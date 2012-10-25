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«Партнер» №7 (274) 2020г.

Бундеслига: «Вечно второй» стал первым

При чем здесь «вечно второй»? Уж не про «Баварию» ли это, «вечно первую»? Нет, конечно, это про ее тренера, Ханзи Флика.

Нет ничего более постоянного, чем временное.

Волею непредвиденных обстоятельств, почти случайно, и, как в тот момент казалось, ненадолго, Флик возглавил команду, которая занимала 4-е место и только что оглушительно проиграла «Айнтрахту» из Франкфурта – 1:5. После 1:5 старший тренер Нико Ковач остаться на должности никак не мог – этого не простила бы большая Бавария, та, которая без кавычек.

Поражение от «Айнтрахта» случилось 2 ноября, а уже 3-го Ханзи Флик принял бразды правления. Момент для рокировки тренеров был тот еще – следующим соперником «Баварии» была дортмундская «Боруссия», извечный главный раздражитель. Дебют тренера получился на славу – «шмели» были повергнуты со счетом 4:0, и руководство клуба решило не спешить с поиском какой-либо знаменитости на место Ковача, а дать шанс Флику. Изначально было договорено – только до конца сезона.

Совсем скоро, 24 февраля, поздравляя Флика с 55-летием, председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге подарил тренеру ручку, сказав такие слова: «Я надеюсь, что этой ручкой ты вскоре подпишешь контракт на постоянную работу главным тренером». Кто тогда мог подумать, что в бундеслиге будут сыграны еще всего два тура и грянет кризис, какого не было еще никогда?

Wirschaffendas!

Мир оцепенел от невиданной беды. Естественно, остановился и весь мировой футбол, если не считать «безбашенной» Беларуси. Немцы не играли два месяца и одну неделю. Разговоры о том, как и когда будет возобновлен сезон, шли долго, подготовка к возвращению футболистов на поле велась продуманно, с привлечением специалистов всех имеющих отношение к этому делу отраслей.

Когда-то, в 1954-м, 11 парней, победивших в финале чемпионата мира, вернули Германию в цивилизованный мир, и это сделало футбол для немцев чем-то вроде религии. Кому, как не Германии, было явить миру пример, как футбол может стать фактором выхода общества из карантинного кошмара?

Германия возобновила игры раньше всех и образцово провела концовку чемпионата. Кое-кто (Франция, Голландия, Бельгия) решил не искушать судьбу, большинство же потянулось за нами. На трибунах нет зрителей, и в целом интерес к чемпионату несколько ниже обычного, но сохранение традиции, взвешенное и мужественное поведение людей футбола в Германии, вернут всё на круги своя. У меня нет никаких сомнений на этот счёт.

Бундеслига после локдауна.

Девять туров, состоявшихся после вынужденного перерыва, подтвердили, что в Германии равных «Баварии» нет. В 2020-м году команда пока не проиграла ни одного матча, и вполне закономерно 16 июня, за два тура до окончания чемпионата, обеспечила себе восьмой подряд (всего – 29-й) чемпионский титул.

Хочу вставить два слова об одном из чемпионов, Кингсли Комане. Почему именно о нем, а не, например, о супер-бомбардире Роберте Левандовски?

13 июня Коману исполнилось 24 года, а он в общей сложности уже восьмикратный чемпион трёх разных стран – дважды Франции с ПСЖ, один раз Италии с «Ювентусом» и пять раз Германии понятно с кем. Кингсли за всю свою клубную карьеру вместе с командами не знал никакого места, кроме первого!

Дортмундская «Боруссия» подтвердила реноме «наследного принца». Чтобы составить конкуренцию чемпиону, «шмелям» не хватает чемпионской ментальности. Состав «Боруссии» по именам не уступит баварскому, но стабильного качества игры нет. Не случайно команда проиграла оба очных поединка чемпиону.

«Лейпциг» при Юлиане Нагельсманне качественно прибавил. В чем это выразилось, - спросите вы, – были третьими и остались там же? А вспомните-ка, как выглядит «Лейпциг» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – разве это не другое качество?

Ханзи Флику предстоит, возможно, совершить и другие подвиги: «Бавария» вышла в финал Кубка Германии и продолжает свой путь в Лиге чемпионов. Чем черт не шутит, взять да и выиграть в год своего дебюта всё подряд!

УЕФА принял окончательное решение.

Лига чемпионов и Лига Европы были прерваны на стадии 1/8 финала, причём часть команд завершила эту стадию, а часть успела провести только по одной игре из двух. Этап 1/8 принято завершить так: 5 августа состоятся ответные игры в Лиге Европы, а 7-8 августа – в Лиге чемпионов. Локация ответных игр 1/8 финала будет названа позже.

Далее восемь команд Лиги чемпионов соберутся в Лиссабоне, где разыграют Кубок по системе с выбыванием, начиная с 12 августа, причём все противостояния будут состоять из одного матча. Финал Лиги чемпионов запланирован на 23 августа.

Восьмёрка претендентов на победу в Лиге Европы по такой же системе сыграет, начиная с 10 августа, в четырёх городах Северного Рейна-Вестфалии, финал будет 21 августа в Кёльне.

Жеребьёвки обоих турниров состоятся 10 июля. Решение о том, будут ли допущены зрители на трибуны, УЕФА объявит не ранее середины июля.

В следующем сезоне в квалификации европейских турниров пары сыграют по одной игре, групповые турниры начнутся 20 октября, т.е. на месяц позже обычного, а закончатся в начале декабря, так что участникам Лиги чемпионов предстоит много напряжённых недель осенью этого года.

В следующем номере я расскажу, как завершились чемпионаты в других странах, сумеют ли все закончить так же благополучно, как Германия.

В России, к примеру, первая же после локдауна игра, «Сочи» - «Ростов», закончилась скандально. У шестерых игроков «Ростова» тест на коронавирус оказался положительным, всю команду посадили на карантин, а соперник отказался перенести игру на другой день. В результате «Ростов» был представлен командой из 17-летних пацанов, и счет игры – 10:1.

Александр Кротов (Эссен)

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