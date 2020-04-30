Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №6 (273) 2020г.

Статистика эпидемии

Эта кривая вывезет!?

Хотелось бы, конечно, никогда к написанному пару месяцев назад не возвращаться, забыть как страшный сон. Еще рано. Как должна протекать эпидемия коронавируса, предполагаемый график, отражающий процесс – об этом было написано в «Геометрии надежды». Прошли недели, заболели за это время десятки тысяч человек, более тысячи умерло.

Эта кривая, отражающая ход эпидемии – результат предыдущего знания о распространении массовых заразных заболеваний: стремительный рост, плато и далее сразу спад. Мы находились на подъеме, перед глазами были Китай и, уже, Италия, явно пропустившая первый удар.

Теперь уже точно известно, что Германия, плюс-минус отдельные проколы, обошедшиеся в сотни жизней, не повторила ошибок Италии, сумела использовать все лучшее, что имелось в здравоохранении и в менталитете населения (Disziplin und Fleiß – зря над этими свойствами немцев подшучивали).

Салют победы и фанфары... подождут. Борьба далеко не завершена. Где мы, что нас ждет, что происходит в остальном мире?

Оговоримся: стремительность развития ситуации такова, что в реальном времени, «live», в ежемесячном журнале ее не отразить. Но можно взглянуть на наметившиеся тенденции.

Они благоприятны для здоровья людей и весьма проблематичны для экономики.

Третий вид лжи

Вот данные на 12 мая. Их источник: Университет Джонса Гопкинса (Johns Hopkins University) в Балтиморе, США. Вся статистика, отражающая развитие коронавируса в мире, представлена на его сайте в табличной и графической формах. Аналогичные данные сообщают медицинские инстанции многих стран (в Германии это Институт Роберта Коха – Robert-Koch-Institut), причем особых расхождений в статистике нет.

Страна Заражений Смертей Смертность, % Население, млн. чел США 1.348.000 80.680 6,0% 327 Россия 232.000 2.120 0,9% 147 Испания 227.400 26.740 11,8% 46,7 Англия 224.300 32.140 14,3% 66,4 Италия 220.000 30.740 14,0% 60,6 Франция 177.550 26.650 15,0% 65,1 Германия 172.600 7.660 4,4% 82,8 Китай 84.000 4.640 5,5% 1.395 Швеция 26.700 3.260 12,2% 9,8 Польша 16.560 827 5,0% 38,4 Израиль 16.530 258 1,6% 8,1 Бангладеш 16.600 250 1,5% 162 Украина 16.030 425 2,7% 42,3 Корея 10.940 260 2,4% 51,8

(предлагаю актуализировать буквально в день отправки в печать, выиграем неделю – С.М.)

Вопрос: а можно ли вообще этой статистике доверять? Однозначно положительного ответа, увы, нет. По выражению, приписываемому английскому премьеру Дизраэли, существуют три вида лжи: просто ложь, наглая ложь и статистика.

Статистика нужна, чтобы увидеть реальное состояние вещей, проблемы, перспективы, не повторять ошибок. Но ею же можно оправдать мерзость, прикрыть массовое преступление, породить несбыточные иллюзии.

Что, например, показывает эта таблица? Что Китай умеренно по сравнению с другими странами перенес эпидемию, там было не слишком много случаев заражения и смертных случаев. Китай, первоисточник пандемии, первая ее жертва, выглядит заметно лучше других стран.

Россия с населением в два с лишним раза большим, чем Англия или Франция, имеет почти столько же заражений, но более чем на порядок меньше смертей. Что следует из этих цифр: что российская медицина в десять раз лучше западноевропейской?

А сравнение Израиля и Бангладеш приводят к ложному выводу, что медицина в Бангладеш в 20 раз сильнее израильской? Мы знаем, что это как раз наоборот: Израиль успешнее большинства других высокоразвитых стран преодолевает эпидемию.

К кому в итоге надо предъявлять претензии: к медикам, в силу своих знаний и возможностей лечащих людей, или к «статистикам», то есть чиновникам и политическому руководству, по своему разумению информирующих нас об эпидемии?

Приходится слышать об утаивании реальных данных, о сомнительных оценках по смертности. Корона поражает, как известно, уже больные организмы, людей старых и с ослабленным иммунитетом. В итоге смерть наступает от прежней болезни, а коронавирус выступает как бы ее катализатором. Так как правильно считать: смерть от вируса или от собственной уже наличествующей болезни? Похоже, первый вариант оценки смертности относится к Италии, второй – к России, не от этого ли такие разные числа.

А в адрес Китая раздаются упреки в скрытии реальной картины, там все весьма непрозрачно.

Вершина взята?

По прошествии времени мы можем сравнить гипотетическую кривую протекания эпидемии с реальными, по странам и по миру.

