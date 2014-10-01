Общество >> Отпуск

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Есть ли надежда на летние каникулы. Часть 2

В майском номере журнала «Партнёр» была опубликована статья «Есть ли надежда на летние каникулы?» Она заканчивалась призывом: «Думайте сами, решайте сами...».

Прошло два месяца. И этот призыв по-прежнему актуален. Причем, с акцентом на слово «САМИ».

3 июня министр иностранных дел Германии Хайко Маас объявил, что с 15 июня будет отменено глобальное предупреждение (предостережение!) о поездках за границу. Речь идет о 26-ти странах Евросоюза плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн, а также покинувшая ЕС Великобритания.

Что и произошло за одним исключением – нельзя будет ехать в Швецию. А еще в Испанию и Финляндию, но это уже по их «вине» – эти две страны не сняли запрет на въезд отдыхающих с 15 июня.

Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка…

Нет, господа хорошие, это не сон, а явь!

Если верить СМИ (а почему им не верить, если хочется?), председатель правительства Балеарских островов Франсина Арменгол, выступая в Пальма-де-Майорке 9 июня, заявила о так называемом пилотном проекте, для которого выбрана Германия. Это значит, что власти Балеарских островов хотят, чтобы с 15 июня на Майорку, Ибицу и т.д. могли приехать до 10 900 туристов из Германии. При этом отдыхающие должны оставаться на островах не менее пяти (!) дней, зато не будут проходить двухнедельный карантин.

Почему же выбрана Германия? А по двум, «очевидным» для Франсины Арменгол причинам: «Германия является страной, из которой к нам едет большинство отдыхающих, и эпидемиологические цифры являются очень похожими на наши».

Если с первой причиной нельзя не согласиться, то вторая вызывает некоторые сомнения. Ибо Майорка, как ни крути, это всё-таки Испания, а «эпидемиологические цифры» Германии и Испании весьма разнятся.

И еще. В Испании принят документ, регулирующий жизнь страны в условиях «новой нормальности». Майорка, повторюсь, – это Испания, и надо полагать, что «новая нормальность» касается и ее. В документе также прописано «бессрочное требование использования масок для защиты органов дыхания».

Маски необходимо будет носить и в закрытых помещениях, и на открытом воздухе в случае, если нет возможности обеспечить расстояние в полтора метра между людьми. За нарушение этого правила – штраф 100 евро.

Попробуйте сосчитать, сколько раз вы нарушите это правило?

Любопытная информация поступила от правительства Кипра.

Правительство Кипра сообщило, что c 9 июня туристы из Германии могут приезжать на Кипр без карантина. Перед въездом в страну они должны пройти тест на коронавирус.

Всё замечательно, но... Если туристы или другие путешественники «подхватят» коронавирусную инфекцию во время своего пребывания на Кипре, правительство островной республики покроет расходы на лечение.

Значит, всё-таки возможность заболеть существует... И потом, расходы на лечение – это хорошо. А на жилье? На питание? На обратную дорогу? А для мужа (жены), который (которая) не захочет оставить свою заболевшую половинку?

Неохота (да и стоит ли?) ехать в отпуск, чтобы задавать такие вопросы, отвечать на них и вообще об этом думать

В Греции есть всё.

Всё для прекрасного отдыха. Говорю без малейшей иронии – я обожаю Грецию. НО... С 15 июня Греция открывает авиасообщение с 29 странами. В Афины и Салоники авиарейсами могут прибыть туристы из Германии, Дании, стран Балтии, Новой Зеландии, Японии и еще ряда стран. По прибытии будет проводиться выборочное тестирование на коронавирус.

B Германии в течение суток 9 – 10 июня органы здравоохранения сообщили о 318 новых случаях заражения коронавирусом. Не забудем и о ситуации в других стрaнах. Taк eсть ли гарантия, что кто-то из прибывших в Грецию туристов не станет источником новой вспышки коронавируса. Ведь выборочное тестирование – это ВЫБОРОЧНОЕ.

А что происходит у наших соседей – австрийцев?

Министр туризма Австрии Элизабет Кёстингер в интервью газетам медиа-группы Funke заявила: «Мы видим, что ситуация значительно улучшилась. Мы хотим как можно быстрее открыть границы с соседними странами, которые столь же успешны, как и Австрия, в борьбе с коронавирусом. Защита и здоровье людей имеют первостепенное значение».

С 16 июня Австрия снова разрешит поездки в большинство европейских стран, включая Италию, но для Ломбардии, особенно пострадавшего региона на севере Италии, частичное предупреждение о поездках по-прежнему действует.

Швеция, Великобритания, Португалия и пока Испания из списка стран, разрешенных к путешествиям, исключены. (Включены ли в этот запрет испанские Балеары, не упоминается.)

Не нужен мне берег турецкий?

