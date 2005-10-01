Здоровье >> Аптека

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Отпуск в период пандемии. Дорожная аптечка

Отпуск под вопросом? Но если он все же состоится…

...то надо организовать его так, чтобы не проболеть всю дорогу

Ограничение передвижений, с которым мы свыклись за последние месяцы, это не просто жизненный распорядок. Это и особый отпускной распорядок – если кто рискует поехать в отпуск в нынешнем, «пандемическом» году. Задача номер один: правильно выбрать место отдыха. Чтобы не угодить в регион с повышенной опасностью заражения коронавирусом. Кроме самой болезни, здесь можно получить новые карантинные ограничения с невозможностью дальнейших передвижений, в том числе возвращения домой. Такого отпуска не пожелаешь и врагу. Задача номер два: взять в дорогу всё самое необходимое – не только для здорового времяпрепровождения, но и на случай болезни. Новые времена определяют как новые нравы, так и новый подход к комплектации дорожной аптечки. Об этом расскажем подробней.

Информационный портал krankenkassenzentrale.de предупреждает: в незнакомом месте, особенно за границей, трудно рассчитывать на успешный поход в аптеку, чтобы купить внезапно понадобившееся лекарство. Трудности с языком, непривычные названия «тех же самых» медикаментов – всё это может помешать. К тому же не исключен риск купить лекарственную подделку, особенно если находишься за пределами Евросоюза. Лучше иметь необходимое в своем чемодане, чем метаться в поисках.

Уже скомплектованную дорожную аптечку (Reiseapotheke) можно купить в готовом виде, дополнив ее «своими» лекарствами. Можно всё скомплектовать и самому. Главное – ничего не забыть.

Основное содержимое

Вот что должно быть в аптечке:

личные лекарства для регулярного приема от хронических недугов (например, от астмы, диабета, гипертонии и т.д.)

лекарства, принимаемые по случаю (например, от головной боли, температуры, желудочно-кишечных расстройств, кашля, насморка), жаропонижающие в этом комплекте должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО: почти все вирусные инфекции, включая пресловутую корону и банальный грипп, проявляются высокой температурой

средства при ранениях: пластырь, эластичный бинт, дезинфицирующий препарат, мазь, гель или бальзам для заживления ран

крем или молочко против солнечных ожогов, успокаивающий лосьон After Sun («после загара»)

репеллент (средство против комаров и других насекомых)

антиаллергическое средство

глазные капли

медикаменты против нарушения сна на натуральной основе: корня валерианы (Baldrianwurzel) или зверобоя (Johanniskraut)

успокаивающие средства против морской болезни (при необходимости, если проводите отпуск в плавании), например, Scopolamin

термометр

тонометр (если есть такая необходимость, пожилым людям – во всяком случае!)

пинцет для извлечения заноз, при необходимости – специальный пинцет для извлечения клещей.

Рекомендации по «сборке»

Собрать аптечку, чтобы ничего не забыть, – дело, как видим, не минутное. Поэтому и собирать ее нужно не в последнюю минуту.

Складывая в нее все необходимое, учитывайте следующие обстоятельства.

Медикаменты, которые берете, должны быть вам хорошо знакомы и уже опробованы, лучше неоднократно. Вы должны быть уверены, что лекарство помогает и что ваш организм хорошо его переносит, без неприятных побочных осложнений.

Если, тем не менее, лекарство новое (допустим, его только что вам прописали), рекомендации по его приему прочтите сразу же, еще до укладки. Всё ли вам понятно? При неясностях уточните еще раз схему приема у домашнего врача. Особое внимание – к медикаментам, которые необходимо принимать, как говорится, по часам. В дороге это не всегда возможно. Спросите у врача, допустимы ли опоздания или, наоборот, более ранний прием, в каких пределах. Но общее положение таково: лекарства, которые положено принимать в установленное время, утрачивают действие, если их принимаешь несвоевременно.

Вы должны быть уверены, что лекарства, которые берете в дорогу, хорошо сочетаются друг с другом. При сомнениях тоже снова уточните у домашнего врача.

Проверьте срок годности медикаментов, перевязочных материалов, репеллентов, средств против солнечных ожогов и пр. При этом не забывайте, что срок годности для жидких медикаментов или мазей устанавливается с момента открытия флакончика (тюбика). Причем в некоторых случаях срок весьма короткий. Так что открыли – пользуйтесь, не забывайте и не откладывайте. Уточните особенности хранения медикаментов. Особенно это важно при поездках в жаркие страны, поскольку медикаменты положено хранить, как правило, в холодном месте или при температуре не выше 20 градусов. И уж тем более не под прямыми солнечными лучами.

Аптечка для ребенка

Это особая статья. Тем более если ребенок маленький. Вот что непременно должно быть в детской аптечке:

успокаивающий чай (Beruhigungstee) или сок против нервной возбудимости и нарушений сна (Saft gegen Nervosität & Schlafstörungen)

обезболивающие, жаропонижающие свечи или сок

термометр

мазь для обработки и быстрого залечивания ран (Wund- und Heilsalbe)

специальное дезинфицирующее средство, не вызывающее жжения в ранах (nicht brennendes Wunddesinfektionsmittel)

пластырь, в том числе, если ребенок маленький, специальные наклейки (Pflastertrips) для чувствительной кожи – они удаляются безболезненно

сок против кашля (Hustensaft)

специальные капли против насморка, снимающие отечность слизистой оболочки (abschwellende Nasentropfen)

жвачка от тошноты (Reisekaugummi) в самолете или на корабле – но только для детей не младше двух лет

охлаждающий антигистаминовый гель для обработки зудящих высыпаний на коже или укусов насекомых (внимание: гель наносится только в местах зудящих образований, а не «по всему телу», и не профилактически, а только по необходимости)

средства против солнечных ожогов, водостойкие (wasserfest), для детей до года – с фактором световой защиты (LSF) не ниже 40

Точно так же необходимо еще до укладки прочитать все указания по приему и применению, особенно обращая внимание на дозировку препаратов в зависимости от возраста ребенка.

Елена Шлегель (Пассау)

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