Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №7 (274) 2020г.

Что делать с использованными масками?

Защитные маски стали обязательным «модным аксессуаром» и будут оставаться в повседневном применении, видимо, еще продолжительное время, до вакцинации против Covid-19. Значит, запас масок нужно постоянно иметь в наличии, периодически пополнять его. И чем дольше мы ими пользуемся, тем актуальней вопрос: что делать с использованными масками: выбрасывать, стирать, обрабатывать?

Правильный ответ зависит от типа масок. Мы уже рассмотрели внешние различия между основными типами: хирургическими, FFP и повседневными масками. Кроме внешних, имеются, конечно, и принципиальные «внутренние» различия.

Операционные маски (OP-Masken, они же MNS-Masken) хороши тем, что почти не затрудняют дыхания. У них особая, как бы пористая текстура и резиночки для надевания на уши. Надеть или снять – секундное дело.

FFP-маски (в форме корзинки) имеют микрофильтр, дающий надежную защиту от микрочастиц и микрокапель.

Повседневные маски шьются из ткани и дают ограниченную защиту. Тем не менее Институт Роберта Коха рекомендует населению носить именно тканевые маски – с соблюдением других защитных требований: безопасное расстояние не менее полутора метров и гигиена рук. Операционные и FFP-маски – для медиков и других профессионалов, работающих с населением и относящихся к особой группе риска.

Матерчатая маска при всей ее «простоте» имеет ряд преимуществ. Например, хирургические маски, а уж тем более FFP, не годны для стирки. По положению, хирургическую маску необходимо выбрасывать сразу же после первого употребления (и выбрасывать не просто так, а плотно обернув в пластик). К тому же хирургическая маска не защищает от проникновения внешних микрокапель, она задерживает микрокапли, выдыхаемые тем, кто ее носит. То есть предназначена для защиты не столько носящего, сколько окружающих (и это понятно: хирург работает над открытой раной пациента, маска для того, чтобы не занести инфекцию в рану). FFP-маска, в принципе, годна для неоднократного употребления, но она слишком сложно устроена и дорогостояща для повседневности.

Матерчатые маски, в том числе самодельные, можно стирать. Желательно это делать сразу же после носки. И применять правильный режим стирки: при температуре не ниже 60 градусов, с отключенной эко-программой стиральной машины. Возможен «быстрый» вариант: прокипятить на плите в течение минимум пяти минут. После стирки (кипячения) и сушки маску необходимо прогладить.

Маски из целлюлозы в стирку не идут. Но их можно прожарить в духовке при температуре 70 градусов, в течение получаса.

Ну, и конечно – правильная носка:

надевать только чистыми руками, не касаясь внутренней поверхности

следить, чтобы маска плотно охватывала нижнюю половину лица

не оттягивать от носа и щек, не спускать на шею

повлажневшую маску немедленно менять

снимать, держа за завязки или ушные петли, не прикасаться к внутренней и даже внешней поверхности

сняв – сразу же тщательно вымыть руки.

Елена Шлегель (Пассау)

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