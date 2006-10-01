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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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История >> Памятные даты
«Партнер» №7 (274) 2020г.

Испытания первой атомной бомбы

16 июля 1945 года – 75 лет со дня испытания первой в истории человечества атомной бомбы

 

В сентябре 1939 года Альберт Эйнштейн отправил президенту США Рузвельту письмо, составленное вместе со знаменитыми физиками, эмигрировавшими из Европы. Известные ученые сообщали о засекреченных активных исследованиях в фашистской Германии, с целью создать невиданное по мощности атомное оружие. В результате этого письма был создан секретный, а потом – знаменитый Манхэттенский проект, который объединил усилия как европейских физиков, спасшихся в США от нацистов, так и американских.

 

К лету 1945 года была создана первая атомная бомба по прозвищу «Малыш». Место для ее испытания было избрано в пустыне на полигоне Аламогордо. На большом расстоянии от намеченной точки взрыва был построен для наблюдений хорошо защищенный блиндаж. Саму бомбу со всеми предосторожностями подвесили на высокой мачте. 16 июля в 5.30 утра произошел взрыв, мощность которого потрясла создателей этой бомбы. Сначала горизонт осветился ярчайшим пламенем, которое невольно напомнило научному руководителю проекта Оппенгеймеру фразу из древнего индийского эпоса: «ярче тысячи солнц». Когда же ученые, спустя время, подошли к месту взрыва, они обнаружили, что все бетонные и металлические строения испарились. И пространство вокруг было выжжено.

 

А дальше начались события, подтверждающие старинную поговорку: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Наивные ученые полагали, что они сами будут распоряжаться судьбой проекта. Фашистская Германия уже капитулировала, миру никто больше не угрожал. И потому создатели решили немедленно этот опасный проект закрыть. Чтобы ни один взрыв атомной бомбы никогда не потряс человечество. Но проект перехватили военные. И началась так называемая атомная гонка. Секретами термоядерного оружия завладел и Советский Союз. А затем стали подтягиваться другие страны. На сегодняшний день накоплено огромное количество мощнейших бомб, которые способны несколько раз уничтожить всё живое на Земле.

 

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<< Назад | №7 (274) 2020г. | Прочтено: 13 | Автор: Воскобойников В. |

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