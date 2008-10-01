Политика >> Мир

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Еще раз про политику

Мы все – люди, в большей или в меньшей степени политизированные, и в круге наших интересов политика стоит на втором месте после собственного здоровья. Я, в частности, регулярно слежу за политической жизнью пяти стран: Америки, Израиля, Германии, России и Украины. По самым разным причинам все эти страны мне очень близки и интересны. В этой статье я излагаю свою, сугубо субъективную точку зрения на некоторые моменты политической жизни этих стран. При этом любой субъект или, говоря иными словами, читатель имеет право на собственную, не менее правильную точку зрения. Можно с уверенностью сказать, что каждый из нас – сам себе политолог.

Общие соображения

Вряд ли кто-то оспорит тот факт, что объективность любой информации весьма относительна и в большой мере зависит от того, из каких источников мы ее черпаем. Ни один здравомыслящий человек не станет утверждать, что в мире существует хоть одна газета или хоть одна телевизионная программа, которая излагает только правду и ничего кроме правды. О сведениях, почерпнутых из интернета, говорить вообще не приходится. Если газета хоть в какой-то степени несет ответственность за достоверность напечатанной в ней информации, то интернет – это грязная помойка, куда каждый без стеснения выбрасывает любой имеющийся у него мусор. Исходя из сказанного, следует, что пользоваться только одним источником информации значит заведомо вводить себя в заблуждение. Я, по возможности, слежу за интересующими меня событиями в русских, украинских и немецких источниках.

Говоря о политической жизни в указанных пяти странах, следует отметить, что последние полгода экономика и политика этих стран в большой степени определяется единственным фактором – коронавирусной инфекцией. Когда-то нас учили, что экономика является базисом, а политика – надстройкой. Сегодня мне кажется, что базисом является коронавирус, а всё остальное – экономика, политика, культура, спорт и прочее – несущественные мелочи.

Соединенные Штаты Америки

Известно, что в каждом високосном году в Америке происходят выборы президента. Это, безусловно, накладывает отпечаток на всю политическую жизнь страны. 2020 год не является исключением. В настоящее время избирательная кампания вступила в заключительную фазу. Основные кандидаты в президенты определились: это Дональд Трамп от Республиканской партии и Джо Байден от Демократической партии.

О Трампе сказано и написано столь много, как ни об одном из послевоенных президентов. Его обвиняют почти во всех мыслимых и немыслимых преступлениях и пороках. Удивительно, что еще никто не додумался обвинить его в людоедстве.

О человеке, с которым мы лично не знакомы, можно судить только по сообщениям СМИ, объективность которых, как я писал выше, весьма относительна. О Трампе у меня сложилось определенное мнение. Как человек он мне не нравится: у него немало грехов как в прошлом, так и в настоящем. Один из самых заметных и бросающихся в глаза недостатков – невероятное самомнение и полное отсутствие скромности. В частности, по его словам, он – самый великий американский президент, который никогда не ошибается и всегда всё делает правильно. Это не может не раздражать даже самого непредвзятого человека.

В то же время мне нравится в нем полное пренебрежение политкорректностью, а также его отношение к Израилю. За 72 года существования этого государства Трамп – самый произраильский американский президент. А еще он сделал шаги, которые мне нравятся. Он провел ряд серьезных экономических мер, приведших к существенному снижению безработицы в Америке, вернул из Китая много американских компаний, перекрыл поток нелегальных иммигрантов через мексиканскую границу, отказался от атомного договора с Ираном (вопреки визгам России и стран ЕС, подписавших это соглашение), отрекся от Киотского (экологического) протокола и совсем недавно, 14 апреля 2020 года, приказал прекратить финансирование ВОЗ, весьма сомнительной, на мой взгляд, организации. Как недавно сказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, Трамп – единственный настоящий мировой лидер, и он форсирует политические изменения, которые выводят Америку на первое место.

Про Байдена говорят и пишут гораздо меньше, причем не в столь драматических тонах. Его сына, Хантера Байдена, обвиняют в том, что он получил незаконное многомиллионное вознаграждение от украинской газодобывающей компании «Бурисма», чему папа (Джо Байден) в немалой степени содействовал.

В начале избирательной кампании все политические аналитики отдавали пальму первенства Трампу, но потом вмешался коронавирус. Америка стоит на первом месте в мире по числу жертв эпидемии, резко упало производство, возникла массовая безработица. И кто бы мог себе представить, что Америка – самая мощная держава планеты – позволит так себя «развести» в связи с убийством многократно судимого бандита Джорджа Флойда. Всё случившееся ярко свидетельствует о хрупкости нашей цивилизации. Сегодня никто не может предсказать, какое настроение будет у американских избирателей к ноябрю этого года.

Израиль

Израиль – это моя любовь, это моя гордость. И не потому, что это – еврейское государство. Меня восхищает тот факт, что люди, живущие на крохотном клочке земли, которая сама по себе не течет ни молоком, ни медом и не имеет сколько-нибудь заметных полезных ископаемых, создали жизнеспособное государство, передовую науку, передовую промышленность, передовое сельское хозяйство, которое кормит не только свой народ, но и экспортирует продукты питания. А, главное, эти люди создали армию, которая в многочисленных жестоких войнах отстояла независимость и целостность своей страны.

Израиль – это моя печаль. Я не могу взять в толк, как в стране, окруженной со всех сторон злейшими врагами, мечтающими лишь о том, чтобы сбросить весь народ в море, может быть такая разобщенность ее граждан. Как, казалось бы, вполне разумные люди могут так ненавидеть своих соплеменников: правые – левых, светские – религиозных и наоборот. Как в стране, имеющей менее девяти миллионов граждан, может быть более двадцати политических партий и движений, которые постоянно грызутся друг с другом. За год в Израиле трижды проходили парламентские выборы, потому что ни один лидер, ни одна партия не смогли сформировать дееспособную коалицию, имеющую в кнессете хотя бы 61 мандат.

Сегодня политическая ситуация в Израиле, как и во всем мире, развивается под знаком коронавируса. Это привело к тому, что доселе непримиримые противники, Биньямин Нетаньяху, лидер партии «Ликуд», и Бени Ганц, лидер лево-центристского альянса «Кахоль-Лаван», согласились с тем, что в создавшейся ситуации страна не может проводить подряд четвертые парламентские выборы. Поэтому они объявили о создании правительства национального единства. На первом этапе премьер-министром будет Нетаньяху, а Ганц – министром обороны. В сентябре 2021 года, они поменяются местами, а потом будут проведены новые выборы.

14 мая 2020 года правительство было приведено к присяге. Следует отметить, что министерских постов в Израиле (30 с лишним) вдвое больше, чем в Германии (16), которая по населению в десять раз превышает Израиль. Трудно себе представить, как будет работать новое правительство, если политические взгляды ряда членов кабинета диаметрально противоположны.

Германия

Скоро исполнится 15 лет с того дня, как Ангела Меркель заняла пост федерального канцлера. Как известно, она собирается продержаться на этом посту до сентября 2021 года, когда должны состояться очередные выборы в бундестаг.

Г-жа Меркель тоже уверена, что всегда поступает правильно, хотя не говорит об этом столь безапелляционно, как Трамп. Можно вспомнить, что в июле 2015 года она единолично, без каких-либо консультаций с собственными министрами или с европейскими лидерами, приняла решение открыть границы Германии и пустить в страну поток беженцев. При этом она рассчитывала не только на собственные силы, но и на «европейскую солидарность», которая на деле оказалась весьма ограниченной.

Произнесенная ею фраза «Wir schaffen das» (мы справимся) получила печальную известность. Ее решение вызвало в стране хаос и резкий рост популярности правой партии Альтернатива для Германии (АдГ). На последних выборах в бундестаг эта партия получила 13 процентов голосов и стала третьей по значимости политической силой Германии. Кроме того, она имеет довольно представительные фракции почти во всех ландтагах. Чем большую долю политического пространства занимает АдГ, тем громче звучат заклинания, что никогда и ни при каких обстоятельствах «приличные» политики не будут вступать с ней ни в какие отношения. Однако игнорировать ее стало невозможно. Вряд ли стоит ожидать, что в обозримом будущем АдГ станет ведущей политической силой, однако политический ландшафт Германии претерпел существенные изменения. Вот что значат всего три неосторожно сказанных слова.

После парламентских выборов 2017 года Меркель с огромным трудом удалось сформировать коалиционное правительство, состоящее из трех партий: CDU, CSU и SPD. Поначалу это правительство выглядело весьма вялым и аморфным. Однако в эпоху коронавируса канцлера как будто окропили «живой водой». Она регулярно выступает по телевизору с обращениями к населению. Были своевременно приняты карантинные меры, позволившие уменьшить количество инфицированных людей. По числу заболевших и умерших на тысячу человек Германия на одном из последних мест в Европе.

Был также принят пакет мер с целью поддержки малого и среднего бизнеса, а также крупных, системообразующих компаний. Многим из них эти меры позволили избежать банкротства. Сейчас наблюдается определенное смягчение жестких карантинных ограничений: открыты все магазины, при соблюдении определенных условий работают рестораны, кафе, гостиницы, фитнес-центры. Жизнь покажет, как это ослабление отразится на распространении инфекции, которая является, если так можно выразиться, «движущей силой застоя».

