов ЕС, которые будут готовиться, проходить и принимать решения под председательством канцлера и министров правительства ФРГ, станет преодоление экономических и социальных последствий пандемии.

В первой половине 2020 года в Евросоюзе, согласно заранее утвержденному графику, впервые председательствовала Хорватия, вступившая в ЕС лишь в 2013 году. Так что волею случая исполнять обязанности координирующего политического центра в абсолютно беспрецедентных условиях выпало малоопытной в общеевропейских делах небольшой стране. Это одна из возможных причин того, что роль Евросоюза и его столицы Брюсселя была в последние месяцы не очень заметна.

Другая причина состоит, вероятно, в том, что новый состав Европейской комиссии (ЕК), исполнительного органа ЕС, его «правительства», приступил к работе во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен лишь 1 декабря 2019 года, незадолго до продолжительных рождественских каникул, и еще просто не успел в полной мере войти в курс дела и сработаться к тому моменту, как грянули крупнейшая за сто лет пандемия и тяжелейший со времен Второй мировой войны кризис.

Децентрализованная борьба с вирусом

И все же решающую роль в том, что в феврале-марте, в самый разгар принятия странами ЕС карантинных мер и экстренных программ поддержки национальных экономик, Евросоюз как организация отошел на второй план, сыграли не эти субъективные обстоятельства, а объективный фактор: совместные наднациональные органы в Брюсселе просто не могли и не должны были брать на себя не свойственные им функции.

Защита населения от эпидемии, принятие для этого чрезвычайных мер, временное ограничение демократических прав и свобод, введение комендантского часа, экстренная поддержка населения и бизнеса – всё это бесспорная прерогатива национальных органов власти, имеющих на это мандат от избравшего их населения.

Трудно даже вообразить себе ситуацию, при которой суверенные решения о введении карантина, закрытии границ, школ, магазинов, о запретах выходить из дома или собираться группами принимали бы не правительства соответствующих стран в Берлине, Париже, Мадриде или правительства регионов, как Ломбардия в Италии или Бавария в Германии, а поступали бы в виде директив из Брюсселя.

Это было бы не только нелегитимно, но и крайне неэффективно. Ведь пандемия протекала в странах ЕС по-разному, поэтому требовались и разные ответы. В Италии пришлось более жестко запрещать появление на улице, чем в Германии, Австрия и Чехия быстрее многих ввели строгие ограничения, Швеция от целого ряда подобных мер вообще отказалась, Дания раньше других сочла возможным вновь открыть школы.

Пример ФРГ, где принятие решений о сохранении или снятии ограничительных мер к началу мая практически полностью перешло от федерального правительства к властям земель, показал: в ходе борьбы с пандемией децентрализация явно взяла верх над централизованным подходом даже в рамках одной страны.

Тем более это относится к объединению 27 стран. И тот факт, что Евросоюз в вопросе введения и снятия карантинных мер держался в стороне, убедительно опровергает встречающееся нередко утверждение, будто ЕС стал своего рода всесильной наднациональной бюрократической структурой, чуть ли не «новым Советским Союзом», который из своего брюссельского центра навязывает всем членам-республикам свою волю.

Еврокомиссия: разнообразные меры

Впрочем, в рамках своих полномочий Евросоюз вовсе не бездействовал. Вот всего лишь несколько примеров. В середине марта, когда стало ясно, что Европа превращается после Китая в новый центр пандемии, Брюссель запретил без особого разрешения вывозить за пределы Евросоюза оказавшиеся дефицитными защитные средства для медперсонала и одновременно выступил за их свободное перемещение на внутреннем рынке ЕС. После этого Германии пришлось отменить распоряжение о временном прекращении продажи таких средств партнерам по ЕС, что явно нарушало принцип взаимной солидарности.

Тогда же по предложению ЕК были закрыты внешние границы Евросоюза, но беспрепятственный въезд был обеспечен не только его гражданам, но и иностранцам, обладающим видом на жительство в странах ЕС. Затем последовало решение временно приостановить действие такого базового документа Евросоюза, как Пакт стабильности и роста, предписывающего, в частности, не допускать дефицита госбюджета свыше 3% ВВП и удерживать госдолг в пределах 60% ВВП.

Не нарушить эти правила было просто невозможно в ситуации, когда надо было срочно бросать гигантские суммы на поддержку населения и бизнеса, залезая при этом в огромные долги. Проявив гибкость, Евросоюз фактически дал зеленый свет крупномасштабным национальным антикризисным программам. Они неминуемо приведут к росту долговых проблем в еврозоне, и восстановление финансовой дисциплины станет сложной задачей, но в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах это был верный шаг.

В начале мая Евросоюз провел видеоконференцию доноров, на которой около 40 стран со всего мира обещали внести порядка 7,4 миллиарда евро в фонд, из которого будет финансироваться разработка, производство и глобальное распространение по доступным ценам вакцин и лекарств против коронавируса. При этом 1 миллиард евро внесла Еврокомиссия. Такой фонд призван предотвратить ситуацию, когда медикаменты от COVID-19 будут какое-то время доступными только, скажем, жителям США или окажутся чрезвычайно дорогими. А до этого ЕК предоставила 80 миллионов евро немецкой фирме Curevac, имеющей хорошие шансы разработать вакцину.

Помощь размером в 1,5 триллиона евро?

Список подобных мер можно было бы продолжить. Однако внести решающий вклад в экономическое восстановление стран ЕС после коронавируса и их защиту от возможных будущих пандемий призваны две другие долгосрочные программы.

Одну из них саммит ЕС утвердил еще в конце апреля, ее объем – гигантские 540 миллиардов евро, их предоставят Европейский стабилизационный механизм ESM, Европейский инвестиционный банк EIB и Еврокомиссия. Реализация этой программы во второй половине мая уже началась. Тут речь идет о предоставлении льготных кредитов для решения трех конкретных задач: помочь системе здравоохранения наиболее пострадавших от коронавируса стран, прежде всего – Италии и Италии; поддержать пошатнувшиеся предприятия, прежде всего – средний и малый бизнес; обеспечить оплату работников в рамках программ сокращенного рабочего времени (Kurzarbeit), чтобы сохранить как можно больше рабочих мест.

Второй пакет мер на момент написания этой статьи еще готовился, речь идет об отдельной программе преодоления последствий пандемии, финансирования научных исследований и создания резервов медицинских материалов в рамках семилетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы. В СМИ мелькала цифра: 1 триллион евро.

Так что страны ЕС без широкомасштабной и длительной помощи из Брюсселя не останутся. Их интеграционное объединение, по сути дела, только сейчас в полной мере вступает в борьбу с тяжелейшим кризисом в своей истории.

«Курс консалтинг» (Кёльн)

Читайте также: