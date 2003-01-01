Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №6 (273) 2020г.

Вирусная конспирология

О фейках (ложных новостах) по поводу пандемии коронавируса

Как тянется время! Каждый день вынужденного бездействия кажется бесконечным, людей окутывают уныние, тоска, скука и лень. И неуверенность, и страх за себя и вообще за всё. Фрустрация. И жуткая мысль: неужели ЭТО уже настало, и будет выглядеть так нелепо?

Но как же оно, проклятое, стремительно при этом несется. Что было вчера, кажется далеким прошлым, другой эпохой. Все планы, все проекты (от постричься до купить дом) враз накрылись. Выход в ближайший магазин как авантюра, как вылазка во вражеский тыл. Вместо былой размеренной жизни – ожидание чего-то нового, мечты о возвращении в постылую обыденность, не подчиненную заразе.

Казалось бы, несколько месяцев, о чем тут говорить, все уже нормализуется.

И возникает вопрос: а что это было? Может быть, генеральная репетиция, большие маневры, тренировка, великий перелом... Так уж мы устроены, во всем хотим узреть некий смысл, ясное и простое объяснение или скрытую причину. И задаемся извечными вопросами: кто виноват и что делать? В сложившейся ситуации делать решительно нечего, кроме как ждать и выяснять, кто же виноват.

Приводим письмо читателя в редакцию (заслуживающее пристального рассмотрения выделено мной). Мы письмам всегда рады, даже если это не комплименты.

Уважаемая редакция! Читаю Партнёр давно и с удовольствием, в том числе статьи С. Мучника по научно-технической тематике. В компетентности в этой области автору не откажешь. Вот и статья «Приложение к короне» в номере 5 / 2020, как всегда, информативна и выдержана в технической плоскости. Замечания к политическому аспекту в последней части статьи можно назвать политически корректными. Иначе в статье «Коронованный фейк», в которой автор углубляется в социально-политическую тематику. Здесь его покидает журналистский нейтралитет. Одно дело анализировать, что такое фейки и как они работают. Другое дело – поучать читателей, какая информация является фейком, а какая нет, и записывать всех, чьё мнение не следует mainstream‘у, в конспирологи. Или понятия плюрализм мнений и инвестигативный журнализм тоже «плохие»? Можно было бы сэкономить немало места, просто сказав, что всё, что нам преподносят «Öffentlich-rectliche», есть чистая правда, а всё остальное – наглая ложь. Извините, фейк. Как-то нетипична эта Оbrigkeitshörigkeit для выходцев из (пост)советского пространства (коим г-н Мучник, по-видимому, является), обладающих особым чутьём, что касается правды. Хотелось бы услышать от редакции журнала стандартную фразу, что мнение отдельных авторов не отражает позиции редакции. С уважением, Алексей Толстой, Дортмунд PS: вы не думали, кстати, о рубрике «Письма читателей» (или была уже когда-то)? Хороший инструмент для обратной связи с читателями, и для самих читателей интересно.

Техническая сторона статьи г-на Толстого устраивает, но вот конкретные примеры ему не подходят. Хотя было бы просто странно, писать статью о чем-то, не обязательно о фейках, и ничего не писать конкретно, избегать примеры того, о чем, собственно, пишешь. Вам не нравится углубление в социально-политическую тематику? А о чем же писать в статье о фейках? И я не поучаю, а пытаюсь разобраться.

Как-то не понятно из этого письма, что конкретно Вас не устраивает, г-н Толстой, Вы вообще-то за красных или за белых?

Журналист находится на перекрестке мнений, информационных потоков, разнородных запросов, он все это переваривает, оценивает, анализирует и предлагает собственную позицию, оценку, свой взгляд. Нет никакого журналистского нейтралитета, но есть эрудиция и аналитика, объективность и честность.

Инвестигативный журнализм, он же расследовательский – это не мое направление, но я питаю огромное уважение к профессионалам, ведущим, иногда с риском для жизни, журналистское расследование. Это Анна Политковслая и Наталья Эстемирова, Орхан Джемаль и его группа, Дафне Галиция, Ян Куцяк... Честные люди, убитые негодяями. Я бы не ставил их в один ряд с конспирологами-«расследователями», плетущими небылицы и абсолютно ничем не рискующими.

Плюрализм – это тут о чем? Уважать мнение путаников, «Spinner»? Увольте! Можно уважать или по крайней мере относиться терпимо ко многому; что лично не приемлешь (однополые браки, волны мигрантов, рукотворная климатическая катастрофа, американский футбол, татуировки, тяжелый металл, перловая каша...), но есть и пределы. Никакой плюрализм не заставит нормального человека считать черное белым. Вот тут и возникает великая подмена понятий. Конспирологи представляют именно себя расследователями, борцами за истину, разоблачающими заговоры. Хотя поди разберись, кто из них искренне видит себя светлым рыцарем, а кто просто грязный спекулянт. В любом случае, вооруженные фейками, активные в интернете и на телевидении некоторых государств, они представляют собой страшную деструктивную силу.

