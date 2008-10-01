Политика >> Мир

«Партнер» №6 (273) 2020г.

Ближний Восток: вроде бы не о самом главном

Страницы газет, экраны телевизоров, радиоэфир, социальные сети интернета, телефонные разговоры с друзьями и знакомыми – всё заполнено одной темой – коронавирусом. Времена невиданно тяжелые, и ошалевшее человечество всё меньше интересуют события, не связанные с эпидемией, хотя события эти – не менее трагические. И происходят они сейчас, в первую очередь, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, самых турбулентных регионах последних десятилетий.

Одним из тревожных симптомов мне представляется возвращение к жизни Исламского государства (ИГ), об окончательной победе над которым громко объявляли и США, и Россия.

Только за последние недели сообщали о многочисленных вооруженных нападениях в Ираке и Сирии, причем весьма чувствительных, и вот иракская армия и шиитское ополчение «Хашд Шааби» уже проводят крупномасштабную карательную операцию. Трудно предвидеть результаты. Подобные операции проводились и ранее, но боевики разбегались по суннитским деревням, превращаясь в «спящие ячейки» и зачастую пользуясь поддержкой местного населения. Нет уже у ИГ ни территории, ни армии, ни столицы, хоть бы и временной. Но вот происходят вспышки терактов в Мали, ответственность за которые берет ИГ, вот – в Нигерии, вот – в Мозамбике, на юге Филиппин...

Проницательный Боаз Ганор, исполнительный директор Института международной политики по борьбе с терроризмом (г. Герцлия, Израиль), пришел к весьма неожиданному, но убедительному выводу: у терроризма много общего с коронавирусом. Оба распространяются похожим «пандемическим» способом, им нет никакого дела до государственных границ, и оба чрезвычайно заразны. Как вирусную инфекцию, потенциальные террористы перенимают экстремистскую идеологию непосредственно друг от друга, причем происходит это по экспоненте, как и с коронавирусом.

Еще лет десять назад онлайн-платформы, где навязывалась джихадистская или иная экстремистская повестка, можно было пересчитать по пальцам, но вот сейчас их сотни, причем в открытом интернете, и каждый может получить доступ к этим сайтам. Воздействие на общество – и в том, и в другом случаях ключевую роль играет фактор страха и тревожности. Террористы бросают вызов устоявшемуся миропорядку, внушая страх населению, привыкшему к спокойной жизни.

То же самое делает и коронавирус. И то, и другое приводят к тяжелым социальным и экономическим последствиям. Всё же возражу Ганору: с коронавирусом человечество в обозримое время, надеюсь, справится, а вот от «корАновируса», как уже стали называть исламский терроризм, едва ли скоро. И не думаю, как считает Ганор, что методы борьбы с террором могут стать примером для борьбы с эпидемией. Просто потому, что никаких эффективных средств преодоления террористической напасти человечество до сих пор так и не выработало, к сожалению, как и средств борьбы с коронавирусом. Да и не считал еще никто, сколько стран поражены инфекцией терроризма: очевидно, что во всех этих странах процветает мусульманская диаспора либо значительная часть коренного населения исповедует ислам.

Кто их считал? Относится ли к ним Германия или Россия? В начале – середине ХХ века терроризм имел иные лица: либо крайне националистическое, как ИРА, которая пугала не только Британские острова, но и США, и Канаду, где до сих пор крайне влиятельны ирландские диаспоры. Терроризм левомарксистского толка процветал в Германии, Франции, Италии, Латинской Америке... Там, где был силен марксистский дух противостояния «правящему классу». Тамильский терроризм долгие годы отравлял жизнь Шри Ланке, но почему-то не перекинулся в соседнюю Индию, где тамилов в разы больше и где, собственно, их родина. Но не прав Ганор: ни националистический, ни этнический, ни леворадикальный терроризм никогда не приобретал глобальных масштабов, характера пандемии.

Надеюсь всё-таки, что и для нынешнего терроризма будет найдено эффективное противоядие, а в основу его должна лечь резкая активизация сотрудничества всех затронутых государств.

Собственно, переместимся на Ближний Восток. Война в Сирии не затихает, хотя ее интенсивность несколько уменьшилась. С одной стороны, из-за вируса, от которого не застрахованы ни кадровые войска Башара Асада, ни многочисленные противостоящие ей вооруженные отряды оппозиции, как религиозной, так и светской. С другой стороны, умерил свой пыл и Башар Асад, ранее считавший любую, самую мелкую провокацию на линии противостояния в Идлибе (что-то я думаю, он сам ее и организовал) как повод для массированного продвижения подконтрольных ему войск.

Но когда Идлибом всерьез начала заниматься Турция (надо учитывать, что в провинции живут прямые родственники – туркоманы, и все они – в оппозиции к Асаду), «героическая» правительственная армия попятилась. И вот не мое наблюдение, многих – важнейшую роль в турецком давлении сыграли беспилотники, в первую очередь, турецкие ударные БПЛА «Байрактар», с поразительной точностью уничтожающие командные центры, ракетные установки и авангардные части противника.

Примерно то же самое произошло чуть позже в Ливии: наступление на Триполи, столицу легитимного Правительства национального согласия, развивавшееся уж около года, было остановлено именно турецкими беспилотниками, теми же «Байрактарами». Более того, военная база Аль-Ватыйя, западнее Триполи, и являвшаяся главным плацдармом «национальной армии» мятежного фельдмаршала Хафтара, была отбита; Хафтар потерял и шансы, и авторитет, ну и провозгласил себя единственным правителем страны.

Надолго ли? Посмотрим, во всяком случае, российский МИД первоначально назвал этот шаг «удивительным», а уж чуть ли не месяц спустя стал возмущаться по полной программе. Тысяча или более бойцов российской ЧВК «Вагнер» были отозваны с переднего края в Тобрук, где базируется мятежная, но пока еще в какой-то мере легитимная (поскольку была избрана народом), Палата представителей Ливии.

С одной стороны, уж больно опасными стали удары правительственной армии, вооруженной смертельными турецкими беспилотниками, с другой – после обвинения со стороны ООН из России последовал стандартный ответ: «Настамнет». Вообще говоря, некоторые эксперты утверждают, что Турция – в самых первых рядах по развитию беспилотной авиации, в том числе и ее ударных вариантов, уже бесспорно доказавших свою эффективность на поле боя, во всяком случае, в рамках локальных конфликтов, таких, как в Сирии или в Ливии. Сдается, что этот вид вооружения будет всё более востребован – и вот в Турции есть, помимо «Байрактаров», более легкие «АНКА», и уже разрабатываются тяжелые сверхзвуковые. И вот «наш!.. президент», как доносит до нас полуграмотный Кирилл Клеймёнов, говорит, что беспилотная авиация – это одна из основ «отдельной» российской цивилизации. Показалось странновато.

Я не случайно взял лишь два конфликта в регионе, пропустив полупритихший йеменский или палестино-израильский, очевидно назревающий вновь. Дело в том, что и в Сирии, и в Ливии на стороне Асада и Хафтара задействована Россия. Там же задействована Турция – на сторонах прямо противоположных. А при этом чуть ли не «обнимашки» Путина с Эрдоганом, постоянный телефонный контакт, визиты и всё прочее.

Что-то не верится мне в искренность и прочность этих связей... Впрочем, один авторитетный турецкий политик на днях подчеркнул, что связи эти носят исключительно тактический, а вовсе не стратегический характер, а стало быть, могут быть легко прерваны. Во всяком случае, с турецкой стороны, и никто не знает, каковы будут их последствия.

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