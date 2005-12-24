Культура >> Театр, кино, телевидение

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Берлин глазами кинорежиссеров

Каким вы увидели Берлин впервые? Мне он показался хаотичным и зияющим пустотами. Берлинская эклектика – итог трагической истории города-феникса, разрушенного и воскресшего. Таким воссоздаёт его мировое кино. Ведь столица Германии – уникальный павильон для киносъёмок. Здесь отснято до тысячи фильмов (треть из них немецкие). Поговорим о некоторых из них, наиболее характерных.

Веймарская республика – Третий рейх

Во время «самоизоляции» я «подсела» на культовый сериал «Вавилон-Берлин» (3 сезона, 2017-2020, Т. Тыквер) – признание в любви к городу и немецкому кино. Критика и зрители высоко оценили его достоинства: напряженное действие, профессионализм режиссёра, актёров, оператора, художников, прекрасный саундтрек. И точное изображение исторических реалий.

В начале этого мрачного детектива сын важного кёльнского чиновника, страдающий от фронтовой психической травмы, расследует в берлинском отделе нравов дело подпольной порностудии. Опытный коллега новичку не доверяет. Девушка-клерк мечтает стать следователем, а ночью подрабатывает проституцией. Но не личное, а коллективное бессознательное занимает авторов. На экране – закат Веймарской республики. Детали воссозданы точно: нищенские комнаты, улицы и площади, заполненные берлинцами и транспортом. Этот призрачный мир наполнен организаторами Чёрного рейхсвера, инвалидами Первой мировой, коммунистами, нацистами, троцкистами, чекистами, певичками, сутенёрами, кинодивами.

Где же сняли этот «город грехов»? В кадре Rotes Rathaus, где «прописали» главное полицейское управление («Rote Burg» исчез после Второй мировой). Интерьеры сняты в Rathaus Schöneberg. Художники и операторы «состарили» Alexanderplatz, обустроив еёдавно исчезнувшими кабаками, темными притонами, старыми трамваями и автомобилями. Бывший кинотеатр «Delphi»(Gustav-Adolf-Straße 2) превращён в легендарный ночной клуб «Moka Efti», (Friedrichstraße/Leipziger Straße), стильный «Bar Tausend» (Schiffbauerdamm 5) – в богемный ночной клуб «Der Holländer».Нашли «двойников» для ресторана «Aschinger» и «Romanisches Café». Посольство СССР «переехало» (с Unter den Linden 63-65 на Mauerstraße 39-43). Reichswehrministerium «поселили» в Kammergericht.

Попали на экран и «оригиналы». Театр «BerlinerEnsemble» (Bertolt-Brecht-Platz 1), кинотеатр «Titania-Palast» (Gutsmuthsstraße 27/28), станция метро «Hermannplatz», Bode-Museum, KaDeWe, Monbijoubrücke и Oberbaumbrücke и т.д. Правда, «Новая Берлинская улица» разместилась в грандиозных владениях вблизи киностудии Бабельсберг. Киноманы выложили интерактивную карту локаций сериала (https://cuu.su/6fw/ ).

Ещё один шедевр о 20-30-х – телесериал «Берлин, Александерплац» (14 серий, 1980, Р. В. Фассбиндер), модернистское жизнеописание рабочего, вышедшего из тюрьмы и мечтавшего «стать порядочным». После обрушившихся несчастий он попадает в психушку. Внутри мрачного коллажа люди, заводы, магазины, автомобили, рекламные объявления, газетные заголовки, радиопередачи, телефонные звонки. Из этого «сора» рождается урбанистический шум Берлина, многоликого и всё же монотонного.

Накануне прихода Гитлера к власти Берлин ещё богемно-весел. Но сквозь карнавальную мишуру проступает трагедия. Любовные драмы героев мюзикла «Кабаре» (1972, Б. Фосс) происходят на фоне того, как в городе набирают силу нацисты и антисемитизм.

Вторая мировая и её последствия

О борьбе с нацистским режимом семьи, потерявшей на Второй мировой сына, рассказывает фильм «Одни в Берлине» (2016, В. Перес). На экране BerlinerDom, Friedrichsbrücke, KottbusserTor и т.д.

Послевоенный город лежит в руинах. Для мальчишек из фильма «Где-то в Берлине» (1946, Г. Лампрехт) это мир ожидания пропавших на войне отцов. На экране BerlinerDom, Alexanderplatz, St. Marienkirche, RotesRathaus, SchlesischesTor, Oberbaumbrücke(какими они были после бомбардировок). Разрушенный город зафиксирован в шедевре итальянского неореализма «Германия, год нулевой» (1948, Р. Росселини): финальная сцена в остове разрушенного здания – один из самых страшных эпизодов послевоенного кино. Яркое свидетельство судеб «женщин руин» (Trümmerfrau) – «Замужество Марии Браун» (1979, Р.В. Фассбиндер). В жанре Trümmerfilm (кино об искуплении немцами послевоенного комплекса вины) снята лента «Убийцы среди нас» (1946, В. Штаудте).

Два Берлина – восточный и западный

В 1946-м на карте Германии появляются два Берлина: новый «советский» и старый западный. Через два года советские войска блокируют доступ к восточным магистралям, ведущим в ФРГ. О спасении Западного Берлина от голода рассказывает телефильм «Воздушный мост» (2005, Др. Захави).

