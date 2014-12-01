Анонсы июльского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



Нам на всех нужна одна победа

Германия переживала в эти месяцы серьёзное падение экономики. Пакет мер Konjunkturpaket, принятый правительством ФРГ, должен помочь преодолеть экономические последствия коронакризиса… Konjunkturpaket предусматривает меры поддержки компаний, уровень продаж которых упал по меньшей мере на 60% в апреле и мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В зависимости от объема продаж, в период с июня по август покрывается до 80% постоянных расходов. Максимальная сумма финансирования составляет 9 000 и 15 000 евро для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей с числом занятых до пяти или до десяти человек… А.Кротов Читать полностью >>



Германия начинает выходить из кризиса

«Рискнем сделать прогноз: для немецкой экономики худшее позади, обвал ВВП закончился, дно достигнуто, как раз сейчас начинается подъем, который осенью, скорее всего, ускорится». Жизнь в Германии после снятия большинства карантинных ограничений, кажется, на удивление быстро вернулась на круги своя: на торговых улицах больших городов вновь полно народу, множество людей, как и прежде, сидит в своих любимых ресторанах, кафе и пивных садах, по автобанам бесчисленные грузовики как ни в чем не бывало везут всевозможные товары, повсюду видны подъемные краны и что-то строится… Для немецкой экономики худшее позади. Решающий импульс экономике должно дать внутреннее потребление... Курс Консалтинг Читать полностью >>



Новые правила еврейского переселения



В целом можно считать эти новшества оправданными и удачными, в особенности при взгляде на многие разделённые семьи. Правила иммиграция еврейских переселенцев из бывшего СССР в Германию претерпели важные, позитивные изменения. Заявление или повторное заявление о приёме в Германию в рамках еврейского переселения лиц старше 60 лет приобрело новые перспективы. Практика приёма последующих лет покажет реальное правовое применение этой новеллы ведомством приёма еврейских переселенцев... Т.Пуэ Читать полностью >>



Смартфоном по вирусу!?

Сама идея использовать смартфон в борьбе с эпидемией – естественна, ибо именно смартфоны объединяют всех нас в сеть, связывают каждого с каждым, со всеми и, при необходимости, с некими центральными властями. 16 июня появилось созданное по поручению правительства общегерманское приложение Corona-Warn-App от Института Роберта Коха (RKI) – ведущей в Германии организации по борьбе с эпидемией. Разработчиками являются Telekom и SAP, исходный код его выложен в открытый доступ для специалистов. Уже сейчас можно достаточно уверенно сказать, что оно, во-первых, возникло слишком поздно, и, во-вторых, не является ни в коем случае неким спасательным кругом для пораженного общества... С. Мучник Читать полностью >>



Насколько мир близок к вакцине против коронавируса?



Велика надежда, что прививка покончит с COVID-19. Все гадают, когда она будет. А если будет, то сначала в каких странах и в каком количестве? У России, США и ЕС разный подход. По данным ВОЗ, сейчас в мире зарегистрировано 10 вакцин против SARS-CoV2, которые находятся на стадии клинических испытаний (испытываются на людях) и 126 – на стадии доклинических (испытываются на животных). В этом месяце пройдут испытания на последней, третьей клинической стадии экспериментальные вакцины Oxford-AstraZeneca (Великобритания), двух китайских фирмы Sinovac Biotech и CanSino Biologics , а также Moderna Inc (США)... А. Иванов Читать полностью >>



Kurzarbeit: выход или тупик?

Несколько дней тому назад мы с коллегами отправились пообедать в открывшийся, наконец, после отмены корона-ограничений престижный греческий ресторан Artemis, куда в «докоронную» эпоху часто захаживали полакомиться средиземноморской кухней. Одни, кроме прочего, решили заказать сувла́ки, а другие – муса́ку. Каково же было наше удивление, когда хозяин ресторана персонально принёс нам извинение за то, что стоящую в меню мусаку подать нам, к сожалению, не могут, поскольку повар, специализирующийся на этом блюде, находится на Kurzarbeit, а другие повара не настолько виртуозны в приготовлении этого кушанья… Между государственной помощью и оборотом… Есть ли золотая середина? Э. Мармер

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NRW-Soforthilfe – повод для эйфории?

Эпидемия COVID-19 и сопутствующие ей ограничения особенно осложнили положение частных предпринимателей, поскольку они не имеют право на пособие Kurzarbeitergeld. В этой связи с конца марта не утихали страсти вокруг программы помощи NRW-Soforthilfe. При этом допустимая величина зарплаты не уточнялась, что сразу вызвало множество вопросов. Увы, через неделю после начала подачи заявлений, а именно 1 апреля, поводов для эйфории стало меньше. Условия назначения помощи изменились, и она уже предназначалась исключительно для покрытия производственных нужд. В результате, самозанятые, которые не обременены такими расходами, оказались вообще без какой-либо поддержки... К.Фараджев Читать полностью >>



