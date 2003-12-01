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«Партнер» №7 (274) 2020г.

Смартфоном по вирусу? Создано приложение Corona-Warn-App

Смартфоны есть почти у всех, коронавирус – пока далеко не у всех, но если насыщение общества смартфонами уже достигло предела, то сколько из нас обзаведется вирусом Covid-19 – вопрос открытый. Это во многом зависит от нас самих, от правильных и своевременных действий, потому что «само не рассосется».

Сама идея использовать смартфон в борьбе с эпидемией – естественна, ибо именно смартфоны объединяют всех нас в сеть, связывают каждого с каждым, со всеми и, при необходимости, с некими центральными властями.

Об использовании смартфона в борьбе с коронавирусом мы начали писать два месяца назад, то есть, по нынешним понятиям, очень-очень давно. С тех пор достигнуты огромные успехи, в ряде мест на земном шаре эпидемию укоротили, даже почти совсем изжили, но, увы, не везде.

Но вот, наконец-то, 16 июня появилось созданное по поручению правительства общегерманское приложение Corona-Warn-App от Института Роберта Коха (RKI) – ведущей в Германии организации по борьбе с эпидемией. Разработчиками являются Telekom и SAP, исходный код его выложен в открытый доступ для специалистов.

Уже сейчас можно достаточно уверенно сказать, что оно, во-первых, возникло слишком поздно, и, во-вторых, не является ни в коем случае неким спасательным кругом для пораженного общества.

Напоминаем его принцип действия. Вы, будучи изначально здоровым, загружаете на ваш смартфон бесплатное приложение, Bluetuth должен быть активирован. Если вблизи от вас оказывается носитель вируса, то есть некто, в течение последних 14 дней протестированный положительно, то его смартфон предупреждает об этом ваш. Причем все происходит анонимно, в отличие от китайского варианта, когда информация сразу же передавалась в центр. Предполагается, что в случае нахождения определенное время на небольшом расстоянии (это улавливает Bluetuth) вы можете сами заразиться, а так это или нет, вы узнаете, обратившись к врачу. При этом вам остается неизвестным, кто конкретно был потенциальный источник вируса вблизи вас.

Во избежание недоразумений применяется идентификация зараженных, они получают подтверждение о своем положительном тесте, верификация в виде специального кода.

В прессе применительно к этому приложению употребляется иногда название Tracing-App, что не вполне корректно: «tracing» означает отслеживание, а это приложение, как и следует из его названия, только предупреждает (warn).

Приложение можно устанавливать на достаточно современные смартфоны. Так, для смартфонов iPhone производителя Apple таковыми являются iPhone 6s или iPhone SE и более современные, их предшественники iPhone 5 пользоваться Corona-Warn-App уже не позволяют.

Ситуация с приборами на Android понятна не до конца. Современные смартфоны поддерживают Bluetooth Low Energy (BLE), вариант с более слабым сигналом, меньшей дальностью приема, при этом со значительно меньшей нагрузкой на аккумулятор. Но эта возможность существует, начиная только с версии Android 6, которая появилась достаточно давно, в конце 2016 года. У большинства пользователей более современные смартфоны.

Наконец, Huawei, лишенный поддержки со стороны Google за плохое поведение, сообщил об апдейте, который позволяет без проблем использовать приложение на его смартфонах.

К новому приложению многие специалисты относятся достаточно критически, и для этого есть основания. Даже министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn), один из заказчиков его разработки, вынужден признать, что платой за анонимность данных о контактах между здоровыми и зараженными является невозможность их централизованно обобщать и оценивать.

В Германии у населения на руках 57 миллионов смартфонов, то есть почти треть немцев выпадает из поля зрения Corona-Warn-App. Рассчитано, что эффективным такое приложение может оказаться, если им воспользуется не менее 60% всего населения. Но добровольность, инертность и недоверие неизбежно сыграют свою роль – сколько в итоге этих приложений будет установлено, выяснится, возможно, в ближайшие месяцы. Но если вожделенные 60% и будут достигнуты, сомнения в пользе приложения остаются.

Ведь даже человек с неявно выраженными симптомами не обязательно будет протестирован, такова сегодня реальность. Мы уже писали в предыдущем номере о предположениях эпидемиологов, что реально зараженных может быть на порядок больше, чем установленных. То есть вы заражены, можете заразить других, на вашем смартфоне стоит Corona-Warn-App, но никого оно не предупреждает. Если у вас всё же нашли вирус, то до этого вы уже немало времени повращались в кругу незараженных. Если симптоматика слабая, вы сидите со своим смартфоном на карантине, а не гуляете по улицам. А если симптомы сильно выражены, то вы лежите в больнице и смартфон вместе с вами. В этих совершенно реальных ситуациях от Corona-Warn-App пользы будет немного.

Да, ложка дорога к обеду. По-моему, единственная польза от приложения Corona-Warn-App именно в напоминании об этой простой истине и состоит. Если, не дай бог, разразится какая-нибудь новая «корона», то с первых же мгновений должны оказаться под руками (раньше вакцин, тестов и пакетов экономической помощи) все средства контроля, предупреждения и оповещения. В следующий раз реакция должна быть молниеносной, ибо всем сейчас видно, что стоит промедление. Если бы Китай среагировал решительно и немедленно, а не тянул и скрывал, если бы ВОЗ оказалась достаточно бдительной, то коронавирус удалось бы подавить в месте возникновения, эпидемия не переросла бы в пандемию. Именно в начальный период такие приложения могут оказаться чрезвычайно эффективными, именно поэтому их разработка и широкое тестирование полезны и сейчас, на исходе пандемии. А вот повсеместное внедрение их уже, вероятно, опоздало.

Тем не менее, оно предлагается к широкому использованию, и для этого есть свои причины. Самая очевидная – Corona-Warn-App все-таки спасет какое-то количество жизней и ускорит выход из пандемии. И никто точно не скажет, сколько человек не заразится, сколько не умрет, на сколько дней всё раньше закончится.

А вот если развитие ситуации непредсказуемо изменится, если действительно случится вторая волна (даже в виде локальных вспышек, о которых всё время сообщают, например, сейчас в Пекине), тогда, возможно, будут спасены многие.

Когда в поиске Corona-Warn-App вы загляните в Google Play Store или в App Store для обладателей iPhone, то обнаружите еще немало других приложений, созданных именно в связи с коронавирусом. Вот этих, например:

Coronika – dein Corona Tagebuch. Дневник, помогающий организовать свою жизнь в условиях пандемии, запоминает все ваши перемещения, транспорт, магазины и т.п., ваши контакты с другими людьми...

Corona-Datenspende. Это приложение от Института Роберта Коха, устанавливаемое на наручных приборах, таких как Smartwatch или Fitness-Tracker, передает анонимно институту данные о вашей активности, пульсе, особенностях сна. Вы сообщаете не адрес, но только ваш PLZ. Специальные алгоритмы, обрабатывая массивы данных, отражающих состояние здоровья людей, выявляют аномалии, которые могут быть вызваны вспышками коронавируса. Раскритиковано многими специалистами.

COVID-19 SymptomTracker. Оценка проявления у вас возможных симптомов коронавируса.

COVID-19. Служит для получения через смартфон результатов тестирования на коронавирус.

CoronaCheckScreening. Самотестирование, советы и рекомендации, новости о коронавирусе.

CoroNotes. Приложение от Max-Planck-Institut, опросник для больных и здоровых, заполняемый каждый день.

CovApp. Разработка Charité и Universitätsmedizin Berlin. Дигитальный опросник, дающий советы по диагностике, обращению к врачам...

WHOInfo. Информация от Всемирной организации здоровья, только по-английски.

NINA – Die Warn-App des BBK. Предупреждения от Государственной службы защиты населения – Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Приложение давно разработано на случай непредвиденных ситуаций, катастроф и т.п. Предупреждения, рассылаемые NINA, привязаны к месту нахождения смартфона. Сейчас в него внесены необходимые дополнения, касающиеся коронавируса. Полезно иметь на всякий случай – все под богом ходим.

Следует признать, что и Corona-Warn-App, идругие приложения в их теперешнем виде и при существующем распространении коронавируса особенно помочь не могут. Причем это ситуация не только немецкая, они предлагаются в разных странах, главная цель – прервать цепь заражений, предотвратить распространение инфекции. Критики отмечают как конкретные недостатки отдельных приложений, так и принципиальные, общие для всех. Защитники данных опасаются, что эти приложения будут неконтролируемо передавать данные об их владельцах, что обещанную анонимность можно незаметно упразднить. Кроме того, практика показала, что реально охватить 60% населения, а это минимум, который необходим для эффективного действия, нигде не удалось. Так, в Сингапуре, где смартфоны имеют все, установило подобное приложение лишь 20%, а в Австрии – и вовсе 5%.

Известно конспирологическое предположение, что Google, создатель и владелец Android, тайно, не информируя пользователей, внес изменения в интерфейс для возможности с помощью планируемых приложений типа Corona-Warn-App шпионить за пользователями. Установлено, что это не соответствует действительности, но... технически всё же возможно.

Альтернатива перед обществом: что важнее, личная свобода или здоровье всех. Лучше, конечно, оставаться здоровыми и свободными, ходить куда хочешь, но в условиях эпидемии приходится выбирать.

С. Мучник (Дортмунд)

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