Россия

Когда я пишу о России, то всегда стараюсь соблюдать максимальную объективность, т.к. постоянно опасаюсь, что некоторые читатели обвинят меня в русофобии, которая мне совершенно не свойственна. Я очень люблю Москву, в которой был более ста раз, Ленинград (в Петербурге я не был) и вообще русскую культуру, в которой все мы были воспитаны.

Судить о реальной политической жизни в России трудно. С одной стороны, мы как будто не испытываем недостатка информации, с другой стороны, – явно ощущаем ее очевидную недостоверность. Дело в том, что в стране нет настоящей оппозиции, которая бы жестко критиковала власть. Партии, представленные в Государственной Думе, являются «карманными» и всегда поддакивают правительству. То же самое можно сказать о средствах массовой информации. Я бы сравнил Россию с «черным ящиком»: о том, что происходит внутри, можно судить только по тому, какие сигналы выходят наружу.

Российское руководство поначалу считало, что эпидемия обойдет Россию стороной, и своевременно не ввело карантинных мероприятий. Видимо, понадеялись на русский «авось» или на силу молитвы. На 13 мая число зараженных превысило 240 тыс., причем 150 тыс. в Москве и Московской области. Трудно судить, были ли введены в России столь жесткие карантинные меры, как в Германии, потому что карантин проводится не в общегосударственном масштабе, а отдан на откуп руководителям регионов.

Коронавирус заставил перенести парад, посвященный 75-летию Победы, на 24 июня. (Как известно, в этот день состоялся парад в 1945 году.) Кроме того, отложено проведение референдума, который должен был состояться 22 апреля. Это очень важный референдум, посвященный изменениям в Конституции России, позволит нынешнему президенту оставаться у власти еще два срока, т.е. 12 лет.

Сегодня международная экономическая ситуация неблагоприятна для России: в связи пандемией во всех развитых странах наблюдается спад производства, что повлекло за собой уменьшение спроса на энергоносители и, соответственно, снижение их цены. Это обстоятельство накладывается на внутренние проблемы, обусловленные сложной эпидемиологической обстановкой внутри страны. Будем надеяться, что кризис не затронет жизненно важные центры России.

Украина

Украина – это тоже моя печаль. Страна, которая в момент распада Советского Союза, обладала самым мощным промышленным потенциалом, пришла в полный упадок и превратилась в одну из беднейших стран Европы. Об Украине судить гораздо проще, чем о России: оппозиционных партий здесь более чем достаточно, все они не придуманы и весьма активны. Кроме того, СМИ не находятся под государственным контролем и выражают разные мнения.

Признаюсь, я с самого начала был и до сих пор остаюсь поклонником президента Зеленского, хотя мой энтузиазм слегка остыл. Не вчера было сказано, что профессия политика – пусть даже начинающего – заключается в том, чтобы соотносить обещания с их выполнением. Прошло чуть больше года с момента инаугурации Владимира Зеленского. На пресс-конференции, состоявшейся по этому поводу, ему были заданы вопросы по всем наболевшим темам. Кредит доверия неуклонно тает, а реальных успехов пока немного. Все ожидали, что начнется жесткая борьба с коррупцией, но этого пока не произошло. Ни один из известных коррупционеров не только не посажен, но даже не привлечен к суду. Вместо этого идет какая-то подковерная борьба, что влечет за собой постоянную смену лиц в высших эшелонах власти.

Очевидно, что люди на руководящие посты должны назначаться не по принципу личной преданности, а исходя из профессиональной пригодности. Этого в Украине мы пока не наблюдаем. Также не произошло сколько-нибудь заметное оживление экономики, потому что не проведены реформы, освобождающие бизнес от чрезмерного контроля со стороны власти.

Однако сегодня, в эпоху коронавируса, все недоработки отступают на второй план, а действия власти оцениваются эффективностью в борьбе с эпидемией. В этом плане в Украине всё хорошо и даже замечательно. Карантинные меры были приняты своевременно, поэтому эпидемия не получила такого широкого распространения, как это произошло в ряде других стран. На 14 июня число зараженных составило 31100, а количество смертных случаев – 889. С первого июня началось постепенное ослабление карантинных ограничений.

Завершая статью, хочу выразить надежду, что, несмотря на апокалиптические пророчества профессиональных пессимистов, жизнь возьмет свое, всё постепенно вернется на круги своя, а мы вскоре забудем этот кошмар... до следующего вируса.

Григорий Калихман (Дортмунд)

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