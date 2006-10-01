Барабанщику Ринго Старру – 80 лет

«Партнер» №7 (274) 2020г.

7 июля – 80 лет со дня рождения Ринго Старра

Отцом его был пекарь Ричард Старки. И сына назвали так же. Ребенку было всего три года, когда отец оставил семью. Возможно, еще и поэтому в юном возрасте он укоротил свои имя и фамилию, придав им звучность. Этот болезненный ребенок вызывал лишь сочувствие. И никто не мог подумать, что его ждет всемирная слава. Сначала после перитонита его целый год не выпускали из больницы. Затем он попал в туберкулезную клинику, где провалялся еще два года, и не закончил школу. И всё же в 15 лет он решил сам выстраивать свою судьбу: побывал помощником бармена на пароме, перевозившем поезда между Ливерпулем и Уэльсом, затем рассыльным. И при этом не оставлял мечту о выступлениях на сцене. После ухода отца его заменил отчим, и, возможно, благодаря ему, юноша и стал знаменитым.

Увидев увлеченность пасынка американской музыкой и узнав о его мечте стать барабанщиком, отчим подарил ему ударную установку. Это были годы, когда юные европейцы, увлеченные ритмической, насыщенной энергией музыкой, прилетавшей из США, собирались группками, чтобы воспроизводить ее дома. Всюду, где была молодёжь, звучал рок-н-ролл. В Ливерпуле тоже было немало таких групп. И лидирующей среди них считалась Rory Storm and the Hurricanes. Но неожиданно появились парни, имена которых, как и Ринго Старра, станут известны всему миру.

Рождение группы музыкантов, которую назовут битлами, уникально. Ни у одного из них не было музыкального образования. Но была со школьных лет увлеченность современной музыкой. Сначала два школьника, Джон Леннон и Пол Маккартни, пропуская уроки, наигрывали дома на гитарах мелодии, услышанные по радио. Затем к ним присоединился подросток Джордж Харрисон. Постепенно группу юных музыкантов стали приглашать на вечеринки. Им посчастливилось съездить с выступлениями в Гамбург, где они за крохотный гонорар играли в небольших клубах. Уже тогда вместо известных американских мелодий группа часто исполняла свои собственные, и этим она резко отличалась от остальных. Их известность росла. И услышав их музыку, ливерпульский владелец музыкального магазина решил стать их импрессарио. Для записи первой пластинки им понадобился не случайный ударник, как на прежних концертах, а свой, не менее талантливый, чем они сами. В Ливерпуле таким был один единственный – Ринго Старр.

Так образовалась знаменитая ливерпульская четверка, где каждый мог сочинить свою песню, мгновенно становящуюся общей в группе. На очередных концертах в Германии их фанатка, юная студентка, придумала им одинаковые прически и пиджаки, ставшие знаменитыми во всем мире. Четверо юношей записывали одну пластинку за другой, и эти пластинки расходились миллионными тиражами. С гастролями они объехали почти весь мир, и всюду встречали их грандиозные толпы поклонников. А песня «Желтая подводная лодка», впервые исполненная Ринго Старром и ставшая известной во всем мире, была переведена на русский язык для журнала «Костер» Иосифом Бродским. В 2016 году Ринго Старр был включен в список «100 величайших барабанщиков всех времён» и введён в Зал славы рок-н-ролла.