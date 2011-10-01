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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Семья >> Семейное право
«Партнер» №7 (274) 2020г.

Внешний раздел пенсионных накоплений при разводе

Уравнивание пенсионных накоплений производится в ходе бракоразводной процедуры, как правило, одновременно с разделом совместного имущества, прав на детей, определением размера и порядка выплаты алиментов.

 

Раздел пенсионных накоплений – это процедура уравнивания пенсионных отчислений между разводящимися супругами. Другими словами, все взносы, выплаченные бывшими мужем и женой или одним из них в пенсионную страховку, делятся пополам. На практике это обозначает, что по достижении пенсионного возраста и супруг, не имевший самостоятельного дохода, и работавший супруг получат равные по размеру пенсии. Пенсионные взносы измеряются в пенсионных баллах (Entgeltpunkte). Эти баллы сравнивают и часть переносят на пенсионный счет супруга, который делал в период брака меньшие отчисления. Такое правило установлено нормами Гражданского кодекса Германии и Законом об уравнивании пенсионных накоплений (Versorgungsausgleichsgesetz).

 

Женщины находятся в неравном положении. Во многих семейных парах мужчина, в качестве основного кормильца, получает более высокую пенсию, чем его жена, которая, обычно, имеет длительные периоды нетрудоспособности и отпуска по присмотру за детьми. Федеральный конституционный суд вынес 26 мая 2020 года решение о внешнем разделе пенсионных отчислений (Externe Teilung). Судом было установлено, что в определенных случаях женщины систематически оказываются в невыгодном положении при расчете своих требований. Речь идет о внешнем разделении производственных пенсий (Betriebsrente).

 

Внешнее разделение производственных пенсий. До 2009 года права на производственную пенсию распределялись посредством обязательного пенсионного страхования. Законодательный орган затем изменил эту процедуру и ввел правило, что следует разделять пенсионные схемы компаний на основе базового капитала вместо деления ранее приобретенной пенсионной стоимости (баллов).

 

Таким образом, в отличие от всех других пенсионных накоплений, женщина не получает автоматически компенсацию от производственного пенсионного фонда. Пенсионные претензии супруги могут, например, перенаправляться в другой пенсионный фонд, даже против воли женщины.

Это объясняется тем, что работодатель должен будет выплатить производственную пенсию бывшему партнеру работника (плательщика отчислений). Для работодателя это невыгодно и связано с дополнительными затратами. Поэтому работодатель передает полагающуюся компенсацию другому пенсионному фонду, что называется «внешним разделением».

 

Потеря части пенсионных накоплений при внешнем разделении. В итоге при передаче пенсионных отчислений в иной пенсионный фонд часто происходят значительные потери денежных средств. На практике, например, из-за изменений процентных ставок, супруг передает половину своих пенсионных баллов, как требует закон, но выплачивается женщине только часть от них. Сумма потерь может составлять несколько сотен евро в месяц. Это относится к профессиональным пенсионным правам из прямого обязательства или резервного фонда, при условии, что их капитал не превышает потолок взносов (2020 год - 82 800 евро).

 

Высший земельный суд города Хамм (OLG Hamm) посчитал это неконституционным. Поэтому судьи приостановили один из рассматриваемых бракоразводных процессов. Они направили предложение о рассмотрении законности параграфа 17 Закона об уравнивании пенсионных накоплений в Федеральный конституционный суд.

 

Параграф 17 (VersAusglG) уже давно подвергается критике, так как его нормы применяются примерно в каждом 20-м разводе. Судьи Земельного суда предполагают, что в период с 2009 по 2017 год по меньшей мере 90 % всех разведенных пар с внешним разделением производственных пенсий имели негативные финансовые последствия.

 

Заключение. Возможность разделения производственных пенсий в случае развода путем внешнего разделения между супругами не нарушает Основной закон. Но суды по семейным делам должны были обеспечивать справедливое распределение пенсионных накоплений, чтобы женщины не находились в неблагоприятном положении при расчете их требований.

Таким образом, суд решил снять нагрузку с пенсионной схемы компаний. После вынесения этого судебного решения уравнивание пенсионных накоплений производственных пенсий будет более справедливым.

Для этого суды должны определить величину компенсации при установлении права на перенос накоплений в другой пенсионный фонд, чтобы лицо, имеющее право на компенсацию, не ощутило неадекватное сокращение размера своих пенсионных прав. Пенсионер должен иметь возможность избежать возникающего бремени, имея возможность выбирать внутреннее разделение.

 

В ходе бракоразводной процедуры следует обратить особое внимание на справедливое уравнивание пенсионных накоплений. При участии в разводе только одного адвоката, который представляет более обеспеченного супруга, следует и другой стороне прибегнуть к помощи собственного правозащитника.

 

Автор, основатель Коллегии адвокатов Кримханд, более 10 лет осуществляет защиту клиентов в бракоразводных процессах.

 

Адвокат Вадим Кримзанд (Дортмунд)

 

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