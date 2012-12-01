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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Экономика и финансы >> Экономика Германии
«Партнер» №7 (274) 2020г.

Наступление «зеленой» энергетики

Наступает эра возобновляемых, «зеленых» источников энергии. И дело не только в защите окружающей среды, в сокращении эмиссии углекислого газа. Это еще и веление времени, результат прогресса.

«Зеленая» энергия не только безвредная, не только не истощает природные ресурсы, она еще и даровая. Даровая – не означает бесплатная, особенно на этапе развития. Именно высокие исходные затраты не позволяли долгое время широко внедрять «зеленую» энергетику. Но начальный период, очевидно, пройден, а катализатором внедрения послужило глобальное потепление, или, по крайней мере, страх перед ним. Даст ли отказ от традиционных энергетических источников в пользу «зеленых» реальное замедление потепления – вопрос открытый, время покажет. Но даже локальное снижение вредных выделений приносит людям и природе очевидную пользу.

 

Объявлено, что «зеленая» энергетика обошла атомную: ветряки, гидротурбины и солнечные батареи в 2019 году выработали по данным British Petroleum совокупно больше электроэнергии, чем АЭС. Во всем мире!

Но АЭС ведь не выделяют парниковых газов, их потенциальное влияние на потепление ничтожно, они, как считается, являются источником прямой экологической опасности (Чернобыль, Фукусима). Главный же источник выбросов в атмосферу – угольные электростанции, именно на них вырабатывается большая доля энергии.

Германия в переходе на возобновляемые источники энергии если и не впереди планеты всей, то в первых рядах. Вот так распределяется добыча электроэнергии по ее источникам в этом году (в %):

 

Энергия ветра

31,1

Бурый уголь

13,6

АЭС

12,5

Солнечная энергия

11,3

Газ

11,3

Биомасса

9,7

Каменный уголь

6,1

Гидроэлектростанции

3,9

 

В итоге 44% энергии в Германии поступает из возобновляемых источников, 56 – из невозобновляемых.

Одним из примеров новой «зеленой» техники являются электросамолеты. Рассеиваемые в верхних слоях атмосферы выбросы реактивных двигателей явно работают на повышение парникового эффекта. Но создать экономичный самолет на аккумуляторах заметно труднее, чем электрический автомобиль. И все же их разрабатывают. Последнее рекордное достижение принадлежит американской фирме Cessna – производителю легкомоторных самолетов. eCaravan называется электрический вариант известного одномоторного самолета Cessna 208B Grand. Caravan. Самолет маленький, рассчитан на дюжину пассажиров, но, тем не менее, это сегодня самый большой в мире электросамолет.

 

С. Мучник (Дортмунд)

 

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