Анонсы июньского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



Меркель и Макрон разрубили гордиев узел

Долги стран ЕС будут обобществлены, и эта общеевропейская задолженность будет включена в рамки бюджета ЕС. Помощь наиболее пострадавшим от кризиса странам будет предоставляться не в виде кабальных кредитов, а в виде дотаций. Этот план должен быть еще одобрен всеми 27-ю странами-членами ЕС. Французский лидер заявил, что это важный этап в развитии франко-германских отношений. «Цель состоит в том, чтобы Европа вышла из этого кризиса сильнее, сплоченнее и солидарнее», – сказала Меркель. За несколько дней до этого всё было иначе… Как это получилось, что два лидера, чьи позиции в последнее время выглядели скорее удаляющимися друг от друга, вместе произвели революцию в Евросоюзе?

А.Кротов Читать полностью >>



Что Евросоюз сделает для выхода из экономического?

Органам ЕС предстоит сыграть ключевую роль в борьбе не с пандемией, а с ее последствиями. Таких потерь – человеческих и материальных – Европейский союз еще не знал за шесть десятилетий своего существования. Пандемия коронавируса и вызванный ею экономический кризис особенно больно ударили как раз по наиболее крупным странам Евросоюза – Франции, Италии, Испании. Серьезно пострадала и Германия, самое большое государство ЕС и локомотив его экономики. Так что начинающееся сейчас в Европе восстановление хозяйственной жизни и доходов населения будет трудным и очень дорогостоящим? Курс Консалтинг Читать полностью >>

Вроде бы не о самом главном



Времена невиданно тяжелые, и ошалевшее человечество всё меньше интересуют события, не связанные с эпидемией, хотя события эти – не менее трагические. И происходят они сейчас, в первую очередь, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, самых турбулентных регионах последних десятилетий. Одним из тревожных симптомов мне представляется возвращение к жизни Исламского государства (ИГ), об окончательной победе над которым громко объявляли и США, и Россия. Только за последние недели сообщали о многочисленных вооруженных нападениях в Ираке и Сирии, причем весьма чувствительных, и вот иракская армия и шиитское ополчение «Хашд Шааби» уже проводят крупномасштабную карательную операцию... Е. Кочанов Читать полностью >>

Наказания за дорожные нарушения стали жестче

Так, что даже министр транспорта «испугался» и пообещал смягчить самое драконовское новшество. «Мы получаем много писем, в которых граждане выражают опасения, что из-за временной потери прав могут потерять и работу», – заявил министр транспорта Андреас Шойер по поводу радикального новшества: месячного запрета на вождение из-за превышения дозволенной скорости. Но пока строгости, вступившие в силу 28 апреля, остаются в силе: за превышение дозволенной скорости минимально на 21 км в час в городе и на 26 км в час за городом взимаются повышенные штрафы: от 80 евро и более в городе и от 70 евро за городом, а кроме того вносится один пункт в штрафной регистр во Фленсбурге, и водитель получает месячный запрет на вождение... О. Филимонов Читать полностью>>

Эффект правильно поданной налоговой декларации



Наступает лето – но срок для подачи налоговой декларации (Steuererklärung) еще не истек. Данные о доходах и расходах за 2019 год можно подавать в финансовое ведомство до 31 июля. Это если составляешь декларацию сам. А если с профессиональным налоговым консультантом (Steuerberater), то вообще до 1 марта 2021 года включительно, поскольку последний день февраля приходится на воскресенье. Возврат «перевзятых» налогов – вполне реальная перспектива. Читайте об этом у нас. А также о новшествах, которые важны для составления декларации за 2019 год. И не допускайте типичных ошибок, о которых мы также рассказываем вам...

О. Филимонов Читать полностью>>

Эта кривая вывезет!? Статистика эпидемии

Эта кривая, отражающая ход эпидемии – результат предыдущего знания о распространении массовых заразных заболеваний: стремительный рост, плато и далее сразу спад. Теперь уже точно известно – что Германия, плюс-минус отдельные проколы, обошедшиеся в сотни жизней, не повторила ошибок Италии, сумела использовать всё лучшее, что имелось в здравоохранении и в менталитете населения (Disziplin und Fleiß – зря над этими свойствами немцев подшучивали). Салют победы и фанфары... подождут. Борьба далеко не завершена. Где мы, что нас ждет, что происходит в остальном мире? Они благоприятны для здоровья людей и весьма проблематичны для экономики... С. Мучник Читать полностью >>

Вакцины быстро не создаются

Одним из тех, кто создал первую живую вакцину против полиомиелита был Хилари Копровски. Он родился в Варшаве, в 1944 году переехал в США. Там Х. Копровски и стал работать над вакциной против полиомиелита в одной фармацевтической компании. В январе 1948 года в кухонном блендере Копровски приготовил напиток, основными компонентами которого были мозг крысы и ослабленный вирус полиомиелита. Эту смесь он выпил сам! Потом Копровски опробовал вакцину на помощниках-добровольцах, а затем – на своих детях, и никто из них не заболел. Это была маленькая победа… Как искали лекарство от полиоемилита. Вехи истории вакцинологии...

