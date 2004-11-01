Образование >> Высшее образование

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Высшее образование онлайн. Как выбрать инструменты

С начала летнего семестра все университеты Европы перешли на онлайн обучение. По сути к концу марта было уже очевидно, что преподавание в «традиционном» виде исключено и необходимо искать новые пути и открывать для себя новые возможности как новых, так и ставших уже привычными веб-приложений. К счастью, отдел технической поддержки нашего университета справился с этой непростой задачей на отлично: необходимое программное обеспечение предоставили и преподавателям, и студентам очень быстро. Помимо этого, для доцентов организовали обучающие вебинары, на которых нам в небольших группах показали, как организовать и провести дистанционное занятие со студентами в сервисах Zoom и WebEx.

На онлайн занятиях со студентами я в основном использую три платформы: Zoom, Moodle и систему Confluence, которые можно задействовать как параллельно во время онлайн урока, так и по-отдельности в зависимости от целей и задач каждого занятия. Moodle, виртуальная обучающая платформа, использовалась для организации учебного процесса и до карантина. Курс на Moodle можно структурировать по-разному: тематически, то есть каждый отдельный блок посвящен определенной теме (подобная структура удобна, к примеру, для блоковых семинаров), или календарно, то есть семестр разбит на учебные недели по числу занятий. В Moodle я задаю студентам домашние задания и затем выкладываю наиболее удавшиеся студенческие работы, провожу промежуточные тесты, викторины, загружаю тексты, даю ссылки на обучающие видео и делюсь дополнительными рабочими материалами. Большим достоинством данной платформы является опция, позволяющая разбивать студентов на группы по нескольку человек и таким образом равномерно распределять задания. Для выполнения таких заданий идеально подходит программа Еtherpad lite, позволяющая работать и редактировать тексты параллельно всем участникам группы. Учебная платформа очень удобна еще и тем, что для каждого задания можно установить дедлайн и напоминание о сдаче для студента и о проверке для преподавателя. Проверять задания можно прямо на платформе, при этом каждый студент получает отзыв от преподавателя (feedback). Для обратной связи на каждой неделе я создаю форум, на котором студенты могут задавать вопросы, комментировать лекции или новый материал.

За время карантина наметилась определенная система и в подаче материала. В начале каждой темы я начитываю лекцию. Подобные занятия я никогда не провожу онлайн, а записываю лекцию заранее, разбивая ее на тематические блоки, т.к., людям как правило очень сложно удерживать концентрацию продолжительное время. Затем выкладываю слайды с моими комментариями на учебную платформу. Чтобы создать некую иллюзию взаимодействия со студентами во время лекции, или если тема сложная, я задаю вопросы на понимание и прошу студентов дать ответ на форуме. Для закрепления и углубления материала в заключении лекции я обычно предлагаю подготовить к следующей неделе несколько исследований по пройденной тематике.

На следующем уроке мы встречаемся онлайн для обсуждения текстов, заданных для самостоятельного разбора. Для проведения таких занятий я пользуюсь программой Zoom. У этой программы есть ряд плюсов: во-первых, можно делить студентов для обсуждений, создания презентаций и выполнения различных заданий на группы, во-вторых, Zoom позволяет и преподавателю, и студентам делиться экраном (т.е. можно показывать и комментировать презентацию), в-третьих, можно совместно пользоваться экраном, как классной доской, ну и наконец, в Zoom можно проводить онлайн опросы и затем совместно обсуждать результаты.

Наконец вики-систему Confluence удобно использовать для выполнения больших по объему коллективных заданий, например для подготовки групповых рефератов. Страничка в Confluence позволяет собрать всю информацию по проекту в одном месте, совместно редактировать тексты и оставлять свои комментарии.

Мне кажется, что основными достоинствами дистанционного обучения является в первую очередь экономия времени (нет необходимости каждый день добираться до университета и обратно), а также гибкость графика (чтобы прослушать лекцию в записи, можно выбрать любое подходящее для этого время). Кроме того, студенты регулярнее и охотнее посещают онлайн уроки, тщательнее к ним готовятся, т.к. в Zoom нет возможности спрятаться за спину соседа, и все участвуют в обсуждениях на равных условиях, и исходя из этого активнее участвуют в дискуссиях. Многие мои коллеги отмечают, что письменные работы тоже качественно улучшились. Во время семинара преподавателю не приходится отвлекаться на дисциплину и на опоздавших.

Главным минусом является отсутствие непосредственного контакта с аудиторией. В этом случае часто помогает включенная видеокамера. Хотя многие студенты и предпочитают этого избегать, я на онлайн занятиях обычно требую ее включать. Благодаря этому у участников семинара создается иллюзия того, что все находятся в одном месте в одно время.

Помимо преподавания, в этом семестре мне пришлось принимать онлайн несколько устных экзаменов. Для проведения экзаменов мы использовали как уже упомянутый выше Zoom, так и немецкую научно-исследовательскую интернет-сеть DFNconf. В некоторых случаях приходилось также переходить на всем известный Skype.

Накануне экзамена студент и экзаменатор осуществляют пробный вход в систему, чтобы протестировать качество звука и видеосвязи. Помимо технической стороны, данный шаг помогает студенту справиться с внутренним напряжением, не зацикливаться на возможных технических неполадках и сконцентрироваться на теме экзамена. Если интернет-соединение и оборудование функционировали безупречно, то разницы между онлайн и очной формой практически не ощущалась.

Подытоживая, хочется отметить, что этот внезапный и вынужденный переход на новую форму преподавания не только стал интересным опытом для преподавателей (я безусловно буду использовать новые форматы и в дальнейшем), но и послужил толчком для развития новых и совершенствования имеющихся технологий онлайн обучения.





Высшая школа онлайн. Что думают студенты?

После публикации статьи «Как учатся и преподают в эпоху карантина» редакция получила письмо от московских студентов Высшей школы экономики. Чего ждать от цифровизации университета? Какие плюсы и минусы видит продвинутая молодежь в онлайн-обучении – об этом можно узнать, прочитав письмо московских студентов полностью на сайте нашего журнала: www.partner-inform.de ( https://cuu.su/6gX/ )

А пока несколько выдержек из этого письма:

«Мы понимаем, что онлайн-формат есть и будет одним из инструментов, необходимых для расширения возможностей получения знаний, которые в силу различных обстоятельств могут быть недоступны оффлайн. Но онлайн-формат – это лишь один из многих инструментов, и он явно не сможет заменить всё, что дает живое пространство университета.

Образование в университете – это, прежде всего, живой диалог. Это диалог между преподавателем и студентом и между самими студентами. Именно живой диалог и дискуссия учат слушать другого, прислушиваться к его мнению и защищать свою позицию.

Онлайн-формат не позволяет строить стабильную коммуникацию между преподавателями и студентами: а) время лекций и семинаров в онлайне строго ограничено; б) связаться с преподавателями вне здания университета гораздо сложнее: нужно организовывать отдельную встречу в Zoom, потому что нельзя просто подойти после пары; в) студенты также не взаимодействуют между собой во время занятий, и дискуссию на семинарах вести сложно по техническим причинам: пропадает звук, появляется шум, качество изображения низкое.

Образование – это не только получение информации и навыков ее адекватного применения, но это, прежде всего, особая культура, в рамках которой знание образуется.

Классический университет – единственная институция, способная противостоять профанированию образования и науки. Онлайн-изменения утвердят тенденцию к поверхностному, сугубо практико-ориентированному обучению, аналогичному программам, которые предлагают коммерческие платформы…

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