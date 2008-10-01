Политика >> Мир

«Партнер» №7 (274) 2020г.

О расовой дискриминации в Америке

Рабство в США отменено 150 лет назад. Почему же афроамериканцы до сих пор чувствуют себя угнетенными?

До великой войны

После периода Реконструкции, а по сути, оккупации Южных штатов Северными, в 1880-е годы власть на Юге вернулась южанам. Были приняты жесткие расовые законы (Jim Crow laws). Подобные законы существовали не только на Юге. Например, запрет на браки между белыми и небелыми применялся почти повсеместно до 1948-го года, а на Юге – даже до 1967-го! Кроме того, черным было запрещено свидетельствовать в суде против белых – и тем самым, подавать на них в суд.

Системы образования почти повсеместно были раздельными для белых и небелых. Армия была сегрегированной и в Первую и даже во Вторую Мировую войну.

В начале ХХ века представления о расах были несколько иными, чем сейчас. Считалось, например, что европейцы делятся на несколько рас: нордическая, славянская, иберийская и т.д.; евреи и цыгане относились к отдельным расам.

В 1920-е в США было принято несколько законов, ограничивающих иммиграцию всех рас, кроме «нордической». Эти правила сыграли роковую роль в Холокосте, т.к. закрыли Америку для евреев, ищущих убежища.

Бурные шестидесятые

Положение афроамериканцев стало меняться только в связи со Второй Мировой войной. Америке нужны были рабочие, и черных массово зазывали в промышленные города. Там они начали зарабатывать неплохие деньги и ощущать себя людьми. Их пожертвования потом сыграли важную роль в борьбе за равноправие. Это вообще правило американской политики: имеешь какие-то взгляды – вноси деньги на их продвижение.

После Второй мировой войны начался рост самосознания чернокожих. Армия начал десегрегацию в 1948-м. В 1954-м Верховный Суд принял историческое решение о незаконности школ «только для белых». Вы думаете, южане тут же взяли под козырек? Нет, конечно. Борьба, запугивание, прямой саботаж, даже убийства продолжались больше 10 лет.

Параллельно шла отнюдь не мирная борьба за десегрегацию ресторанов, автобусов и т.д. Но самой тяжелой и кровавой была борьба за право голосования.

Еще в XIX веке все Южные штаты пошли на хитрость в этом вопросе. Они ввели так называемый «налог на голосование» (Poll Tax), а также тест на базовые знания (literacy test). При этом от налога и теста были освобождены те, кто имел право голоса до введения налога, и их потомки, т.е. практически все белые граждане. Те немногие черные, кто решался получить право голоса, становились объектом преследования Ку-Клукс-Клана и полиции. Их нарочно заваливали на экзаменах – примерно, как евреев в советских вузах.

Летом 1964-го года больше тысячи волонтеров начали кампанию за регистрацию афроамериканцев для участия в выборах (Freedom Summer). Эта ненасильственная борьба быстро стала ожесточенной. Всю страну потрясло убийство активистов Chaney, Goodman, and Schwerner, которые ехали провести лекцию о правах в одной из церквей Миссисипи. Их линчевали при соучастии местных полицейских.

Двое из трех убитых были евреями из Нью Йорка, и это не случайно. Евреи хорошо помнили, как многие рестораны, отели и клубы в 20-е и 30-е годы были украшены табличками вроде «no Jews». Университеты Ivy League применяли квоты на прием евреев вплоть до конца 50-х. И это происходило повсеместно не на «расистском» Юге, а в «либеральных» Нью Йорке и Бостоне. Налог на голосование был отменен серией законов и судебных решений в 1964-66 годах.

Если чернокожие повсюду были бесправными гражданами второго сорта, то легко можно представить, как относилась к ним белая полиция. В 60-е афроамериканцы начали давать отпор. В Калифорнии организация «Черные пантеры» стала патрулировать улицы Окланда с легальным оружием, чтобы пресечь произвол. В ответ ассоциация NRA, та самая, что сейчас выступает против любых ограничений, провела закон, запрещающий появляться вооруженным в общественных местах. Так Калифорния получила свои строгие законы об оружии.

60-е годы были временем ярких событий, как мирных, так и насильственных. В 1963-м году президент Кеннеди предложил принять закон о правах. В том же году Мартин Лютер Кинг организовал гигантский «Марш на Вашингтон», где выступил со своей знаменитой речью «I have a dream». Билль о гражданских правах был принят год спустя. Он запретил дискриминацию по расе, цвету кожи, религии, полу и национальному происхождению. Так борьба чернокожих граждан превратилась в борьбу за права всех.

Экономика дискриминации

Билль о правах запретил дискриминацию в зарплате, и постепенно разница в доходах белых и черных стала сокращаться. Если в 1940-е черный рабочий получал вполовину меньше, чем белый, то к 1975-му году – лишь на четверть меньше. Но бедность среди черных отступала очень медленно. Почему?

В те годы игра на бирже была привилегией очень немногих. Пенсионные накопительные фонды были экзотикой для высокого начальства. Основных инструментов накопления было всего два: сберегательный счет и покупка собственного дома.

Американская экономика в 50-е и 60-е росла очень успешно, а вместе с ней и зарплаты, и цены на недвижимость. Белые рабочие и инженеры начали переселяться в собственные дома. А черные?

А чернокожим ссуды не выдавали или выдавали небольшие и под высокие проценты. Отследить это было невозможно из-за банковской тайны. Более того, местные и даже федеральные агентства поощряли банки выдавать афроамериканцам ипотеку только в определенных районах. Эта практика получила название redlining, потому что эти районы были обозначены как «красные», т.е. рискованные для вложений и страховки.

Даже если у афроамериканца были нужные средства, купить или снять жилье в хорошем районе он не мог. Тут нужно объяснить, как это работает в США, и тогда, и до сих пор. Когда застройщик планирует новый район, он создает в нем специальную корпорацию (subdivision) и регистрирует ее устав (covenant). Устав корпорации – часть договора на покупку, каждый покупатель его подписывает и обязан соблюдать. Обычно туда включался пункт «не сдавать и не продавать жилье не-белым».

Кампания за запрет таких ограничений шла очень бурно все 60-е. Но домовладельцам они нравились. В 1966-м году кандидат в губернаторы Рональд Рейган заявлял: «Если человек хочет дискриминировать чернокожих или других лиц при продаже или аренде своего дома, он имеет на это право».

Чтобы понять эффект такой политики, представьте, что вы играете в «монополию». При этом вашему сопернику разрешено покупать любые поля за наличные и в кредит, а вам – только часть полей и только за наличные. Как долго вам удастся продержаться на плаву? Не удивительно, что различие в благосостоянии (wealth) между белыми и черными и в 1960-е годы, и сегодня составляет примерно 10 к 1.

Убийство Мартина Лютера Кинга в 1968-м привело к массовым восстаниям по всей стране. Чтобы успокоить общество, неделю спустя был принят Fair Housing Act, запретивший дискриминацию в предоставлении ссуд и при аренде жилья. Но закон реально заработал только в середине 70-х, когда добавились законы об ограничении банковской тайны. Поэтому откровенная дискриминация в сфере жилья продолжалась почти все 70-е годы, а потом в действие вступили другие факторы.

Катастрофа 70-х

В 1973-м году в мире начался нефтяной кризис. Американская экономика вошла в период затяжной рецессию и высокой инфляции (10-12%). Инфляция обесценила сбережения. Одновременно сильно выросла стоимость «безопасных активов», в том числе жилья. Так черное население оказалось в значительной мере отрезано от мечты о собственном доме.

Но настоящие тектонические сдвиги лежали совсем в другой плоскости. Как известно, транзистор был изобретен в 1947-м году, но довольно долго оставался сложным в производстве и ненадежным. К концу 1960-х транзистор «повзрослел» и подешевел. Электронные турникеты, автоматические лифты, банкоматы, электронные кассовые аппараты, станки и конвейеры – всё это хлынуло в нашу жизнь именно в 70-е. Эти автоматы уничтожили огромное количество малоквалифицированных рабочих мест и заморозили зарплату всем, кто удержался. Люди с лучшим образованием сумели адаптироваться, а бедным, в первую очередь черным, пришлось гораздо тяжелее.

Впрочем, многие эксперты считают, что главной причиной кризиса было изобретение тогда же крек-героина и последовавшая за ним эпидемия наркомании и гангстерских войн. Так или иначе, но к концу 70-х и черное население, и экономика США подошли не в лучшей форме. Рональд Рейган, ставший президентом в 1981-м году, утверждал, что причина всех бед – раздутые федеральные программы и высокие налоги. Он сократил и то, и другое. Были урезаны всевозможные социальные программы. Больше всего это ударило именно по бедным слоям населения, в первую очередь по черным.

Постиндустриальная депрессия

Экономика постепенно перестроилась под новую реальность. Но именно с этого времени, с начала 80-х почти весь прирост благосостояния начал уходить более обеспеченным, тогда как доходы менее обеспеченных практически замерли.

Между тем, прогресс и компьютерная революция означали, что главный путь к успеху лежит через образование. Спрос на высшее образование усилился, цены на него поползли вверх, обгоняя инфляцию в несколько раз.

Белые могли финансировать обучение своих детей из накоплений, включая ссуды под залог недвижимости. У черных же такой возможности почти не было: во-первых, у них находилось гораздо меньше недвижимости в собственности, а во-вторых, из-за redlining она была расположена в «плохих» районах и хуже росла в цене. На сегодняшний день «медианный» черный по-прежнему остается беднее «медианного» белого в 10 с лишним раз, $149,000 vs. $13,000 в 2016-м.

Результатом такого отставания стала «понижающая мобильность» черного населения. Проще говоря – бедные становятся беднее. Разумеется, эта проблема относится ко всем, просто черные оказались в очень неблагоприятной стартовой позиции. Но это тема отдельного большого разговора.

Об авторе:

Михаил Симбирский – математик по образованию, вырос в Харькове, работал в Израиле, а с начала 2000-х – в Америке. Сейчас занимается машинным обучением в компании Гугл, живет в Калифорнии





Михаил Симбирский (США, Калифорния)

Читайте также: