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Потсдамская конференция стран-победителей
17 июля – 75 лет со дня открытия Потсдамской конференции стран-участниц антигитлеровской коалиции
Эта третья и последняя конференция лидеров стран – победителей во Второй мировой войне могла состояться и раньше, но ее оттягивал заменивший скончавшегося Рузвельта новый президент США Трумэн, ожидавший испытания первой атомной бомбы. Конференция проходила в знаменитом дворце Цецелиенгоф, расположенном в парке пригорода Берлина Потсдаме. Она должна была подвести окончательные итоги победы, а главное – обсудить пути мирного развития стран Европы и политическое переустройство стран фашистской коалиции.
Черчилль с делегацией прибыл на самолете. Трумэн пересек океан на крейсере «Куинси», а с берега Франции в Потсдам полетел с делегацией на президентском самолете «Священная корова». Дольше всех добирался до Берлина Сталин. Его поезд состоял из бронированных салон-вагонов, вагона с охраной, вагона с двумя бронированными «Паккардами», вагона-ресторана и продуктового вагона, а также двух платформ с зенитными установками. Охрана состояла из 80 офицеров. Поезд оберегали по пути 17 тысяч солдат и офицеров войск НКВД и 1515 человек оперативного состава: на каждый километр приходилось охраняющих около 15 человек. И к тому же по дороге постоянно курсировали 8 бронепоездов войск НКВД.
Трумэн на второй день конференции получил секретное сообщение об удачном результате испытания первой в мире атомной бомбы и рассказал о нем Сталину, рассчитывая, что с помощью этой новости можно добиться от советского вождя уступок. Но Сталин разочаровал его: он среагировал так, словно американский президент сообщил ему о каком-то пустяке. Трумэн не догадывался, что подробности секретнейшего проекта известны Сталину более, чем ему, совсем недавно севшему в президентское кресло человеку.
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