А. Иванов Читать полностью >>

Телемедицина: лечение и диагностика на расстоянии

В Великобритании, Швеции и Голландии виртуальные консультации врачей уже давно являются одной из стандартных медицинских услуг. А Немецкая ассоциация медиков лишь в мае 2018-го года широко распахнула дверь дистанционной медицине. Многие медики до сих пор считают, что телемедицина не может заменить традиционную форму контакта врача и больного. Такого же мнения придерживался до недавнего времени и врач-интернист Йохен Герлах из города Kaltenkirchen. Однако с начала января и он стал давать онлайн-консультации на портале Jameda. Сперва в его намерения входило лишь консультирование туристов, находящихся далеко за пределами ФРГ. Между тем виртуальный кабинет доктора посещают уже не менее 20 человек в день...

Э. Мармер Читать полностью>>

День рождения Алисы

Что может быть радостнее, чем день рождения вашего ребенка! Как же отметить этот день так, чтобы он запомнился своей необыкновенностью? Пригласить аниматоров? Но родители сами могут организовать и весело провести детский праздник. Главное – рассчитать время и начать подготовку заранее. С чего начать? Во-первых, определиться с тематикой праздника. Где отмечать? Как одеваться-наряжаться? Декорации, подарки, и, конечно, какой будет праздничная программа, – сто вопросов. А что приготовить – вопрос, не теряющий своей актуальности на любом празднике… Праздник вашего ребенка. Отметим весело и необычно!... Я. Бошманн Читать полностью >>

Творить добро

Давайте мысленно поблагодарим тех, кто так или иначе помогает борьбе с беспощадным коронавирусом. Билл Гейтс - 100 млн долларов. Анил Агарвал, индийский миллиардер - 13,1 млн долларов. Майкл Блумберг - 40 млн долларов. Геннадий Тимченко - 1,3 млрд рублей. Ли Кашин, гонконгский предприниматель и филантроп - 13 млн долларов. Джек Ма (Ма Юнь) - 14 млн долларов. Никки Оппенхаймер и Йоханн Руперт (Южная Африка) - 57,1 млн долларов. Марк Цукерберг - 100 млн долларов в помощь малому бизнесуО благотворительности и спонсорстве. О самых щедрыхлюдях планеты. Благотворительность в России, США, Германии...

О. Нахт Читать полностью >>

Вспоминая Великую депрессию

…Мыльный пузырь акций лопнул, банки один за другим закрывались, предприятия банкротились, безработица достигла астрономических размеров, огромные масштабы принял бандитизм, неимоверно выросло число самоубийств... Экономический кризис, перешагнувший границы США, продлился до 1939 года. Эти годы вошли в историю как Великая депрессия. Кроме США, депрессия затронула также Канаду, Великобританию, Германию и Францию, ее ощутили на себе и другие государства мира. Такого глубокого кризиса мир никогда еще не переживал. Самые глубокие кризисы в истории человечества… Уроки истории. Поиск исторических аналогий... С. Шпигель Читать полностью >>

Кризис - время перемен. Дистанционное обучение

Больше двух месяцев по всей Германии из-за коронавирусной пандемии были закрыты школы и университеты. Дистанционное обучение стало новым для многих студентов и уж тем более для школьников. Каждая школа организовывала «домашнее обучение» в силу своих возможностей. Преподавателям тоже пришлось быстро перестраивать рабочий процесс, чтобы соответствовать «вызову современного мира». Как и любое новое явление, «дистанционка» имеет свои плюсы и минусы. Как это – учиться в эпоху карантина? – задумались мы. И вот, составив анкету, провели свой опрос от имени «Партнера» среди преподавателей, родителей, студентов...

Н. Ухова Читать полностью >>

Гасконец Гийом

Среди великого множества литературных мистификаций эта – особенная. Никогда не существовавшего французского поэта Гийома дю Вентре придумали два зэка, Яков Харон и Юрий Вейнерт. Сонеты, якобы переведенные с французского, рождались в нечеловеческих условиях сталинских лагерей, без словарей и энциклопедий. Харон детство и юность провел в Берлине: мать работала в советском торгпредстве. А в двадцать три года его арестовали. Приговор: десять лет. И дальневосточная тайга... Юрий Вейнерт с детства поражал разносторонними талантами: прекрасно играл на фортепиано, переводил, сочинял стихи… Арест, отсидка, опять арест… В 1954 году, через год после придуманного друзьями четырехсотлетия Гийома дю Вентре, Харон вернулся в Москву и занялся сонетами гасконца... И. Парасюк Читать полностью >>

Время читать. Пленники чумы

Спрос на роман «Чума» Альбера Камю во время нынешней пандемии коронавируса резко возрос во всем мире. Во всем мире роман сейчас покупают в четыре раза чаще, чем обычно. Почему? Камю так великолепно воссоздает образ отрезанного карантином от мира города, что мы невольно чувствуем себя его жителями. И встречаем на страницах этой великой книги ставшие нам до боли знакомыми приметы времени. Закрытые школы и магазины. Пограничный контроль. Сводки о количестве инфицированных. Запрет на выход из дома без маски. Дезинфицирующие средства, защитные костюмы, маски, маски, маски. Дефицит больничных мест. Кривая смертности. Переполненные кладбища. И вакцина. Все ждут вакцину ... Н. Ухова Читать полностью >>

«Охота к перемене мест…», или Путешествия на диване