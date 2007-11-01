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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Культура >> Живопись
«Партнер» №7 (274) 2020г.

Собирание икон как дело жизни

Особенная выставка в особенное время

 

Реклингхаузен. Один из самых значительных коллекционеров икон в Германии, Райнер Церлин, подарил в прошлом году Музею икон свою ценнейшую коллекцию. Она насчитывает почти 250 икон и предметов, относящихся к религиозному почитанию. Эту грандиозную коллекцию можно увидеть до 30 августа на трёх этажах Выставочного зала города Реклингхаузена / Kunsthalle Recklinghausen.

 

Выставка называется «О Тебе радуется всё творение» / «Über Dich freuet sich die ganze Schöpfung». Название выставки – это название иконы, которая показывает нам изобразительно текст гимна «О Тебе радуется», воспевающего Богоматерь, иконы, которая встречает нас в самом начале выставки, на первом этаже выставочного зала. И вот этот лейтмотив – мотив радости и той плодотворной и мощной силы духа, бывшей, возможно, причиной этого увлечённого собирательства длиною в жизнь, становится ощутимым на физическом уровне восприятия, когда вы находитесь внутри выставочного пространства.

 

Вам открывается внутренний мир человека, который на протяжении шестидесяти лет своей жизни изучал и собирал иконы. Иконы, с которых смотрят Иисус Христос, Матерь Божия, архангел Михаил, святой Николай Чудотворец, святые, истории которых нам могут быть знакомы или совсем не знакомы, но мы можем погуглить и моментально найти массу информации. На выставке же нас ожидает встреча с ними. И вот они смотрят на нас в нашем времени, которое так теперь переменчиво и так нестабильно, на нас, которые сейчас могут зайти в музей только в защитной маске, и как будто хотят сказать нам, что и это пройдёт, но что есть и всегда будут в этом мире и радость, и любовь, и красота.

 

Райнер Церлин родился в 1939 году и узнал об иконах от своего старшего брата Йохена (*1936), который в пятнадцать лет прочитал искуссвоведческий журнал «Das Kunstwerk»: один из выпусков 1951 года был целиком посвящён иконам. Сначала Йохен собирал книги и статьи об иконах, а потом оба брата стали собирать иконы. Ещё были гимназические поездки в Грецию, где братья смогли познакомиться с иконами в сакральном пространстве церкви. Первую икону Йохен купил в 18 лет, с деньгами ему помог Райнер, которому было тогда ещё 15.

 

Йохен стал католическим священником, Райнер – доктором юридических наук и судьёй по делам несовершеннолетних / Jugendrichter. И всю свою жизнь братья собирали иконы. В своём интервью, приуроченному к открытию выставки в Реклингхаузене, Йохен Церлин рассказал о том, что более активным собирателем был Райнер. Это он в то доинтернетное время искал и находил иконы, налаживал контакты с продавцами. Сейчас Райнер Церлин живёт в Брюле, что недалеко от Кёльна, в доме престарелых. Он, тот, кто передал в дар Музею икон города Реклингхаузена любовь и дело своей жизни, – коллекцию, которая оценивается в два миллиона евро, не хочет быть в центре внимания, не фотографируется и не даёт интервью.

 

И всё-таки приблизиться к Райнеру Церлину можно – нужно просто прийти на выставку и посмотреть на иконы, которые он собирал. На одну из его любимых икон с архангелом Михаилом, которой тоже отведено особенное место на выставке, на иконы Богородицы... И, может быть, таким образом можно приблизиться к ответу на вопрос: что это за человек, который всю жизнь собирает иконы, а потом дарит их все музею, людям, а сам живёт в доме престарелых и не желает для себя никаких почестей?

 

Выставка проходит в Выставочном зале, Kunsthalle Recklinghausen, открыта для посетителей до 30 августа во все дни кроме понедельника, с 11 до 18 часов. Больше информации на сайтах:

 

www.ikonen-museum.com

www.kunsthalle-recklinghausen.de

 

Инна Ермакова (Дортмунд)

 

Читайтетакже:

  1. Музей икон в Реклингхаузене приглашает. Журнал «Партнёр», № 10 / 2013. Автор И. Ермакова
  2. В Реклингхаузене увидят «Чудо света». Журнал «Партнёр», № 5 / 2015. Автор Н. Ухова
  3. Место встречи: Ikonen-Museum  . Журнал «Партнёр», № 1 / 2005. Автор Г. Райш

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