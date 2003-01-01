Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №6 (273) 2020г.

Индекс репродукции и его влияние на карантинные меры

Пик пандемии Covid-19 пройден, но последующие вспышки заболеваемости не исключены. И все же удивить нас карантинными строгостями теперь трудно. Закрытые предприятия и учреждения, детские сады и школы, рестораны и гостиницы, плавательные бассейны и стадионы, музеи и театры – всё это мы уже пережили. Карантинные ограничения постепенно отменяются. Но при ухудшении обстановки могут быть возобновлены.

И всё же для многих остается «темным» вопрос: что является основанием для введения карантинных строгостей. Число заболеваний? Это само собой. Но мы были очевидцами: на начальном этапе число заболевших увеличивалось, а карантин не вводился. Впоследствии рост заболеваемости сглаживался, но карантинные меры не отменялись. Так от чего зависит?

Некоторые считают – от правительственного «произвола». Хочет правительство (федеральное или земельное) – вводит карантин, хочет – отменяет. Добавляются и безграмотные рассуждения о том, что пока-де не переболеют 70 процентов населения, пандемия не кончится – хоть с карантином, хоть без.

Приводим компетентное разъяснение Института Роберта Коха:

70 процентов переболевшего населения – это естественный предел пандемии, дальше которого она развиваться не сможет, поскольку более двух третей населения после болезни будут иммунными. Однако нельзя допускать этот естественный рост: медицина не справится с таким масштабом! В Германии 70 процентов населения – это 57 миллионов пациентов. При этом 8-10 миллионов, особенно старики, заболеют в тяжелой форме, окажутся на грани смерти (или перейдут эту грань!). Средств интенсивной помощи не хватит для того, чтобы спасти этих людей – не говоря уже о прочих больных, причем не только с Covid-19, но и с другими недугами.

Карантинные меры сдерживают рост заболеваемости. При эффективном сдерживании граница в 70 процентов переболевших теряет расчетное значение. Она не будет достигнута, если начнется вакцинация против Covid-19 – теперь уже очевидно, что это неизбежная мера. Тогда доля людей с иммунитетом будет увеличиваться независимо от доли переболевших – в основном пропорционально числу привитых.

Сколько времени пройдет до создания и допуска к применению надежной вакцины, пока неизвестно. И коль скоро прививок еще не делают, приходится считаться с возможностью новых карантинных строгостей.

Реальным основанием для их введения и отмены является так называемый индекс репродукции (Reproduktionszahl, или R). Это фактическая заразность инфекционного заболевания – в нашем случае Covid-19. То есть среднее число здоровых людей, заразившихся от одного больного. На старте пандемии, пока еще не введены сдерживающие мероприятия, учитывалась естественная способность вирусов передаваться от больных здоровым. Это базовый индекс репродукции (Basisreproduktionszahl, или R0). Для Covid-19 он составил, по регионам, от 2,4 до 3,3. То есть каждый заболевший (носитель) заражал, в среднем и округленно, три-четыре человека.

Ограничение передвижений и введение защитных мер (ношение масок, безопасная дистанция между людьми, гигиена рук) снизили индекс репродукции против базового значения. Насколько? В Германии даже в начале, в марте, удалось приблизиться к единице: один заболевший в среднем заражал одного здорового за расчетное время три дня. За этот период число заболевших удваивалось.

Цель карантинных ограничений – достичь стабильного показателя ниже единицы. В этом случае число новых заболеваний сокращается, а не увеличивается. Показатель ниже единицы (правда, на незначительные доли) впервые был зарегистрирован 22 марта.

По состоянию на конец апреля индекс репродукции Covid-19 составил 0,75 и снижается дальше. К тому же средний срок для расчета новых заболеваний увеличен с трех дней до четырех. То есть число новых заболеваний «умножается» на 0,75 каждые четыре дня. Пандемия пошла на убыль. По крайней мере, в Германии. Карантинные строгости постепенно становятся мягче, но полностью, естественно, не отменены. Индекс 0,75 – это еще далеко не победа. Нужно по-прежнему избегать контактов, носить маски, чаще мыть и дезинфицировать руки. И следить за своим состоянием, при симптомах Covid-19 немедленно вызывать врача.

Елена Шлегель (Пассау)

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