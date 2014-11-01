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Наказания за дорожные нарушения стали жестче
Так, что даже министр транспорта «испугался» и пообещал смягчить самое драконовское новшество
«Мы получаем много писем, в которых граждане выражают опасения, что из-за временной потери прав могут потерять и работу», – заявил министр транспорта Андреас Шойер по поводу радикального новшества: месячного запрета на вождение из-за превышения дозволенной скорости. Он признал, что в этом вопросе они, так сказать, перегнули палку. Отнимать права – несообразно тяжелая мера. Достаточно денежного штрафа, размер которого, кстати, тоже повышен.
Но пока строгости, вступившие в силу 28 апреля, остаются в силе: за превышение дозволенной скорости минимально на 21 км в час в городе и на 26 км в час за городом взимаются повышенные штрафы: от 80 евро и более в городе и от 70 евро за городом. Кроме того, вносится один пункт в штрафной регистр во Фленсбурге и водитель получает месячный запрет на вождение. Если дозволенная скорость превышена на 31 км в час и более (41 км в час за городом), то, к временному отъему прав, во Фленсбурге заносятся два пункта, а денежный штраф составит 160-280 и 120-240 евро соответственно.
При повороте направо с пересечением велосипедных дорожек и пешеходных переходов водители транспортных средств тяжелее 3,5 тонны (грузовиков, автобусов и т.п.) должны соблюдать скорость не более 11 км в час. За превышение – штраф 70 евро и один пункт в штрафном каталоге во Фленсбурге.
Немало и других новшеств, требующих от водителя повышенного внимания. Так, обгон велосипедистов разрешается с соблюдением четко обозначенного бокового расстояния: не менее полутора метров на городских улицах и не менее двух метров за городом. Такие же условия, полтора и два метра, вводятся для обгона электросамокатов (E-Scooter) и объезда пешеходов на полосе движения.
Вводятся новые дорожные знаки:
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Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen. Запрет обгона велосипедов, мотоциклов и мопедов
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Grünpfeil für Radfahrer. Зеленая стрелка для велосипедистов разрешает им правый поворот при красном сигнале светофора. Старый знак, без обозначения транспортного средства, годен теперь и для велосипедистов
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Radschnellweg. Этот дорожный знак указывает на скоростную велосипедную дорожку, независимо от характера дороги.
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Lastenfahrrad. Грузовой велосипед. Этот дорожный знак обозначает места для грузовых велосипедов и велосипедов с прицепом, например, для их парковки или зоны погрузки.
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Carsharing. Знак «Автомобиль совместного пользования» для обозначения соответствующего парковочного места.
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Beginn einer Fahrradzone. Зона велосипедного движения, запрещенная для автомобилей (фанаты велосипедных гонок должны сдерживать темп: максимальная разрешенная скорость здесь 30 км в час)
Если на дороге выделена велосипедная дорожка, то парковка автомобилей вблизи перекрестка разрешается теперь на расстоянии БОЛЕЕ пяти метров.
Полностью запрещена парковка на велосипедных и пешеходных дорожках. А на защищенных полосах для велосипедистов (они отделены сплошной, а не прерывистой чертой) запрещены даже кратковременные остановки. За нарушение штраф 55 евро. Если в результате нарушения создана помеха, штраф составит 70 евро и один пункт во Фленсбурге.
Парковка во втором ряду и даже короткая остановка «для посадки-высадки» наказываются строже: 55 евро. Если в результате создана помеха, то штраф повышается до 70 евро плюс один пункт во Фленсбурге.
Строже становятся наказания и за несоблюдение условий по формированию полосы спасения (Rettungsgasse) при заторах на автобанах. Для образования полосы спасения (для движения машин скорой помощи, полиции и технических средств к месту аварии, из-за которой образовался затор) водители в правом ряду обязаны принять вправо, а в самом левом ряду принять влево. Кто не придерживается этого правила, заплатит штраф 200 евро и получит два пункта во Фленсбурге. С тех, кто внаглую движется по полосе спасения, будут взимать от 240 евро и более, плюс два пункта во Фленсбурге и запрет вождения сроком на месяц. И тут министр ничего не говорил об отмене запрета на вождения: строгость соразмерная.
Олег Филимонов (Ландсхут)
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