У Вас претензии к Öffentlich-rechtliche, общественным каналам ARD, ZDF и третьим? У меня тоже, начиная с того, что приходится их содержать: платить GEZ-Gebühr. Меня многое в них не устраивает. Они отражают официальную позицию правительства, а я не во всем с правительством согласен – имею право, плюрализм же. И Вы им, как можно понять, не слишком доверяете. И какова же альтернатива, для Вас, для меня, для Германии? Я, конечно, не AfD имею в виду. Можно попытаться включить мозги, расширить источники информации... Но можно ухватиться за конспирологические идеи, уверовать в фейки – это путь, на который в ситуации информационной неопределенности, нервозности и избытка свободного времени вступают многие.

Кстати нелюбимые Вами Öffentlich-rechtlicheоткрыты представителям самых разных взглядов, от левых до правых. Вы, наверное, смотрите регулярные политические ток-шоу, не так ли. Только вот откровенным экстремистам и конспирологам у них места нет, и фейки не распространяют.

Насчет же предполагаемого Вами чутья к правде у бывших советских граждан, вынужден Вас разочаровать: таковое отсутствует. Увы. И не в последнюю очередь благодаря любимому российскому телевизору, заполненному соловьиным пометом.

Одна из последних на сегодня российских ТВ-новостей – неповторимое выступление Никиты Михалкова. Большой барин, весь из себя православно-монархический, в своей передаче «Бесогон» выдал полный набор конспирологических фейков про Билла Гейтса с его патентом 666 на сокращение человечества, про происхождение коронавируса, про тотальную чипизацию населения. Можно сказать, классика жанра, а ведь был когда-то хорошим артистом (насчет Михалкова-режиссера – дело вкуса). Стоит ли упоминать о подобной дури? Увы, это лишь вершина айсберга. И не Михалков всё это придумал, его воображения хватило лишь на повторение.

В Германии свои конспирологи, тоже обвиняющие Гейтса в тотальной чипизации. Причем это отнюдь не тупые необразованные люди, скорее наоборот, это личности яркие, вполне подстать Михалкову. Например, Аттилла Хильдманн (Attila Hildmann), знаменитый повар-веган, устроивший недавно скандал с каналомARD.

Эпидемия коронавируса дала еще и этот побочный эффект – обострения конспирологии, пандемию фейков.

Есть конспирологи и есть скептики, это не то же самое. Исследователь, расследователь обязан быть скептиком по определению, не верить на слово, всё брать под лупу, критически анализировать. На этом стоит наука, да и журналистика. А вот конспиролог, наоборот, заранее усматривает за явлением сговор, действие тайных сил, козни вымышленных врагов. Исследователь выявляет истину, делает открытия. Конспиролог уводит от истины, подменяет ее вымыслом, корыстно или нет.

Применительно к коронавирусу: если Вы в своем письме имели в виду, что я слишком категоричен, что ж, посыпаю голову пеплом. Но я не биолог, судить о тонкостях ДНК не берусь, приходится исходить из оценок, публикуемых специалистами.

Никто не доказал рукотворного происхождения Covid-19, это раз, никто не доказал, что вирус вырвался на свободу из китайской лаборатории, это два, и, в-третьих, никто не доказал, что коранавирус, каково вы ни было его происхожсение, выпущен на волю чьим-то злым умыслом. Если «логика» противоречит презумпции невиновности, то это и есть конспирология.

Читали немецкий журнал Zeit & Raum? Очень советую: сокровищница полезных знаний. В самом свежем номере, например, статья о применении гомеопатии против коронавируса, там же для тех же целей советуют так называемый газ Брауна (гремучая смесь водорода и кислорода). Еще там среди многого столь же полезного рекламируется новая книга: «Словарь лживой прессы» (Lügenpresse – это антипод Öffentlich-rechtliche, любимый жупел право-левых экстремистов). Опять же – плюрализм, ври, сколько влезет, ограничения минимальны.

Мифы о коронавирусе – это новейшие фейки, но они вполне вписываются в ряд уже существующих. Вот этих, например, самых распространенных теорий заговора: протоколы сионских мудрецов, теракт 11/10, высадка американцев на Луну, кровавый навет, смерть принцессы Дианы, заговор фармацевтов, тайное мировое правительство, искусственное происхождение СПИДа, дьявольская суть Билла Гейтса, прививки, гибель малайзийского боинга... вплоть до прикольного Билефельдского заговора. На любой вкус. Желающие могут себя проверить на иммунитет против фейков.

Тут наблюдается, похоже, аналогия с настоящим вирусом: фейки заразны, интернет способствует их пандемии, но можно и выздороветь, и приобрести иммунитет.

Полезное в итоге оказалось письмо читателя Алексея Толстого, компактное, но затрагивающее столь важные сегодня для всех нас темы. Спасибо!

А вот и ожидаемая Вами отмазка: редакция не несет ответственности за писанину каждого автора, мало ли кто что напишет...

С. Мучник (Дортмунд)

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