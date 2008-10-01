Политика >> Мир

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Ливия. Затишье перед бурей

Затишье перед бурей

Как там в Ливии, мой Постум, – или где там?

Неужели всё еще воюем?

И. Бродский «Письма к римскому другу»

Воюем, увы! И конфликт, развивающийся всё последнее десятилетие, приобретает всё более странные и неопределенные очертания. Вялые усилия международного сообщества направлены на то, чтобы прервать поставки оружия в страну, раздираемую гражданской войной. В том числе и уж совсем новенькая инициатива, проводимая с 31 марта 2020 года,– военно-морская операция Евросоюза «Ирини» (по-гречески «мир»), которая пока не приносит хотя бы номинальных результатов.

Оружие течет рекой: танки, артиллерия, бронемашины, самолеты, вертолеты, поставляемые обеим сторонам конфликта. И всё явственнее просматриваются влиятельные страны, поддерживающие того или иного противника.

Напомню: Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем в Триполи, столице страны, признано ООН и Евросоюзом, но мало кем из соседних арабских стран. С этой стороны активны Турция и Катар, в меньшей степени – Италия. Не надо забывать, что Ливия в свое время была итальянской колонией, и многие до сих пор испытывают уважение к бывшей метрополии, связи с которой сохранились. И именно из Ливии тянется в Италию газовая труба...

У Турции интерес другой – ее крайне интересуют недавно обнаруженные газо- и нефтяные месторождения в восточном Средиземноморье. Анкара и Триполи заключают соглашение, разграничивающее морские экономические зоны. Соглашение весьма спорное по очертаниям этих зон, и Греция, Кипр и Израиль выражают несогласие.

Катар в последние годы постоянно конфликтует со своими соседями по Аравийскому полуострову – ОАЭ и Саудовской Аравией, которые соответственно противостоят правительству в Триполи. Они к тому же поддерживают влиятельную на западе Ливии организацию «Братья-мусульмане», запрещенную во многих странах мира, в том числе и в России.

На востоке Ливии власть удерживает Палата представителей, действительно избранная народом, но отделившаяся от ПНС и сбежавшая в Тобрук, где и заседает. Там создано и временное правительство (премьер-министр Абдулла ат-Тани).

Часто в новостях появляется спикер восточного парламента (иногда его называют президентом) Агила Салех Иса. Он, кстати, недавно предлагал план прекращения огня в Ливии, который вызвал восторженные отклики в Москве (уверяют, что он был продиктован Салеху российскими советниками).

Но фактическим вождем восточной мятежной, иначе не назвать, группировки является 76-летний самопровозглашенный фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий так называемой Ливийской национальной армией (ЛНА). Эту сторону ливийского противостояния поддерживает соседний Египет – поводом является избрание в руководстве Триполи «Братьев-мусульман», а ведь в нынешнем Египте отношение к этому движению известно. Его нынешний президент ас-Сиси пришел к власти, свергнув своего предшественника Мурси, откровенного ставленника «Братьев-мусульман». Ну, и конечно же, нефть, которой в Ливии много, а в Египте ее кот наплакал.

Впрочем, я подозреваю, что интересы Франции, не столь явно поддерживающей Хафтара, тоже завязаны на нефти или на газе. Во всяком случае, так было до начала июня, когда армия Хафтара, уже «зачищавшая» пригороды Триполи, была с большими потерями отброшена далеко на запад, к стратегическому Сирту. Там фронт пока и застрял, но едва ли надолго.

В отвоеванных районах находят десятки массовых захоронений убитых местных жителей. Совсем уж страшны надписи на стене разрушенной мечети на русском языке, надписи откровенно неонацисткого характера. Их связывают с так называемой «ЧВК Вагнера», российской структурой под кураторством «повара Путина» Евгения Пригожина. «Нет такой!» – уверяет российская пропаганда, хотя уже приведены десятки, если не сотни, неопровержимых доказательств ее действий на Донбассе, в Сирии, да и в Ливии, разумеется.

Сам Путин уверял, что если в Ливии и есть русские, они не отражают интересы России. Может быть, у них бизнес-интересы, может быть – это «частные охранные предприятия?» Много всяких подробностей проникает в прессу о деятельности «вагнеровцев», даже о том, что именно они вербуют в Сирии наемников для армии Хафтара, а плату получают (или получали) от Арабских Эмиратов.

Сейчас, правда, появилась неясность, будут ли ОАЭ и дальше поддерживать Хафтара, еще столь недавно казавшегося победителем в Ливии и провозгласившего себя единственным правителем? Именно этот шаг категорически не понравился правительству ОАЭ, и я не знаю, будут ли ОАЭ и дальше поддерживать потерпевшего такое поражение Хафтара? Vae victis, горе побежденным! – истина с античных времен.

Судан, поставляющий наемников Хафтару, едва ли можно считать серьезным игроком в ливийском противостоянии. Здесь просматривается давление соседнего Египта.

Саудовская Аравия участвует на стороне ЛНА еще и потому, что в ней воюют целыми дивизиями мадхалиты, крайне консервативные исламисты, но обязующиеся подчиняться существующему режиму.

Наконец, Россия, упорно и столь же неумело отрицающая свое вполне активное участие в войне на стороне Хафтара: дескать, Россия с обеими сторонами поддерживает добрые отношения. На контролируемом Хафтаром Востоке (в традиционной Киренаике) есть десятки, если не сотни единиц оружия советского и российского производства, есть советники, есть и «вагнеровцы»; в Триполитании, то есть на Западе, находится весьма сомнительное по задачам «Россотрудничество» да два арестованных «социолога» Шугалей и его переводчик Суэйфан – их обвиняют в шпионаже. Возможно, это такие же социологи (в раздираемой войной стране!), как и «солсберецкая парочка»– мирные туристы.

Симпатии очевидны – Халифа Хафтар – всё-таки выпускник Военной академии им. Фрунзе и курсов «Выстрел», свободно говорящий по-русски. С ним можно договориться об организации на подконтрольной Хафтару территории двух российских баз: военно-воздушной в эль-Джуфре и военно-морской в Сирте. Напомню, что Сирт – родина столь уважаемого в некоторых российских кругах людоеда Каддафи, убитого самими же ливийцами девять лет назад. Понятно, что эти базы, если они всё-таки будут созданы, очень дорого обойдутся российскому бюджету, хотя цель их создания мне не слишком ясна.

Впрочем, это всё в пределах гаданий, а сейчас в Ливии крайне напряженная пауза, наполненная разнообразными визитами и телефонными переговорами между всеми игроками ливийского покера. Так, итогом посещения Хафтаром Египта явилась «каирская декларация» ас-Сиси. Это, на первый взгляд, план урегулирования конфликта, включающий немедленное прекращение огня. Но на более внимательный взгляд – это ультиматум, предъявленный легитимному правительству в Триполи и требующий его немедленного разоружения. Понятно, что последовал отказ. Градус напряжения всё растет и растет.

Надо еще учитывать своеобразный характер ливийского общества, в котором огромную роль играют кланово-племенные предпочтения: в стране 40 крупных племен и более сотни мелких. Есть арабы, амазигхи (берберы), на Юге, у границы с Чадом, – чернокожие тубу. Не раз бывало, что та или иная дивизия переходила на сторону противника, потому что там воевали соплеменники. Там и там целые дивизии формируются по племенному или даже религиозному признаку... Понятно, что стабильности, боеспособности это не прибавляет.

Поэтому так трудно представить, что же будет в Ливии завтра – когда же наступит долгожданный мир?

Евгений Кочанов (Бонн)

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