С августа 1961-го, когда Западный Берлин и ГДР разделила Berliner Mauer, кинематограф заговорил о «холодной войне». Начало строительства Стены показано в картине «Шпионский мост» (2015, Ст. Спилберг). Действие фильма «Солнечная аллея» (1999, Л. Хаусман) происходит на улице, разделённой на два государства. О переправке граждан ГДР в Западный Берлин рассказывает фильм «Туннель» (2001, Р.З. Рихтер). Бушующие по обе стороны границы «шпионские страсти» – тема лент «Шпион, пришедший с холода» (1963, М. Ритт), «Разорванный занавес» (1966, А. Хичкок), «Превосхо́дство Бо́рна» (2004, П. Гринграсс).

Пока граница «на замке», берлинцы на востоке и западе, оступаясь и прозревая, ищут свой путь. О тотальном контроле штази над культурной жизнью Восточного Берлина и ГДР рассказывает потрясающая драма «Жизнь других» (2006, Фл. Х. фон Доннерсмарк). Сто тысяч сотрудников, двести тысяч информаторов. Вместе они – щит и меч партии, знаменитое Штази. Их метод – подозрение. Жизнь других – их профессия. За популярным писателем Георгом Драйманом установлена слежка. Его квартира напичкана жучками. Его роман с известной театральной актрисой становится известен в ЦК. И в жизни Драймана появляются «специалисты» из Штази…. В финальной сценемы увидим главный книжный магазин ГДР «Karl-Marx-Buchhandlung» (Karl-Marx-Allee 78).В эти годы строго разграничены места съёмок. C обеих сторон показаны разве что BrandenburgerTor и погранзастава CheckpointCharlie. Фильм удостоен «Оскара» 2007 года и рекордного количества самых престижных премий.

Разорванным, измученным предстаёт город в знаменитой, давно ставшей классической картине В. Вендерса «Небо над Берлином» (1987). Невидимые людям ангелы фланируют по разделенному стеной Берлину, заглядывая в дома, мысли и души берлинцев. Один из них готов променять вечность в раю на любовь акробатки из цирка. Но по силам ли небесному созданию выдержать земные чувства? Сценарий фильма написан был будущим лауреатом Нобелевской премии Петером Хандке. Второй фильм дилогии «Так далеко, так близко» (1993) снят Вендерсом уже после падения Берлинской стены.

Столица объединённой Германии

Каким видит кинематограф объединённый Берлин? В комедии «Гуд бай, Ленин!» (2003, В. Беккер) гражданская активистка ГДР выходит из комы, когда границы уже нет – любящий сын пытается создать для неё иллюзию «социализма» за окном. Мать Алекса впала в кому незадолго до падения Берлинской стены. А когда, наконец, пришла в себя, не было уже ни ГДР, ни стран «победившего социализма». Тревожась за здоровье матери, Алекс решил не сообщать ей о переменах: ведь что может стать более убийственным для убеждённой и активной коммунистки, чем торжество капитализма в ее стране?

Образ единой столицы связан с культовым фильмом «Беги, Лола, беги!». Парень героини забывает выручку за контрабанду в метро, и чтобы спасти его, девушка несётся по улицам, без плана и маршрута, сквозь прошлое, настоящее, будущее.

Берлинская топография, архитектура отражаются в фильмах. BrandenburgerTor мелькает в 13-й части «бондианы», в комедии «Один, два, три». Постоянное место съёмок – Alexanderplatzи стоящее тамCafe Moskau: «Берлин, Александерплац», «Вавилон Берлин», «Превосходство Борна» и др. Попали на экран Charlottenburg («Кабаре», «Салон Китти»), Potsdamer Platz («Небо над Берлином»).

Посмотреть эти фильмы у себя дома помогут вам разнообразные онлайн-кинотеатры. Свой фильм можно найти, скопировав его название в поисковое окно Google. Чтобы построить маршрут, стоит обратиться к кадрам любимого фильма или пройти по достопримечательностям, вспоминая их киноверсии (см.: https://cuu.su/6fx/ ).

Фильмы о Берлине:

Веймарская республика – Третий рейх

«Берлинский роман» (1985, Л. Кавани)

«Виктор и Виктория» (1933, Р. Шюнцель)

«Город миллионов» (1925, A. Trotz)

«Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989, С. Спилберг)

«Олимпия» (1938, Л. Рифеншталь)

«Симфония большого города» (1927, В. Руттман)

«Хануссен» (1988, И. Сабо)

Вторая мировая и её последствия

«Бункер» (!980, Дж. Шефер)

«Германия – бледная мать» (1980, Х. Сандер-Брамс)

«Заговор» (2001, Ф. Пирсон)

«Зарубежный роман» (1948, Б. Уайлдер)

«Мнения сторон» (2001, И. Сабо)

«Операция „Валькирия“» (2008, Бр. Сингер)

«Розенштрассе» (2003, М. фон Тротта)

«Чтец» (2008, Ст. Долдри)

Два Берлина – восточный и западный

«Воздушный шар» (2018, М. Хербиг)

«Любовь за стеной» (2009, П. Тимм)

«Меморандум Квиллера» (1966, М. Андерсон)

«Мы дети станции Зоо» (1981, У. Эдель)

«Невинный» (1993, Дж. Шлезингер)

«Осьминожка» (1983, Дж. Глен)

«Похороны в Берлине» (1966, Г. Хэмилтон)

«Строшек» (1977, В. Херцог)

«Я – кролик» (1965, К. Метциг)

Столица объединённой Германии

«Берлин у моря» (2008, В. Эйслер)

«Воспитатели» (2004, Х. Вайнгартнер)

«Вся правда о мужчинах» (2009, П. Миддледитч)

«Евротур» (2004, Дж. Шеффер)

«Лето на балконе» (2005, А. Дрезен)

«Любовь втроём» (2008, Х. Штер)

«Чёртов Берлин» (2016, Фл. Готтшик)

«Эон Флакс» (2005, К. Кусама)

Галина Цесарская (Ганновер)

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