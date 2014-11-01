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«Партнер» №6 (273) 2020г.

Наказания за дорожные нарушения стали жестче

Так, что даже министр транспорта «испугался» и пообещал смягчить самое драконовское новшество

«Мы получаем много писем, в которых граждане выражают опасения, что из-за временной потери прав могут потерять и работу», – заявил министр транспорта Андреас Шойер по поводу радикального новшества: месячного запрета на вождение из-за превышения дозволенной скорости. Он признал, что в этом вопросе они, так сказать, перегнули палку. Отнимать права – несообразно тяжелая мера. Достаточно денежного штрафа, размер которого, кстати, тоже повышен.

Но пока строгости, вступившие в силу 28 апреля, остаются в силе: за превышение дозволенной скорости минимально на 21 км в час в городе и на 26 км в час за городом взимаются повышенные штрафы: от 80 евро и более в городе и от 70 евро за городом. Кроме того, вносится один пункт в штрафной регистр во Фленсбурге и водитель получает месячный запрет на вождение. Если дозволенная скорость превышена на 31 км в час и более (41 км в час за городом), то, к временному отъему прав, во Фленсбурге заносятся два пункта, а денежный штраф составит 160-280 и 120-240 евро соответственно.

При повороте направо с пересечением велосипедных дорожек и пешеходных переходов водители транспортных средств тяжелее 3,5 тонны (грузовиков, автобусов и т.п.) должны соблюдать скорость не более 11 км в час. За превышение – штраф 70 евро и один пункт в штрафном каталоге во Фленсбурге.

Немало и других новшеств, требующих от водителя повышенного внимания. Так, обгон велосипедистов разрешается с соблюдением четко обозначенного бокового расстояния: не менее полутора метров на городских улицах и не менее двух метров за городом. Такие же условия, полтора и два метра, вводятся для обгона электросамокатов (E-Scooter) и объезда пешеходов на полосе движения.

Вводятся новые дорожные знаки:

Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen. Запрет обгона велосипедов, мотоциклов и мопедов Grünpfeil für Radfahrer. Зеленая стрелка для велосипедистов разрешает им правый поворот при красном сигнале светофора. Старый знак, без обозначения транспортного средства, годен теперь и для велосипедистов Radschnellweg. Этот дорожный знак указывает на скоростную велосипедную дорожку, независимо от характера дороги. Lastenfahrrad. Грузовой велосипед. Этот дорожный знак обозначает места для грузовых велосипедов и велосипедов с прицепом, например, для их парковки или зоны погрузки. Carsharing. Знак «Автомобиль совместного пользования» для обозначения соответствующего парковочного места. Beginn einer Fahrradzone. Зона велосипедного движения, запрещенная для автомобилей (фанаты велосипедных гонок должны сдерживать темп: максимальная разрешенная скорость здесь 30 км в час)

Если на дороге выделена велосипедная дорожка, то парковка автомобилей вблизи перекрестка разрешается теперь на расстоянии БОЛЕЕ пяти метров.

Полностью запрещена парковка на велосипедных и пешеходных дорожках. А на защищенных полосах для велосипедистов (они отделены сплошной, а не прерывистой чертой) запрещены даже кратковременные остановки. За нарушение штраф 55 евро. Если в результате нарушения создана помеха, штраф составит 70 евро и один пункт во Фленсбурге.

Парковка во втором ряду и даже короткая остановка «для посадки-высадки» наказываются строже: 55 евро. Если в результате создана помеха, то штраф повышается до 70 евро плюс один пункт во Фленсбурге.

Строже становятся наказания и за несоблюдение условий по формированию полосы спасения (Rettungsgasse) при заторах на автобанах. Для образования полосы спасения (для движения машин скорой помощи, полиции и технических средств к месту аварии, из-за которой образовался затор) водители в правом ряду обязаны принять вправо, а в самом левом ряду принять влево. Кто не придерживается этого правила, заплатит штраф 200 евро и получит два пункта во Фленсбурге. С тех, кто внаглую движется по полосе спасения, будут взимать от 240 евро и более, плюс два пункта во Фленсбурге и запрет вождения сроком на месяц. И тут министр ничего не говорил об отмене запрета на вождения: строгость соразмерная.

Олег Филимонов (Ландсхут)

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