Так это в песне. A не здесь и не сейчас!

Еще в 70-х годах прошлого века немцы открыли для себя Турцию с ее песчаными пляжами, теплым климатом, низкими ценами и гостеприимными хозяевами. Говорят, что способствовали этому турки, приехавшие в ФРГ на заработки и приглашавшие в гости к себе на родину немецких приятелей и знакомых. С тех пор из стран за пределами Европейского Союза именно Турция стала излюбленным местом отдыха немцев.

Увы – сегодня Турция входит в число более чем 160 стран, для которых действует «предупреждение о поездках» до 31 августа.

Возможно, для той или иной страны будут сделаны какие-то исключения, принимая во внимание рост числа инфицированных, качество здравоохранения, возможности тестирования, правила гигиены и ограничения на въезд из стран, серьезно затронутых пандемией. Поживем – увидим!

И «вишенка на торте»…

15 июня на ресурсе FOCUS появилась статья «Urlaub in Corona-Zeiten: Was die Krankenversicherung zahlt – und wo Sie selber haften» «Каникулы во времена коронавируса: что оплачивает медицинская страховка и где несете ответственность вы». С этой большой по объему статьей можно (и по-моему, нужно!) ознакомиться. Буквально несколько цитат:

«Тест на коронавирус будет включен в страховку, если вы находились в непосредственной близости от инфицированных людей или в зоне риска, и у вас есть симптомы заболевания. Если тестпроводится в качестве простой меры предосторожности, вы должны oплатить его самостоятельно – цена может составлять от 150 до 300 евро».

«Что, если я вдруг застряну за границей? Возвратный транспорт может иметь место, если он «необходим с медицинской точки зрения», что подтверждено врачом».

«Случаи, связанные с пандемией, могут исключаться из медицинского страхования. Страховка работает, если во время отпуска вы сломаете ногу, но в случае возможной коронавирусной инфекции вам придется самостоятельно оплачивать лечение, например, искусственную вентиляцию легких».

При поездках в те самые 160 стран, где действует «предупреждение» о путешествиях, медицинское страхование часто не работает. А среди этих стран наши любимые направления – Турция, Египет и Тунис.

Даже эта короткая информация у меня, потенциального туриста, вызывает множество вопросов:

Надумай турист сделать тест, кто засвидетельствует, что он был в зоне риска?

Какой врач подтвердит, что туристу надо домой «с медицинской точки зрения»? Местный? Где его искать?

Самостоятельно оплачивать лечение? Когда? До того? После? А туриста вообще будут лечить? Понимая, что астрономические суммы за ИВЛ, к примеру, страховка не покроет? И так далее, и так далее.

A может быть, выход в том, о чем пойдет речь далее?

В гостях хорошо, а дома лучше...

Онлайн-исследование Sinus-Instituts в сотрудничестве с YouGov показало, что 30 % немцев, принявших участие в опросе, готовы следовaть принципу «береженого бог бережет» и от отдыха на морском побережье отказаться.

Eще 30 % опрошенных хотели бы всё-таки провести свой отпуск на берегу теплых морей в Италии, Испании, Греции...

А 40 % респондентов высказались в пользу... немецкой Балтики, прекрасного, но холодного Ostsee. Причем, именно в Германии. Или Северного моря, и тоже в Германии.

Почему? А потому...

Разумеется, у каждого свои резоны на сей счет. Но есть и один общий. В интервью «Bild am Sonntag» министр иностранных дел Хайко Маас предупредил: «Тот, кто заразится во время отпуска, не может предполагать, что мы вернем его в Германию. Конечно, наши зарубежные представительства всегда готовы оказать консульскую поддержку в чрезвычайных ситуациях. Но федеральное правительство не сможет снова отправлять самолеты летом, чтобы доставить немецких отдыхающих домой».

В «переводе» на разговорный язык это значит: «Дорогие мои сограждане. Когда неожиданно начался коронавирусный кошмар, ни вы, ни мы не были к нему готовы. Это, что ни говори, было неожиданностью для большинства из нас. Немецкое правительство сделало всё возможное и невозможное, не считаясь ни с какими трудностями, чтобы вернуть вас всех на родину.

Сегодня вы в полной мере владеете ситуацией. У вас есть выбор. И он не за нами, а за вами».

Иначе говоря: думайте САМИ, решайте САМИ!

P.S. Увы… праздник во время отпуска в этом году «вероятно, будет иметь мало общего с тем праздником, который вы знаете». Oграничения можно ожидать повсюду: на пляжах, в ресторанах... Поэтому отдыхающим рекомендуется получить информацию заранее. Федеральное министерство иностранных дел предоставляет информацию о ситуации в отдельных странах.

Подробную информацию о том, что ожидает отпускников в европейских странах.

О. Нахт (Дортмунд)





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