Вот несколько таких кривых, для разных стран и всего мира:

Источник: SUTD data-driven innovation lab

(лучших по качеству графиков не нашел. Они их делали сначала для всех стран, потом осталось только несколько. Это не рисунки, а лишь обработка известных данных, так что под авторские права не подпадает. Даю их с избытком, также и по другим странам, сколько хватит места, они ведь мелки. Я взял графики с сайта https://www.thepatent.news/2020/04/30/when-will-the-coronavirus-emergency-end-the-ddi-lab-study/)

Данные не самые свежие, на конец апреля, конкретные цифры уже не так существенны, важно, что тенденция прослеживается совершенно отчетливо. Пик пройден, вершина преодолена, кто быстрее, кто с задержкой, но все начинают спускаться к нулевому уровню.

Вот один из прогнозов, родом из Сингапура: пандемия во всем мире будет на 97% ликвидирована до конца мая, а полностью – к началу декабря. 97% – это много или мало? Причем для многих стран, включая Германию, эти сроки еще ближе. Звучит привлекательно, но, честно говоря, нереалистично. Трудно поверить, что вот так, скачкообразно, прекратится это наваждение. Впрочем, ждать осталось недолго, когда выйдет журнал с этой статьей, эпидемия, если верить прогнозу, уже почти полностью должна быть позади.

При этом, что характерно, другие ученые резко отличающихся прогнозов не предлагают. Причина ясна – все прогнозы опираются на официальную статистику.

Исходя из нее, в большинстве стран с начала первой декады мая началось ослабление антивирусных мер. Этого требует экономика, этого требует само население. Особенно резко требуют правые, но дело не в этом. Карантин, вынужденное безделье, угроза безденежья – это явно питательная среда для роста протестных настроений. Политики это чувствуют.

Но медики насторожены. Они не без оснований опасаются второй волны заражений, вызванной ослаблением карантинных мер. Институт Роберта Коха, ведущий непрерывный мониторинг ситуации, сообщил о росте в начале мая индекса репродукции (Reproduktionsrate), показывающего, сколько вновь зараженных проходится на одного больного. Вначале эта величина равнялась трем, болезнь стремительно распространялась. Потом благодаря принятым мерам удалось снизить коэффициент до 0,7, и вот снова рост. А потом, к середине мая, снова снижение за единицу.

Верной дорогой идем, товарищи! Но тут прогремел гром.

Хайнсбергское исследование

Этот округ, Хайнсберг (Kreis Heinsberg) в NRW, вошел в историю тем, что там в городке Gangelt случилась первая вспышка коронавируса. На карнавал явилась инфицированная пара, с нее и пошло. Естественно было именно это место, эпицентр инфекции, взять под лупу, детально исследовать все обстоятельства развития эпидемии, протестировать всё небольшое его население. Что и было сделано профессором Штреком (Hendrik Streeck) из Университета Бонна. Исследование COVID-19 Case-Cluster-Study, уже получившие в прессе название Heinsberg-Studie, должно было выявить смертность, иммунитет и Dunkelziffern («темные цифры» – разницу между официальной и реальной статистикой).

Исследование охватило 1000 жителей из 400 хозяйств, их опросили и детально протестировали. Оказалось, что смертность (Sterberate, процент умерших к зараженным) составляет 0,37%, то есть более чем на порядок меньше, чем было принято считать. Это, по мнению исследователей, связано не с меньшим, чем зарегистрировано, количеством летальных исходов, а со значительно большим числом заражений. Экстраполяция данных Heinsberg-Studieна всю Германию приводит к внушительному результату – 1,8 миллиона зараженных, тоже 10-кратное отличие от официальной статистики. Впрочем, и в Институте Роберта Коха допускают, что реально в стране может быть во много раз больше инфицированных, ориентировочно 1,7 – 3,3 миллиона.

Результат профессора Штрека скандальный, многие коллеги пытаются его оспорить и дезавуировать, что непросто, ибо он опирается на фактические данные.

Действительно, каково число инфицированных, можно узнать только на основании тестирования, а оно пока выборочное. Даже не всех людей с симптомами, если они не сильно выражены, тестируют. Только тотальное тестирование населения на наличие коронавируса, а также на наличие антител, образовавшихся уже после завершения болезни, может дать реальную картину эпидемии. Тест на антитела, выборочный, но статистически достоверный, планируется на последующие месяцы, то есть это будет информация о прошедшем.

Еще интересная информация этого исследования: 22% инфицированных не испытывали никаких симптомов, а увеличение числа совместно проживающих не создавало для них пропорциональную опасность заражения.

Последний на сегодня шок: вскрыты целые пласты зараженных. Когда мы покупаем немецкое мясо или немецкую спаржу, мы не интересуемся, через чьи руки они прошли. Многие тысячи рабочих на бойнях и мясокомбинатах – иностранцы, в сельском хозяйстве – сезонные рабочие. Не сирийцы и афганцы, а наши соседи по ЕС из Болгарии, Румынии, Польши. Они работают в разделочных цехах или в поле плечо к плечу и живут примерно так же. Их условия жизни и работы словно специально созданы для распространения коронавируса. Вот в Косфельде (NRW) на одной лишь бойне (Schlahchthof) оказалось более 200 инфицированных рабочих-иностранцев, а на другом мясокомбинате – 400.

Так что не время расслабляться.

С. Мучник (Дортмунд)

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