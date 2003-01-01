Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Насколько мир близок к вакцине против коронавируса?

Основная задача любой вакцины – вызвать в организме иммунный ответ. Все разрабатываемые вакцины можно разделить на три вида: на основе ослабленного вируса, инактивированные вакцины с убитым антигеном и вакцины, при разработке которых используется генная инженерия (векторные, ДНК-вакцины, РНК-вакцины и т.п.). Первые два типа хорошо известны, их достоинства и недостатки хорошо изучены, в отличие от вакцин на основе генной инженерии.

По данным ВОЗ, сейчас в мире зарегистрировано 10 вакцин против SARS-CoV2, которые находятся на стадии клинических испытаний (испытываются на людях) и 126 – на стадии доклинических (испытываются на животных). В этом месяце пройдут испытания на последней, третьей клинической стадии экспериментальные вакцины Oxford-AstraZeneca (Великобритания), двух китайских фирмы Sinovac Biotech и CanSino Biologics , а также Moderna Inc (США). Первые две стадии клинических испытаний – оценка безопасности и необходимой дозировки на небольшом количестве людей и проверка относительно большого числа людей разных возрастных групп – эти вакцины успешно прошли, за исключением Oxford-AstraZeneca, где этапы 2 и 3 совмещены.

Oxford-AstraZeneca – это крупнейший в Великобритании проект вакцины против COVID-19. Вакцина, разработанная в Оксфордском университете, производится британским фармацевтическим гигантом AstraZeneca и относится к генно-инженерным. Первая стадия клинических испытаний вакцины с сотнями добровольцев, проведенная учеными в апреле, показала хорошие результаты. Количество участников потом было увеличено до 10 тысяч. В этом месяце пройдут испытания в Бразилии, первой стране за пределами Великобритании, которая примет участие в исследовании. Руководство AstraZeneca заявило, что если испытания окажутся успешными, то к концу года может быть сделано 100 млн доз вакцины. Компания AstraZeneca взяла на себя обязательство массового производства вакцины до того, как она окажется эффективной, что является необычным шагом, призванным сократить длительные сроки производства.

Европейский альянс, возглавляемый Германией, Францией, Италией и Нидерландами, уже заключил соглашение с AstraZeneca на поставку 400 млн доз вакцины Covid-19.

Вакцина китайской компании CanSino Biologics разработана на основе аденовируса. Уже на первой стадии клинических испытаний она оказалась безопасной и обладающей защитным эффектом от SARS-CoV-2 у большинства добровольцев. Фирма первой в мире провела второй этап клинических испытаний, который также оказался успешным.

Вакцина mRNA-1273 разработана совместно Национальным институтом здравоохранения США (NIH) и компанией Moderna Inc. Благодаря вакцине, клетки человека создают чужеродный белок, который предупреждает иммунную систему и помогает организму распознавать проникновение вируса. Испытания на грызунах показали, что даже однократное введение препарата вызывало мощный ответ нейтрализующих антител, причем не наблюдалось признаков токсичности вакцины. Обнадежили и результаты первого этапа клинических испытаний – размножение вируса было остановлено. Это является ключевым требованием для эффективной вакцины. Компания заявила, что завершила регистрацию 300 молодых людей на втором этапе тестирования и начала изучать, как реагируют на вакцину пожилые люди. Фирма уже располагает достаточным количеством доз для заключительных клинических испытаний.

Немецкая BioNTech стала первой европейской компанией, которая завершила первый этап клинических испытаний вакцины. Разработки ведутся в сотрудничестве с американской компанией Pfizer и китайской Fosun Pharma. Исследования начались в апреле в Германии, а в мае – в США. Следует отметить, что параллельно тестируется 4 кандидата на вакцины на основе матричной РНК. При разработке всех этих вакцин применялись методы генной инженерии.

Вакцины, разработанные в Китае фирмами Sinovac Biotech, Sinopharm в содружестве с рядом научно-исследовательских институтов, созданы на основе инактивированных вирусов. Sinovac Biotech заявила, что вакцина против коронавирусной инфекции, получившая название CoronaVac, показала иммуногенность и безопасность в клинических исследованиях. Вакцина стимулировала выработку нейтрализующих антител в течение двух недель у более 90% участников и не вызвала серьезных нежелательных реакций.

Не отстает от коллег и фирма Sinopharm, вакцина которой тоже находится на второй стадии клинических испытаний. По заявлениям представителей обеих фирм-разработчиков, препарат может появиться на рынке уже в конце этого года.

Одной из проблем, с которой сталкиваются компании-разработчики вакцины в ходе тестирования на последней стадии, является большое число необходимых добровольцев. Поэтому руководство ряда компаний обратили внимание на Бразилию, занимающую 2 место по количеству заболевших. Вот и Sinovac Biotech дальнейшие клинические испытания вакцины проведет в Бразилии. Если вакцина окажется эффективной, то она будет производиться в Бразилии. Губернатор Сан-Паулу Ж. Дориа заявил, что вакцина может появиться в первой половине 2021 года.

Разработчики вакцин уже сейчас начинают наращивать производство, несмотря на риск того, что некоторые их кандидаты могут не дойти до финиша. А нам остается только надеяться и ждать.

А. Иванов (Дортмунд)

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