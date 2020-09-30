Общество >> Право

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Изменения законодательства Германии в июне, июле 2020

Коронавирусный кризис продолжает влиять на все сферы жизни страны. Не удивительно, что большинство законодательных изменений последних месяцев было направлено на нормализацию жизни и на оздоровление немецкой экономики. Самые важные изменения освещены в отдельных публикациях журнала Партнёр (см. статьи «Курс Консалтинг» и А. Кротова) В данном обзоре обратим внимание на другие, не менее важные, правовые изменения, произошедшие и ожидаемые в июне-июле 2020 года: на пенсии, трудовое законодательство, налогообложение, права потребителей и некоторые законопроекты.

Временное снижение НДС. Пакет мер стимулирования (Corona-Konjunkturpaket) федерального правительства предусматривает временное снижение налога на добавленную стоимость (НДС) с 19 до 16 % и с 7 до 5 % для товаров и услуг. Снижение вступит в силу 1 июля 2020 года и будет применяться в течение шести месяцев. Правительство создает стимулы для увеличения потребления, полагая, что компании будут передавать сниженные налоги потребителям в виде более дешевых продуктов.

Сроки подачи налоговой декларации (Steuererklärung). Налоговые декларации за 2019 год должны быть поданы в налоговые инспекции (Finanzamt) до 31 июля 2020 года. Этот крайний срок применяется к облагаемым налогами работникам, работающим не по найму, студентам и пенсионерам, которые заполняют свои налоговые декларации без консультанта, используя онлайн приложения, налоговую программу или письменно.

Пенсии. Продолжаетсяувеличение пенсионного размера выплат. Пенсии на востоке поднимают до 97,2 процента от размера на западе. Разрыв должен быть ликвидирован к 2024 году. Пенсионные доходы (Altersbezüge) увеличиваются на 3,45% в западных землях и на 4,2% в восточных землях Германии. Таким образом, стандартная пенсия (Standardrente) составит 1538,55 евро в месяц на западе (на 51,37 евро больше, чем в предыдущем году) и 1495,35 евро на востоке (на 60,30 евро больше, чем в предыдущем году).

Заметно увеличенный размер пенсии пенсионеры увидят на своих счетах с 1 июля 2020 года. Те, кто вышел на пенсию в марте 2004 года или ранее, должны были получить скорректированную пенсию уже в конце июня. Если пенсия начала выплачиваться в апреле 2004 года или позже, то прибавку должны начислить до конца июля. Оплата производится автоматически.

Пенсионные выплаты растут также для фермеров-пенсионеров. С июля 2020 года выплаты увеличатся в старых землях на 15,79 евро и в новых – на 15,32 евро. В то же время меняются и размер выплат для лиц, имеющих право на уход. Для таких категорий лиц, как например, жертвы войны или насилия, пенсионные выплаты увеличиваются на 3,45% с 1 июля 2020 года.

Облегченный доступ к социальной помощи продлен. До 30.09.2020 года можно оформить в упрощенном порядке социальные пособия, такие как: базовое пособие по безработице для соискателей работы, в случае частичной потери трудоспособности, помощь в получении средств к существованию и обеспечению базовой безопасности в пожилом возрасте.

Система помощи при поворотах грузовых машин. Для длинных грузовиков (длиной от 18,75 до 25,25 метра) с 1 июля 2020 года становится обязательным наличие мигающих боковых габаритных огней и системы помощи на поворотах. Электронные помощники поворота помогут предотвратить серьезные аварии на перекрестках с велосипедистами. Существующим транспортным средствам дают время на модернизацию, до 1 июля 2022 года.

Будет откорректирована плата за теле- и радиовещание. Вклад в вещание должен увеличиться на 86 центов. На своей конференции 17 июня 2020 года главы правительств федеральных земель приняли решение о Первом государственном договоре об изменении средств массовой информации. Федеральные земли последовали рекомендациям независимой комиссии по определению финансовых потребностей общественных вещателей (KEF), которая предложила корректировку взноса с 01.01.2021 до 18,36 евро. Изменения вступят в силу в 2021 году, если все 16 земель ратифицируют договор к концу года.

Реформа налога на транспортные средства. Федеральное правительство приняло 12 июня 2020 года законопроект о внесении изменений в Закон о налоге на автотранспортные средства. Проект реализует меры, предусмотренные программой защиты климата на период до 2030 года и пакетом экономических и будущих решений. Чтобы обеспечить более сильный стимул для покупки транспортных средств с более низким уровнем выбросов, с 1 января 2021 года будет введено постепенное повышение налоговых ставок для новых регистраций автомобилей: чем выше значение CO2, тем выше налоговая ставка. Ставка налога увеличивается с 2 евро за г/км на уровне 1 (более 95 г/км до 115 г/км) до 4 евро за г/км на уровне 6 (более 195 г/км). Предусмотрено освобождение от налога для первичных льготных регистраций и модернизации автотранспорта до 31 декабря 2025 года. Поэтому в ближайшие несколько лет будет очень привлекательно перейти на экологически чистые электромобили. Для впервые зарегистрированных автомобилей в период с 12 июня 2020 года по 31 декабря 2024 года предусмотрены налоговые льготы в размере 30 евро в год в течение максимум пяти лет. Малые и средние компании освобождаются от налоговой нагрузки на легкие коммерческие автомобили весом до 3,5 тонн.

Заработок безработных. Политики призывают к новым правилам о дополнительном заработке безработных. Сегодня правила предусматривают, что при доходах от 101 до 1000 евро в месяц с получателя пособия удерживаются 80 процентов, а при доходах от 1001 до 1200 евро – 90 процентов. Бундесрат предложил увеличить предельную сумму, начиная с которой удерживают часть дохода получателя пособия по безработице. Таким образом хотят повысить стимул к работе безработных.

Обзор подготовил Юрген Франк (Дортмунд)