Шведский аргумент

Швеция, как известно, не объявляла карантин. Высокий уровень заболеваемости и особенно смертельных исходов указывает на то, что шведская либеральная модель оказалась все-таки несостоятельной. В начале июня главный вирусолог страны Андерс Тегнелл признал наличие просчетов. Он считает, что в будущем, в случае повторения подобной пандемии, надо будет выбрать некую промежуточную модель – между прежней шведской и моделью остальных стран. А пока что страны ЕС в середине июня открыли внутренние границы, однако из-за высокого уровня заболеваемости в Швеции границы с ней остаются закрыты… Ю. Одессер Читать полностью >>





Лето – это маленькая жизнь

«На дворе июль, лето в самом разгаре. Впереди еще целых два его месяца! Что делать, если скучные прогулки надоели? Чем же еще можно заняться с детьми? У нас с Темой и Алисой всегда есть несколько интересных идей… Как-то раз, прогуливаясь, на одной из лужаек в траве мы с детьми нашли странный камень. На нем был нарисован маленький ангелочек. Находка нас очень удивила. Что это, кто придумал и зачем? Однозначного ответа интернет не дает, версий много. Но все они сходятся в одном своей целью: выманить людей с детьми из своих четырех стен на прогулки в непростое время пандемии, отвлечь их от грустных мыслей и просто подарить радость и улыбки. Рисовать дети просто обожают, а тут еще и не на привычном листе бумаги, а на камнях... Я. Бошманн

Высшее образование онлайн. Инструменты для онлайн-обучения

Мне кажется, что основными достоинствами дистанционного обучения является в первую очередь экономия времени (нет необходимости каждый день добираться до университета и обратно), а также гибкость графика (чтобы прослушать лекцию в записи, можно выбрать любое подходящее для этого время). Кроме того, студенты регулярнее и охотнее посещают онлайн уроки, тщательнее к ним готовятся, т.к. в Zoom нет возможности спрятаться за спину соседа, и все участвуют в обсуждениях на равных условиях, и исходя из этого активнее участвуют в дискуссиях… Инструменты для онлайн-обучения: как выбрать? Е. Панфилова Читать полностью >>



Космический батут

30 мая ракета «Falcon 9» компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту первый американский частный космический корабль «Crew Dragon» с двумя астронавтами. На следующий день они пристыковались к МКС. Это не просто очередной полет к станции, это начало нового этапа космонавтики. Наверное, никакая область техники не проявляет такого консерватизма, как советское/российское космическое ракетостроение. Вслед за стремительными прорывами и небывалыми достижениями последовали многие десятилетия без видимых технических достижений. Обзор последних достижений космонавтики... С. Мучник



Стэнли Фишер – легендарный глава Банка Израиля

Существует такая легенда: в конце 2004 года в США проходила конференция, посвященная трудностям в экономике Израиля, на которой присутствовал и Стэнли Фишер, занимавший в то время пост вице-президента Citigroup.. В перерыве заседания к нему подошел посол Израиля в США Дан Гилерман и полушутя, полусерьезно спросил: «Могли бы вы, г-н Фишер, помочь нашей стране в подъеме ее экономики и возглавить Банк Израиля?» Фишер, словно был готов к этому вопросу, немедля ответил: «Предварительно я должен посоветоваться с женой», а уже через полтора часа Фишер сообщил послу: «Я согласен работать в Израильском банке»… Финансовый гений в эпоху кризисов... С.Шпигель Читать полностью >>



О расовой дискриминации в Америке

Рабство в США отменено 150 лет назад. Почему же афроамериканцы до сих пор чувствуют себя угнетенными? …Прогресс и компьютерная революция означали, что главный путь к успеху лежит через образование. Спрос на высшее образование усилился. Цены на него внезапно поползли вверх, обгоняя инфляцию в несколько раз. Белые могли финансировать обучение своих детей из накоплений, включая ссуды под залог недвижимости. У черных же такой возможности почти не было: во-первых, у них находилось гораздо меньше недвижимости в собственности, а во-вторых, она была и остается расположена в «плохих» районах и хуже растет в цене… К вопросу о протестах в Америке... М. Симбирский Читать полностью >>

Он поймал коменданта Освенцима

В конце апреля 1945 года англичане собрали следственную группу для поиска, поимки и предания суду немецких военных преступников. В эту группу в должности следователя был включен капитан Ханнс Александeр. У него не было юридического образования, не было опыта следственной работы. Но была решительность, ненависть к врагу и жажда мести. Он стал одним из лучших специалистов по обнаружению высокопоставленных нацистских военных преступников. Немецкий еврей, британский офицер, он арестовал бывшего нацистского гауляйтера Люксембурга Густава Симона и одного из самых страшных нацистских преступников – коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса... И. Парасюк



Вестфалия: маршруты выходного дня

Уйти от городской суеты, насладиться пением птиц, журчанием горной реки или спокойствием озерной глади – что может быть проще?! Уж чем – чем, а природой Бог Германию не обделил. Sauerland с его горными и скальными массивами, шикарными хвойными и смешанными лесами, пещерами и великолепными озерами – пожалуй, самое любимое место семейных прогулок. На официальном сайте региона можно найти множество вариантов пешеходных и велосипедных маршрутов различной протяженности и уровней сложности… Недальние путешествия и примечательные места рядом... И. Мороз

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