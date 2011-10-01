Работа >> Трудовое законодательство

«Партнер» №6 (273) 2020г.

Хотят уволить – что делать работнику...

Советы адвоката по трудовому и конкурсному праву работнику, которого хотят уволить

Многие компании пострадали от запретов, связанных с распространением в Германии коронавирусной инфекции. Все понимают, что из-за трудностей ведения бизнеса в период пандемии одной из задач является сокращение производственных расходов. Заработная плата и соответствующие на нее отчисления (налоги и страховые взносы) – значимая статья расходов практически любой фирмы. Руководители компаний не заинтересованы удерживать штат сотрудников, которые не приносят им прибыль. Собственники компаний вынуждены не только переводить работников на краткосрочную работу, но и увольнять часть персонала.

В этой публикации мы рассмотрим основания, которые ищут работодатели для увольнения сотрудников, и что следует предпринимать наемным работникам для сохранения своего рабочего места или получения достойной компенсации при увольнении.

Многие компании воспользовались государственной поддержкой и перевели часть своих сотрудников на краткосрочную работу (Kurzarbeit). Для получения этого вида пособий государство снизило порог числа сотрудников, затронутых потерей работы, с тридцати до десяти процентов. Несмотря на это, компании всё равно ищут пути увольнения работников по производственным причинам. Эксперты ожидают дальнейшее увеличение числа увольнений, вызванных пандемией коронавируса.

В контексте увольнений по производственной необходимости (betriebsbedingte Kündigung) Коллегия адвокатов Кримханднерекомендует работникам спешить сразу же подписывать документы на увольнение. Учтите, что работодатели стараются занизить размер выходного пособия (Abfindung). Обязательно должны соблюдаться также основания для увольнения по производственной необходимости. Поэтому спешить и молниеносно соглашаться со всеми условиями расторжения трудового договора не нужно.

Адвокатская практика нашей коллегии свидетельствует о том, что частые нарушения условий увольнения по производственной необходимости и заниженный размер выплат в результате дают большие перспективы выиграть спор в трудовых судах.

Если у работодателя недостаточно оснований для увольнения по производственной необходимости, а попрощаться с работником хочется, то ему предлагают уволиться по соглашению сторон. Казалось бы, Договор о прекращении трудовых правоотношений по взаимному согласию предприятия и сотрудника (Aufhebungsvertrag) – неплохой вариант, который мог бы удовлетворить обе стороны. Тут следует задать себе вопрос: стоит ли соглашаться на этот вариант увольнения? В крупных компаниях руководители часто оказывают давление на сотрудников, чтобы они подписали соглашения об аннулировании трудового соглашения по соглашению сторон, так как эта процедура ускоряет процесс сокращения рабочих мест. Но это возможно только при согласии работника. Вряд ли работодатель сам предложит какое-либо выходное пособие, так как работник формально не имеет на него право. Впрочем, это не означает, что «отступные» нельзя запросить, так же как и потребовать хорошую характеристику с места работы (Arbeitszeugnis). Еще одна важная особенность расторжения трудовых отношений по соглашению сторон состоит в том, что она часто приводит к периоду блокировки получения пособия по безработице (Sperrzeit). Как видите, минусов много.

Наша рекомендация – не спешите подписывать договор об увольнении по соглашению сторон. Прочитайте проект соглашения, обсудите ситуацию с адвокатом по трудовому праву. Специалист выскажет свое мнение, можно ли просить выходное пособие и в каком объеме. Кроме того, уточните заранее в Агентстве по трудоустройству, будет ли после увольнения задействован период блокировки пособия по безработице.

Еще одна важная ситуация – когда работника увольняют из-за банкротства предприятия. Пандемия коронавируса губит целые отрасли экономики. Предприятия «тонут», несмотря на финансовую поддержку их со стороны Федерального правительства. В случае банкротства фирмы не нужно опускать руки. Работникам имеет смысл предпринимать действия для своей защиты от увольнения. Заявка на банкротство компании ничего не меняет с точки зрения занятости.

Не дайте работодателю себя отговорить от обжалования увольнения в суде, даже если фирма находится в одном шаге от несостоятельности. В любом случае запрашивайте у работодателя приемлемую сумму выходного пособия.

Работники пользуются правами на защиту от увольнения, если они проработали более шести месяцев в компаниях с более чем десятью штатными сотрудниками. Многие работодатели пересматривают размер компенсации уже после первой претензии адвоката.

Еще один вариант восполнить свои финансы при банкротстве компании – это получение пособия по несостоятельности для сотрудников (Insolvenzgeld für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer). Для получения этого одноразового пособия следует подать заявку в Федеральное агентство занятости. Важно не пропустить срок подачи заявки (два месяца с момента объявления банкротства). Как только работодатель заявляет сотрудникам, что он несостоятелен или сообщает, что подал заявление о банкротстве, сразу же просите его подтвердить это в письменном виде. Заручившись таким документом, можно подавать заявление на пособие по банкротству.

Раз уж прозвучало слово «банкротство», хотелось бы напомнить читателям еще об одной возможности улучшить свое финансовое состояние в случае увольнения. Речь идет о банкротстве физических лиц. Потеря работы в считаные месяцы может превратить обеспеченного человека в крупного должника. Просрочки выплат по ипотеке, различным кредитам и прочим обязательствам растут, как снежный ком. Если поиск нового места работы затруднен или не увенчался успехом, а долги выросли до существенных сумм, то решение может быть найдено в объявлении себя банкротом.

При подозрении в нарушениях работодателем трудового законодательства проконсультируйтесь с юристами.

Коллегия адвокатов Кримханд более 10 лет представляет интересы работников в случае их увольнений и в делах личного банкротства. Для разъяснения вопросов немецкого трудового права обращайтесь за индивидуальной юридической консультацией.

Адвокат Вадим Кримханд (Дортмунд)

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