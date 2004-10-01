Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №6 (273) 2020г.

Телемедицина: лечение и диагностика на расстоянии

В эпоху корона-кризиса у бюргеров резко вырос интерес к так называемым виртуальным медицинским консультациям, к которым до сегодняшнего дня подавляющее число пациентов относилось с большим скептицизмом. И в этом нет ничего удивительного. Отправляясь в медицинский праксис или клинику, человек не может быть полностью гарантирован от того, чтобы не поймать злополучный корона-вирус, в то время как онлайн-консультация, являющаяся одним из самых перспективных направлений телемедицины, в этом смысле совершенно безопасна.

Уже в течение семи лет гамбургский врач Йоханнес Виммер, о котором рассказал в одном из последних выпусков еженедельник Focus, регулярно предлагает приёмные часы (Sprechstunde) на канале YouTube. Однако большого наплыва желающих пообщаться с доктором виртуально до последнего времени не наблюдалось. И вдруг число просмотров его передачи под названием «В чём разница между корона-вирусом, гриппом и простудой» чуть ли не зашкалило за миллион в течение полутора месяцев.

Аналогичный бум с конца марта пережил также и портал Jameda, на котором число врачей, консультирующих пациентов в виртуальном режиме, выросло в 4 раза. Причём, как подчёркивает Focus, предлагаемые консультации интернистов, педиатров, акушерок и прочих специалистов в течение 6-ти месяцев совершенно бесплатны. Чтобы получить такую услугу, достаточно зайти на портал по адресу https://www.jameda.de/videosprechstunde/ и затем следовать указаниям сайта.

Также и объединяющий 900 врачей в пяти европейских странах портал https://www.kry.de/ отмечает значительный (220%) рост запросов на видеоконсультации, а по вопросам, связанным с корона-вирусом, – более чем на 340%.

Тут, правда, надо отметить, что развитие телемедицины в Германии значительно отстаёт от других европейских стран. Например, в Великобритании, Швеции и Голландии виртуальные консультации врачей уже давно являются одной из стандартных медицинских услуг. А Немецкая ассоциация медиков лишь на своём 121-ом съезде в мае 2018 года широко распахнула дверь дистанционной медицине. До этого времени онлайн-консультации были возможны только при условии, что первый визит к доктору нанесён пациентом персонально. Многие медики до сих пор считают, что телемедицина не может заменить традиционную форму контакта врача и больного, а потому остаётся лишь побочной медицинской услугой.

Такого же мнения придерживался до недавнего времени и врач-интернист Йохен Герлах из города Kaltenkirchen. «В процессе видеоконсультации я не могу ни пальпировать пациента, ни прослушать его посредством стетоскопа, что совершенно необходимо для диагностики», – заметил доктор в интервью еженедельнику Focus. Однако с начала января и он стал давать онлайн-консультации на портале Jameda. Сперва в его намерения входило лишь консультирование туристов, находящихся далеко за пределами ФРГ. Между тем виртуальный кабинет доктора посещают уже не менее 20 человек в день.

Подавляющее число абонентов, «приходящих» к нему в режиме онлайн, – это люди, которым кажется, что они подхватили корона-вирус. «В большинстве случаев, – подчёркивает врач, – опасения совершенно необоснованные и возможность как можно скорее развеять страхи многого стоит». А однажды ему даже довелось при помощи камеры исследовать гортань пациента и установить наличие гнойных пятнышек на миндалинах больного. «Это было непросто, если не сказать, очень затруднительно, но это сработало», – завершил своё интервью доктор Герлах.

Согласно статистике, около двух третей порталов, предлагающих дигитальные медицинские услуги в Германии, имеют на руках соответствующие сертификаты, например, упомянутый выше Jameda. Чтобы получить этот документ, надо доказать компетентным органам, что онлайн-консультация в течение всего времени полностью зашифрована. И кстати, ни врач, ни пациент не имеют права её записывать.

Первой больничной кассой, которая в системе государственного медицинского страхования развернула широкомасштабный пилотный проект онлайн-обслуживания бюргеров, стала Techniker Krankenkasse (TK). Начиная с прошедшего декабря, около 14.000 её сотрудников при помощи специального приложения Video-App могут отправиться на виртуальную медицинскую консультацию. А с февраля сего года врачам разрешено выписывать электронные больничные листы eAU тем больным, которым они в результате разговора и на основании переданных онлайн фотографий могут поставить диагноз на расстоянии. Рецепты на медикаменты пациенты получают в электронном виде на свои смартфоны, а электронные больничные листы отсылаются напрямую работодателю и в больничную кассу.

В заключение надо отметить, что сегодня лишь незначительное число медиков готово оказывать онлайн-услуги. Ещё и потому, что за электронную медицинскую консультацию они получают от больничной кассы намного меньше денег, чем в случае персонального визита пациента в праксис.

Эдуард Мармер (Ганновер)

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