Путешествия >> Путешествия по Европе

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Лето – маленькая жизнь. Вместе с Темой и Алисой

На дворе июль, лето в самом разгаре. Впереди еще целых два его месяца! Что делать, если скучные прогулки надоели? Чем же еще можно заняться с детьми? У нас с Темой и Алисой всегда есть несколько интересных идей…

Волшебная природа. Вокруг нас растет огромное количество красивых и удивительных растений. Прогулка в парк может стать намного интереснее, если отправиться туда за экземплярами для домашнего гербария. Мы всегда рассказываем детям о тех растениях, которые нам встречаются, объясняем, какие цветы можно рвать, а какие занесены в Красную Книгу. Большая удача встретить заросшую клевером полянку – Алиса бросается искать четырехлистник, а брат ей в этом увлеченно помогает. Собранные на прогулке цветочки, засушив, можно оформить в красивые картины или, залив формочку эпоксидной смолой, сделать кулон или шарик, вот так необычно увековечив воспоминания о лете.

Хорошо, если рядом есть лес. Для ребенка лес – это что-то огромное и таинственное, таящее в себе чудеса и секреты. Отправляйтесь семьей на поиски ягод, изучайте муравейники, расскажите ребенку о деревьях и лесных обитателях. Артем и Алиса не проходят мимо ни одного пенька. Мы всегда стараемся посчитать все кольца. Малыши знают, что сколько колец на срезе пня – столько и лет дереву. Тонкие кольца говорят о холодных и засушливых годах, а более широкие – о теплых, с достаточным количеством дождей.

Цветные камешки. Как-то раз, вот так прогуливаясь, на одной из лужаек в траве мы с детьми нашли странный камень. На нем был нарисован маленький ангелочек. Находка нас удивила. Наверняка многим из вас тоже уже попадались на глаза разрисованные камни, лежащие на скамейках, у корней деревьев или просто у забора. Такие веселые камешки можно назвать трендом весны 2020. Что это, кто придумал и зачем? Однозначного ответа интернет не дает, версий много. Но все они сходятся в своей цели: выманить людей с детьми из своих четырех стен на прогулки в непростое время пандемии, отвлечь их от грустных мыслей и просто подарить радость и улыбки. Нам идея очень понравилась, и мы решили присоединиться к этому веселому действу. Рисовать дети просто обожают, а тут еще и не на привычном листе бумаги, а на камнях! Наш первый камешек – яркую божью коровку – мы оставили в одном из двориков под кустом ароматной лаванды. Алиса и Артем с нетерпением ждут, когда высохнут собранные нами новые камни, и они смогут их сначала разрисовать, а потом найти им «новый дом».

Воздушный змей. Уверены, что каждый запускал в детстве воздушного змея. Если нет, то почему не сделать это сейчас? Уверяем вас, это очень весело! В нашем парке есть холмик, на котором мы ловим ветер. С каким же восторгом дети бегут за хвостатым! Мы с мужем получаем не меньшее удовольствие от процесса, радуя также и принимающих рядом солнечные ванны отдыхающих. Вы знали, что первые воздушные змеи были изобретены очень давно, еще до нашей эры, в Китае? Сначала их изготавливали из бамбука и листьев растений, а потом из бамбука и шелка.

Босиком. Как вы, наверное, уже поняли, мы очень любим гулять, и вот в одну из прогулок в одном из уголков нашего города совершенно случайно мы обнаружили небольшой садик с длинной извилистой дорожкой, состоящей из участков разных фактур: бревна, опилки, кора дерева, камешки разной формы, песок, вода, трава и даже битое стекло! Мы дружно разулись и наслаждались необычным массажем стоп, прислушиваясь к новым ощущениям. Больше всего Теме понравился песок, а Алисе стеклышки. Это очень забавно, вот только после занозы доставали всей семьей. Маленькие и тоненькие, как колючки кактуса, почти все удалили сразу, но, думаю, все же будет лучше остаться в носочках тем, кто не привык к хождению босиком, или хотя бы прихватить с собой тоненький пинцет. Уверены, поблизости от вас наверняка есть такой садик – называется он Barfußpfad.

Семейный фотосет. В городском парке у нас есть любимое место, где каждый год в один и тот же день уже пятый год подряд мы устраиваем небольшую фотосессию. С Темиком договориться на фото пока тяжело, зато Алиса с удовольствием позирует, а потом все вместе дома с интересом смотрим, как мы изменились за это время, сравниваем, как подросли малыши. Намного оригинальнее будет, если надеть всем одинаковую одежду – так называемый Familylook стиль.

Вода, вода, кругом вода! Лето – самое лучшее время для игр с водой. В жаркий денек так хочется освежиться! Не знаем, откроются ли уже бассейны, но нам и без них развлечений хватит. Мы уже запускали в фонтане радиоуправляемую лодочку. Алиса с Темиком просто пищат от восторга, когда папа дает им в руки штурвал, и они сами направляют свой «корабль». Теперь хотим поплыть на теплоходе (уже все над этим работают) и переправиться через речку на пароме. А еще у нас припасен целый арсенал из водяных бомбочек и пистолетиков.

