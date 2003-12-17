Политика >> Германия

«Партнер» №8 (275) 2020г.

Кто будет следующим канцлером?









Прошло всего три месяца с того момента, когда мы ставили такой вопрос на страницах журнала, а уже очень многое изменилось в политическом поле Германии. Чьи шансы в борьбе за место канцлера выросли, а чьи снизились, и почему?

«Лифт» Армина Лашета поехал вниз

В марте, когда кризис короны в Германии только начинался, позиции Лашета в соперничестве за должность председателя CDU были самыми предпочтительными. За него было левое крыло партии, за него были сторонники Меркель и другие высокопоставленные члены CDU. Лашета, с его добродушным «рейнским» характером, считали идеальным кандидатом для строительства моста между сегодняшней и завтрашней «республиками большой коалиции», его должность премьер-министра самой населенной земли ФРГ была прекрасным плацдармом для поддержания преемственности власти.

Федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан в какой-то момент утратил статус реального кандидата на должность председателя ХДС и стал «спойлером» Лашета, то есть кандидатом, который должен был «оттянуть» на себя часть голосов и обеспечить Лашету большинство на съезде партии. Зачем это нужно было самому Шпану? Чтобы рассчитывать на высокую должность в будущем, например, председателя парламентской фракции CDU/CSU.

Кризис короны, ставший бедствием для всего мира и, естественно, для Германии, для кандидата в канцлеры мог стать фактором становления в роли лидера федерального масштаба. Мог, но не стал. Совершал ли Лашет серьезные ошибки? Может быть, но кто их не совершал? Дело было не в ошибках как таковых. В конце концов, Бавария от короны пострадала больше, чем Северный Рейн-Вестфалия, но рейтинг Маркуса Зёдера, премьер-министра Баварии, взлетел, а рейтинг Лашета упал ниже всяких ожиданий.

А в чем же дело, если не в ошибках? Он допустил то, чего больше всего не любят немцы – был непоследователен в своих действиях. Когда разразился скандал со скотобойнями «Tönnies», потеря кредита доверия стала очевидной. Сегодняшние опросы общественного мнения показывают, что у Лашета всего 19% сторонников среди потенциальных избирателей.

Взлет популярности Маркуса Зёдера

Падение популярности Армина Лашета выгодно оттеняет возросшую до 45% популярность премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера. В течение кризиса короны оба оказались в роли кризисных менеджеров, и их негласное состязание обрело гласность.

Противостояние двух премьеров можно сравнить с тем, как играют друг против друга их любимые футбольные клубы, извечные «заклятые друзья» – мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Риторические удары по воротам, фланговые прорывы с прострелами в центр отравленными стрелами, завуалированные фолы с целью вывести противника из строя, всё более брутальные и бесцеремонные «силовые приёмы».

Добившись решающего перевеса в популярности при опросах, Зёдер, тем не менее, будет испытывать те же проблемы в процедурных вопросах, что и все его предшественники в CSU. Вновь избранный глава CDU ни за что не согласится «подать стремя» баварскому лидеру, слишком велик, силен и горд Христианско-демократический союз, чтобы смиренно уступить канцлерское кресло своему, пусть и соратнику, но младшему. Разве что разрыв в популярности будет уж слишком велик, но это вряд ли – в обойме соискателей должности председателя CDU есть не только Лашет.

«Самовыдвиженец» Норберт Рёттген

Три месяца назад я вскользь упомянул казавшееся авантюрным выдвижение на пост председателя CDU нынешнего председателя комитета бундестага по внешней политике Норберта Рёттгена, написав, что рассчитывать на успех ему не приходится, а значит, выдвижение вызвано другими, ему одному понятными мотивами. Сейчас рискну предположить, какими были эти мотивы.

В недавнем интервью «FAZ» Рёттген заявил, что новый председатель CDU не обязательно должен стать кандидатом на должность канцлера. Это может означать только одно: Рёттген (член CDU) намерен работать на выдвижение кандидатом в канцлеры Маркуса Зёдера. Что он будет для этого делать? Нетрудно догадаться: играть ту роль, которую при Лашете должен был сыграть Йенс Шпан, а именно стать спойлером, собрать в одну команду тех членов CDU, которые предпочли бы видеть в роли канцлера баварского премьер-министра. Так сказать: выбери меня, чтобы канцлером стал другой. Зачем? Затем же, зачем и Шпану – для следующего карьерного шага.

CDU и CSU (будем говорить – Союз), прекрасно проявив себя в условиях кризиса, рискуют устроить раскол изнутри, в междоусобных карьерных боях. Это вызывает серьезное беспокойство в Союзе. Вице-председатель парламентской группы Союза Карстен Линнеманн требует, чтобы ясность в вопросе – будет ли Зёдер претендовать на пост канцлера – была внесена до партийной конференции CDU.

Поездка Ангелы Меркель в Баварию

Мое место – в Баварии, - неоднократно заявлял Маркус Зёдер. Но, внимание, вопрос – а к чему тогда игра Рёттгена? Неужели он ее затеял без ведома Зёдера? Вряд ли.

Ангела Меркель непосредственно перед саммитом ЕС посетила Баварию. Пролил ли свет этот визит на вопрос, будет Зёдер выдвигаться в канцлеры или не будет?

Сейчас, кстати, активно обсуждается еще один вопрос – а нет ли смысла самой Меркель продлить полномочия, ведь она так ярко проявила себя в самый тяжелый момент?

Прямых ответов на эти вопросы не прозвучало. Попытаемся что-то понять из косвенных моментов.

Поклонники Маркуса Зёдера попросили его сфотографироваться с ними и подписать плакат с его фотографией. Увидев надпись на плакате «Маркус Зёдер – кандидат в канцлеры», Зёдер подписывать его не стал.

Ангеле Меркель задали вопрос: обладает ли Зёдер качествами, необходимыми для того, чтобы исполнять обязанности канцлера? Меркель ответила: «Вы знаете, что я не буду баллотироваться на следующих выборах, поэтому я дистанцируюсь от вопроса о том, кто будет моим преемником. Я не буду комментировать это».

Какие выводы можно сделать из этого? Мне это представляется так: Маркус Зёдер – осторожный человек, который синицу крепко держит в руках, а журавля в небе держит на очень длинном поводке и потянет за этот поводок только в том случае, если будет совершенно уверен в успехе.

Фридрих Мерц – «темная лошадка»

Очень перспективная позиция сейчас у Фридриха Мерца. Два года назад он проиграл выборы председателя партии нынешнему министру обороны Аннегрет Карренбауэр (АКК). Ни для кого не секрет, что победой АКК обязана мощной поддержке «партии Меркель». Сегодня сторонники Меркель продвигали бы Лашета, но тот проиграл, можно сказать, самому себе, в ключевой момент не проявив своих лучших качеств.

Получается, что Мерц – как раз тот человек, на которого нужно делать ставку, чтобы в канцлерское кресло не сел человек из Баварии. И дело не только, точнее, не столько в этом, сколько в том, что партийная конференция состоится в тот момент, когда главным пунктом повестки дня станет борьба с экономической рецессией, а в числе претендентов на высший партийный пост Мерц общепризнанно является лучшим экспертом по экономике.

Пандемия вывела в лидеры лучшего кризисного менеджера, Маркуса Зёдера, и она же помешала провести конференцию в момент его выхода на пик популярности.

Мерц не был в разгар кризиса при должности, более того, он единственный из крупных немецких политиков переболел короной. Он был в стороне от ссор и бомбометания. Всё сложилось так, что в решающий момент сама жизнь скажет ему: ваш выход, герр Мерц!

Социологи, оценивающие не только прямые результаты опросов, но и эти результаты в динамике, подсчитали, что нынешние, лежащие на поверхности 30% популярности в народе, уже сегодня при партийном голосовании дали бы несколько больше 48-ми.

Кредо Мерца общеизвестно: сегодня расклад популярности партий такой, что надо готовиться к работе в черно-зеленой коалиции, а при проведении предвыборной кампании «отбить» ту часть своего коренного электората, которую растущая левизна Союза в условиях работы в большой коалиции толкнула в лоно «Альтернативы для Германии».

Сегодняшние «перестрелки» между Лашетом и Зёдером только на пользу Мерцу. И сели Лашет не восстановит позиций (а к этому нет ровно никаких предпосылок), то его сторонники будут голосовать за Мерца. Такая вот арифметика.

Осталось подождать до декабря.

Опрос, проведенный социологическим институтом Kantar по поручению издания «Bild am Sonntag», показал, что во время пандемии коронавируса в Германии жители страны больше всего доверяют мерам, которые предприняли канцлер Ангела Меркель, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и федеральный министр финансов Олаф Шольц. Действия Меркель считают «хорошими» и «очень хорошими» 67% респондентов, Зёдера - 57%, Шольца – 42%.

Громкий скандал в немецком бизнесе. Финансовый концерн Wirecard оставил своих акционеров ни с чем. Концерн оказался пустышкой, построенной на обмане, что не мешало ему 20 лет оказывать посреднические услуги и в 2018 году войти в Топ-30 ведущего биржевого индекса DAX. Аудиторская проверка выявила, что руководство концерна записало в актив с несуществующих счетов 1,9 млрд евро, что составляет четверть всего баланса. Ключевая фигура мошеннических схем, член совета директоров Ян Марсалек, бесследно исчез. Журналистские расследования указывают на то, что следы ведут в Россию, с которой Марсалек много лет был связан и где, скорее всего, сейчас находится.

Клеменс Тённис, на предприятиях которого из-за грубых нарушений условий труда и проживания работников случились вспышки эпидемии коронавируса, подал заявку на возмещение его потерь земельными властями. Это вызвало возмущение во многих кругах, которое ярко выразила генсек FDP Линда Тойтеберг (Linda Teuteberg): «Целый регион взят Тённисом в заложники, неприлично в такой ситуации компенсировать потерю доходов за счет налогоплательщиков».

Снова и снова в Германии случаются антисемитские выходки. В Кёльне осквернили мемориал памяти 1100 детей, учеников еврейской школы, отправленных при нацистах в лагеря смерти. Вандалы выкрасили фонтан, на основании которого написаны имена погибших детей, в цвет крови. В Мюнхене хулиганы оскорбили раввина местной синагоги. Феликс Кляйн (Felix Klein) получил письмо угрожающего характера, связанное с его деятельностью как уполномоченного федерального правительства по вопросам борьбы с антисемитизмом.

Александр Кротов (Эссен)

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