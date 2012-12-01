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«Партнер» №7 (274) 2020г.

NRW-Soforthilfe – повод для эйфории? Размышления читателя

Эпидемия COVID-19 и сопутствующие ей ограничения особенно осложнили положение частных предпринимателей, поскольку они не имеют право на пособие Kurzarbeitergeld

В этой связи с конца марта не утихали страсти вокруг программы помощи NRW-Soforthilfe. Прежде всего, она была призвана в течение трех месяцев покрывать часть производственных расходов – например, аренду помещений, техники или программного обеспечения. Размер ее зависел от величины фирмы (от 9 тыс. евро на фирму, в которой трудится до пяти человек, и т.д.).

Изначально в условиях, согласно которым она назначалась, было оговорено, что при двукратном и более сокращении доходов предпринимателя (по сравнению с тем же периодом прошлого года) данные средства можно в течение трех месяцев расходовать также и «на жизнь», то есть на зарплату. При этом допустимая величина зарплаты не уточнялась, что сразу вызвало множество вопросов. Впрочем, нашлись и те, кто не желал омрачать «праздник» и безудержно восхвалял щедрость немецкого государства.

Увы, через неделю после начала подачи заявлений, а именно 1 апреля, поводов для эйфории стало меньше. Условия назначения помощи изменились, и она предназначалась уже исключительно для покрытия производственных нужд. В результате самозанятые, не обремененные такими расходами, оказались вообще без какой-либо поддержки.

Изначально благую инициативу земельного правительства зарубил Берлин, а именно федеральные министры финансов и экономики. Согласно их решению, все предприниматели, которые нуждались в деньгах на проживание, должны были сразу обращаться за пособием ALG II, а не рассчитывать на NRW-Soforthilfe. Земельное правительство более полутора месяцев пыталось убедить федералов в том, что изменение правил «задним числом» может вызвать вал судебных исков от тех, кто подал заявление, руководствуясь изначальными условиями, и упустил время для обращения в «социал».

В результате в середине мая было достигнуто соглашение о допустимости расходовать 2000 Евро в рамках данной помощи на «обеспечение существования» проживающим в NRW частным предпринимателям – по тысяче евро на март и на апрель (май учету уже не подлежал). Эти средства считаются брутто доходом, соответственно, порядка 18,5% выплачивается на медицинскую страховку, еще столько же в пенсионный фонд (по крайней мере, в моем случае), остальное подлежит налогообложению. В результате данная помощь оказалась почти в два раза ниже поддержки, которую получает отдельно проживающий получатель пособия ALGII, учитывая его медицинское страхование.

Верховные политики в очередной раз дали ясный сигнал – в этой стране наиболее защищены «социальщики». Еще раз – о девятитысячном золотом дожде, удивительной эффективности бессменного «кризисного менеджера» и чутком государстве: самозанятым, особенно пострадавшим от кризиса, поверившим в NRW-Soforthilfe и не обратившимся в Jobcenter – по настоянию федерального центра сократили помощь на проживание до 500 евро чистыми в месяц – на март и на апрель. Независимо от того, есть ли у них семья и съемная ли квартира. И неважно, что речь изначально шла о трех месяцах.

Ах да, такие расчеты, вероятно, не вписываются в рамки политкорректности. Но как бы это повнятней выразить – нам запретили работать, а потом еще и «кинули» с поддержкой, изменив правила по ходу игры.

Следует пояснить,– я сам отношусь к категории «свободных» доцентов и вынужден вникать в эти финансовые нюансы. А языковые школы, несмотря на разговоры о поэтапной отмене ограничений, по неведомым причинам остаются закрыты. И если их не открывают сейчас, то чего ждать осенью? Не знаю, является ли страх перед вирусом массовым психозом, но вот от реальной угрозы финансового краха ежедневно страдают миллионы.

Правильно, инициатива наказуема, не надо мнить себя достойным большего… И если забыл уроки, преподанные в советские времена, не сам ли виноват?

P.S.: Статья в несколько измененном виде была отправлена автором председателю бундестага Вольфгангу Шойбле и уже по его инициативе через Комитет по Труду и социальным вопросам в начале июня распространена по всем парламентским фракциям. Мы об этом узнали из ответа DieLinke. Они, по их словам, успешно инициировали дополнительную поддержку частных предпринимателей в Берлине на земельном уровне, но в бундестаге никакого решения о корректировке данной программы добиться пока не удалось. Коммунисты, защищающие частных предпринимателей, – странная и неожиданная ситуация. Смешение ценностей, наверное, – характерная черта современного мира.

Кирилл Фараджев (Бохум)





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