Дождь идет на улице ... мы идем гулять! А почему бы и нет? Алиса любит подставлять лицо падающим с неба каплям и ловить ладошками. Артик с удовольствием повторяет за сестрой. Прогулка под дождем под ярким зонтиком не только приносит огромную радость ребенку, но и чрезвычайно полезна – капли поглощают пыль и микробы, воздух очищается, становится свежо. А когда дождь закончится, можно надеть резиновые сапоги, штанишки, куртку и почувствовать себя самой настоящей Свинкой Пеппой и маленьким Джорджем, прыгая по глубоким грязным лужам.

Собираем витамины. Солнышко во дворе, а в саду тропинка... Все без исключения детишки любят ягоды и фрукты, тем интереснее для них увидеть, как те растут. Поучаствовать же в сборе вкусняшек самостоятельно – вот где восторг неописуемый! В первый день лета мы вместе с Тёмой и Алисой ездили собирать клубнику. Дети с радостью бегали со своими коробочками по полю между грядок, с интересом заглядывая под большие зеленые листья, ликуя, находя под ними красивые спелые ягоды. Дома, наевшись от пуза, они долго и восторженно рассказывали о том, как им понравилось и как бы скорее снова туда! Сезон сбора клубники заканчивается в начале июля. Если повезет, то можно еще успеть этим летом. Если нет, не беда, в специальных фруктовых садах можно самому собирать также малину (середина июня – конец июля), черешню (июнь – начало августа), сливу (конец июля – конец сентября), яблоки (середина августа – конец октября)... Просто наберите в поисковике в интернете, что вы хотите Selbstpflücken и, вооружившись любимой корзинкой, вперед!

А если вы зайдете на страничку сайта Mundraub, то узнаете, где можно собирать фрукты, овощи, травы и орехи совершенно бесплатно.

Помимо полезных вкусностей, в поля можно ехать еще и за цветами (Blumen Selberschneiden). Прихватите с собой садовые ножницы или нож и перчатки. Обычно на таких полях стоит ящичек для сбора денег (Vertrauenskasse) с указанной на нем ценой. Никто не проверяет, но только оплаченные цветы принесут счастье и радость!

Иван Купала. А кто из вас любит праздники так же, как любим их мы? В ночь с 6 на 7 июля отмечается день Ивана Купала – народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию. Через костер прыгать мы, конечно, не станем, но вот венки плести будем. Одна из самых главных традиций этого праздника – поиск цветка папоротника, который по легенде появляется в полночь и всего лишь на несколько секунд. Считалось, что с этим цветком можно найти любой, даже очень глубоко и хорошо спрятанный клад. Почему бы не превратить этот славный давний обычай в захватывающий квест для детей? Цветок можно сделать из бумаги или ткани, а потом отправиться на поиски заранее припрятанного сундучка с «сокровищами»? Такой праздник дети запомнят надолго!

Мыльные пузыри. Наши дети просто обожают мыльные пузыри, поэтому мы загорелись идеей сделать пузыри гигантские. Огромные-преогромные, в рост человека. Ну, как получится, в общем, чем больше, тем лучше. Для этого понадобится, если верить интернету, совсем немного: древки, веревка и мыльный раствор, изготавливаемый из средства для мытья посуды, глицерина и воды. Подробную инструкцию легко можно найти на Youtube, удовольствие всем членам семьи гарантировано. Алиса и Темик в восторге от обычных (у нас еще и электрическая машинка есть) пузыриков, представляю, каким счастьем для них будет увидеть и полопать такие большущие! Поэтому мы очень постараемся!

Рисунки мелом. А как давно вы рисовали мелом? Не на школьной доске? Или прыгали в классики? С детьми так просто и приятно снова окунуться в детство! Я не знаю, играли ли вы так в своем босоногом, но у нас была такая забава: один рисовал на асфальте цифру, а другой должен был превратить ее в рисунок, дополняя деталями. Например, из двойки выходили прекрасные лебеди, а из восьмерки, помню, делали открытку к 8 марта или матрешку. А можно превратить геометрические фигуры в животных или предмет. Круг – это цыпленок, квадрат – дом, к примеру. Или нарисовать дорожки, по которым можно ездить на самокатах или велосипедах, с остановками и парковочной зоной. Главное, возьмите с собой влажные салфетки, чтобы после протереть руки.

Занятий на лето великое множество – все и не переделать. Можно сходить на пикник в парк, пускать солнечных зайчиков, самим сделать мороженое, построить огромный замок из песка, соорудить шалаш, отправиться в поход, понаблюдать за облаками... Купите ребенку красивый блокнот, пускай в нем он ведет летний дневник, записывая туда самые интересные события. А какие у вас планы на лето? Надеемся, что коронавирус их не нарушит и всем удастся осуществить задуманное.

Говорят, что лето – это маленькая жизнь. Так пусть оно будет наполнено яркими позитивными эмоциями и оставит о себе фантастические воспоминания!

Янина Бошманн (Мёрс)

Читайте также: