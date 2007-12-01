Иммиграция >> Еврейская имммиграция

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Новые правила еврейского переселения в Германию

Правила иммиграция еврейских переселенцев из бывшего СССР в Германию претерпели важные, позитивные изменения.

Закона об еврейском переселении как не было, так и нет. Переселение регулируется министерской инструкцией под названием «Распоряжение Федерального министерства внутренних дел согласно § 23 абз. 2 Закона о пребывании о приёме еврейских иммигрантов из бывшего СССР за исключением прибалтийских государств от 24 мая 2007 года». За период до 2020 это распоряжение претерпело различные изменения и дополнения. Последнее изменение, датированное 22 апреля 2020 года, можно найти на сайте ведомства по вопросам миграции и беженцев – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Очередное изменение «Распоряжения…» позитивно для заявителей, о чём я и хочу рассказать в этом материале.

Изменение улучшает правовое положение близких родственников еврейских переселенцев, которые уже проживают в Германии. Речь идёт о супругах и родителях еврейских переселенцев из стран бывшего СССР старше 60 лет. Для этой группы лиц отменён позитивный интеграционный прогноз в качестве условия переселения в Германию. Это значит, что воссоединение семей в Германии с лицами старше 60 лет в рамках и на условиях еврейской иммиграции больше не связано с финансовыми предпосылками. Пожилые люди старше 60 лет, переселяющиеся к своим детям в Германию, теперь не должны доказывать свои трудовые и финансовые перспективы. Изменение облегчает приём детей с тяжёлыми ограничениями способностей и возможностей. Дети с ограниченными возможностями освобождаются от интеграционного прогноза. Понятие «тяжёлые ограничения» нуждается в уточнении и конкретизации в каждом отдельном случае.

Разумеется, и раньше эти «надёжные перспективы независимого финансового существования в Германии» людей пенсионного возраста из бывшего СССР были эфемерны и носили спекулятивно-теоретический характер. Всё же, доказательство хотя бы теоретически позитивного социального прогноза и набор требуемых интеграционных балов являлся высоким порогом для переселения в Германию по статусу еврейского иммигранта и воссоединения со взрослыми детьми или супругом.

Требование доказательства знаний немецкого языка уровня А1 осталось в силе. Ведомство приёма еврейских переселенцев в исключительных случаях может отказаться от проверки знания заявителем немецкого языка. Характер исключительного случая не уточнён, скорее всего, это медицинские показания, возможны и иные ситуации. Я также хотел бы напомнить читателям о полном освобождении от интеграционного прогноза заявителей, родившихся до 01.01.1945.

Не вполне ясна правовая позиция заявителей, ранее отклонённых по причине негативного социального прогноза. Для сохранения своих правовых позиций я рекомендовал бы заинтересованным лицам не позднее трёх месяцев подать заявление о возобновлении процедуры приёма в Германию на правах еврейского переселенца.

Моё толкование позиций супруга, освобождённого от социального прогноза, следующее. Супруг сам должен выполнять предпосылки приёма еврейского переселенца и быть старше 60 лет. Например: гражданин Украины, получатель общественной помощи еврейский переселенец Борис Г. 70 лет из Германии заключает брак с гражданкой и жительницей Украины еврейского происхождения Галиной К. 63 лет. В этом случае Галина К. освобождается от социального прогноза. Видоизменение примера: Галине К. на момент бракосочетания исполнилось 58 лет. Здесь супругам придётся ждать два года до момента освобождения Галины К. от позитивного социального прогноза. Ещё одно видоизменение примера: Галина К. 63 лет является украинкой по национальности. Здесь воссоединение супругов происходит по общим правилам воссоединения семей иностранцев. Льготные правила воссоединения супругов действуют только в рамках еврейского переселения.

Создана новая комиссия по трудным случаям под названием Клиринговая комиссия (Clearingstelle). В неё входят представители федеральных и земельных властей, Центрального совета евреев, Союза прогрессивных евреев. Клиринговая комиссия может снять требование позитивного интеграционного прогноза и независимого финансирования по обстоятельствам отдельного случая. Обстоятельства трудного случая не определены. Пожалуй, это те ситуации, когда отклонение переселенческого заявления с точки зрения понятия о справедливости представляется очевидно несправедливым по обстоятельствам конкретного случая.

В целом я считаю новшества оправданными и удачными, в особенности при взгляде на многие разделённые семьи. Первичное или повторное заявление о приёме в Германию в рамках еврейского переселения лиц старше 60 лет приобрело новые перспективы. Практика приёма последующих лет покажет реальное правовое применение этой новеллы ведомством приёма еврейских переселенцев.

Адвокат Томас Пуэ (Франкфурт-на Майне)

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