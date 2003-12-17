Политика >> Германия

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Полиция в Германии. Не выплеснуть с водой ребенка

В связи с последними событиями в Соединенных Штатах вопрос о полиции стоит особенно остро. Спусковым крючком стало убийство афроамериканца Джорджа Флойда.

После eгo гибели «дискуссия», парламентская и не вполне, мгновенно пересекла Атлантику. И развернулась в Западной Европе – где-то более «темпераментно», как в Великобритании, где-то не с таким энтузиазмом, как в Германии.

6 июня в Берлине на демонстрацию против расизма вышли порядка 15 тыс. человек. Не остались без работы и 800 (!) полицейских. Из-за нарушения мирного течения демонстрации, противодействия правоохранительным органам и нападений на сотрудников полиции 93 человека были задержаны. 28 стражей порядка получили ранения.

Насколько мне известно, никого не задушили, даже не избили. Витрины магазинов остались целы – одним словом, все прошло достаточно «скучно».

Не надо думать, что «скучно» – это глупая шутка. Достаточно почитать комментарии в социальных сетях, чтобы понять, какое количество безумцев жаждeт борьбы с «полицейским насилием» по американскому сценарию.

В ночь на 21 июня вспыхнули ожесточенные беспорядки в центре Штутгарта. Причиной стала рутинная проверка молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотиков. Результатом стали разбитые витрины магазинов, летающие булыжники и мародерство. Как заявил ночью представитель полиции, «Ситуация полностью вышла из-под контроля. Творилось настоящее бесчинство».

В Штутгарт были стянуты силы из других городов Баден-Вюртемберга. К утру 21 июня ситуация была взята под контроль. Были ранены 19 полицейских. Причем, один из них – тяжело. Арестованы 24 человека. Среди них пострадавших нет.

Bопросов для обсуждения, как говорится, «выше крыши».

Kак должна действовать полиция? На что она имеет право, а на что нет? Главное, пожалуй – расовая проблема. Это всегда было деликатной темой, а уж теперь...

Xотя суды классифицируют расовый подход как неприемлемый, соответствующие нарушения всегда есть. Как есть и будут хамство, оскорбления, пренебрежительное отношение и т.п. Ho и спекуляции на расовые темы тоже будут.

А между этими двумя огнями кто? Полиция. Потому, что преступники бывают и белые, и черные, и всякие разные. И на лбу слово «преступник» не написано ни у кого. И никакой цвет кожи не является ни отягчающим обстоятельством, ни индульгенцией. Но обвинения в расизме сейчас в тренде.

Как сказал Маркус Тиль, профессор общественного права Немецкой высшей школы полиции, «Если есть конкретные доказательства, полицейские могут контролировать подозреваемых по их внешнему виду. Но если люди проверяются без причины только из-за цвета их кожи, это явно незаконно».

4 июня 2020 года был принят Берлинский антидискриминационный закон (LADG). Его инициатор, сенатор Дирк Берендт, назвал новый закон «огромным шагом в борьбе с дискриминацией». Как считают представители полиции, закон этот «уникален». Впервые в истории современной Германии госслужащие, в частности, полицейские, САМИ (!) должны доказывать, что в дискриминационных действиях они невиновны.

Пресс-секретарь профсоюза полиции Берлина Беньямин Ендро откровенно сказал: «Мы имеем дело с дискриминацией самих полицейских, в отношении которых отменена презумпция невиновности».

Pезультат налицо – Бавария не хочет отправлять полицейских в столицу для помощи местным полицейским, как было всегда. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил: «У нас в основном хорошие рабочие отношения… Но нам нужна взаимная поддержка, и ничто не должно создавать новые риски ответственности для полицейских».

Полиция не может быть бесправной.

Адвокат Хорст Вюстенбекер говорит: «Полиция имеет право определить чью-либо личность, если существует угроза общественной безопасности».

Полицейским разрешается использовать так называемые «принудительные меры». Когда человек или его действия представляют опасность, полицейские могут применять насилие, если все другие возможности уже использованы и оказались безрезультатными.

Как рассказал Маркус Тиль, офицеры полиции учатся три года. Причем 150-200 часов занимает спецкурс по праву вмешательства в основополагающие права граждан.

Разумеется, крайне важно, как сотрудники полиции интерпретируют и применяют правовые нормы. Тем более важны механизмы контроля за правонарушениями в полиции.

Есть специальные контролирующие органы. Всегда найдется разрушительной силы аргумент: полиция контролирует сама себя. Ho Маркус Тиль на это возражает: «Конечно, всегда есть однa «паршивая овца», но в целом, все заявления и жалобы расследуют очень добросовестно». «Любые полицейские операции также можно проверить на законность», – подчеркивает адвокат Вюстенбекер.

Полицию можно и должно контролировать. Но полиция перестает быть таковой, если ее могут поставить на колени и заставить целовать чужие сапоги. Такая полиция не защитит никого.

Как и весь мир, сегодня Германия переживает нелегкие времена. Но не гибнут от удушения люди, не горят машины и здания, не летят с постаментов памятники...

Спасибо полиции.

О. Нахт (Дортмунд)

Читать по теме: