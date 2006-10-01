Андре Моруа – великий французский писатель

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Участник двух мировых войн, друг погибшего знаменитого писателя и летчика Сент-Экзюпери, Андре Моруа родился в крохотном французском городке Эльбер. Его отец и мать – евреи, еще до рождения сына принявшие католическую веру. Когда Германия присоединила к себе принадлежавший Франции Эльзас, они перебрались во Францию. Вместе с ними перебрались и многие рабочие текстильной фабрики, которой владели дед и отец. В результате дед был награжден орденом Почетного легиона «за спасение национальной промышленности».

При крещении будущий писатель получил имя Эмиль Саломон Вильгельм. Но в момент издания первых книг он взял псевдоним Андре Моруа, который закрепился за ним навсегда. Получив неплохое образование, он несколько лет руководил работой фамильной фабрики.

Ему было 29 лет, когда началась Первая мировая война. Он стал офицером связи при штабе английской армии и служил переводчиком в Британском экспедиционном корпусе. Результатом этого стал первый его роман «Молчание полковника Брэмбла». Этот роман пользовался успехом не только во Франции, но и в Англии, в США. Следом за ним Андре Моруа издал второй роман: «Речи доктора О. Грэди», который тоже имел большой успех у европейских читателей. А дальше перед ним встала проблема. После смерти отца фамильная фабрика, которой он однажды руководил, стала его собственностью. В послевоенные годы депрессии она отнимала множество времени и сил. И Андре Моруа решился продать ее, чтобы полностью погрузиться в литературу.

В результате выходят исторические романы «Ариэль, или жизнь Шелли», затем жизнеописание премьер-министра Великобритании Бенджамина Дизраэли, потом биография Байрона. Эта биографическая книжная серия носила название «Романтическая Англия» и тоже имела грандиозный успех. В 1938 году Андре Моруа был избран в члены Французской академии. А затем началась Вторая мировая война, и он снова пошел добровольцем на фронт в звании капитана. После оккупации Франции он успел перебраться в США и оттуда – в Северную Африку, вступив в американский экспедиционный корпус, которым командовал будущий президент США Эйзенхауэр. Там в последний раз он встретил своего друга, военного летчика и писателя Экзюпери, за день до его гибели.

Вернувшись после окончания войны на родину, он создает новую серию исторических книг. И среди них – история Франции. И, наконец, в начале 1950-х издаются 15 томов его собрания сочинений. Но и на этом он не останавливается: кроме биографических книг о Бальзаке, Жорж Санд, Викторе Гюго и Александре Дюма, выходит в свет полная изящного юмора книга «Письма незнакомке» В последние месяцы жизни он успел написать воспоминания, которые вышли в 1970 году, уже после смерти с простым названием «Мемуары». Они также отличались изяществом стиля, легким юмором и авторской самоиронией.